Las cuatro patas de una tradición

Ylenia Lorenzo



Cuatro dicen que son las patas de una romería. La primera, la ropa. Una de las características es ir ataviados con los trajes típicos de cada lugar, pero la realidad es que siempre hay muchos que optan por no llevarla como marca la tradición o que prefieren ir vestidos como cada día. La segunda, la comida. Es habitual poder degustar papas arrugadas, pan con sobrasada o chorizo de perro y sobre todo gofio, acompañado todo esto por vino, pero también en este caso hay quienes prefieren llevarse tortillas, croquetas y hasta comida basura como tentempié. La tercera es la música, con el folclore como protagonista aunque en ocasiones no le queda más remedio que competir con el reguetón, entre otras variedades. Y la última, y la que ahora está más en el candelero, es el ganado. En estas celebraciones, los bueyes, vacas y toros suelen tirar de carretas, incluso pese a las altas temperaturas, y es por ello que se escuchan voces en contra de la participación de estos animales en estas fiestas.



Más de 50.000 personas acudieron ayer a Tegueste para disfrutar de la XLIX Romería de San Marcos. La Villa inició como cada año la temporada de estos festejos populares en la Isla en medio de esta ya sonada polémica. El Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (Pacma) ha pedido hace menos de una semana al Gobierno canario que la nueva ley de protección animal del Archipiélago prohíba la caza, las peleas de gallo, el arrastre de ganado y el uso de bueyes, vacas y toros en este tipo de actos. En este último caso, la cuestión está en si realmente la participación del ganado es una verdadera pata imprescindible de esta tradición que debe conservarse o si se trata de una costumbre cruel, aunque también puede pasar que vaya muriéndose poco a poco y por sí sola como parece que ocurre con la ropa, la música y la comida.



Según sostiene la organización, los veterinarios aseguran que los animales sufren en este tipo de fiestas hasta el punto de correr el peligro de morir por un golpe de calor, pero hay quienes opinan totalmente lo contrario al considerar que "una romería no es una romería sin el ganado". De las más de 50.000 personas que disfrutaron ayer de esta tradicional celebración, una quincena de ellos apoyaron por unanimidad al Ayuntamiento teguestero por prohibir la música de los kioscos para intentar que vuelva a tener el protagonismo que se merece el folclore, pero otro asunto bien distinto es el de los animales.



De todos ellos, 14 están a favor de la participación de los bueyes, vacas y toros en las romerías, mientras que solo una se mostró contraria. De los que apoyan su presencia, algunos de ellos dan por hecho que los dueños se aseguran de que sus animales no sufran, mientras que otros ven necesario que haya limitaciones con el fin de garantizar su bienestar. Pero, sea como sea, todos dicen que no quieren que haya maltrato.



Aquellos que forman parte de la romería o que defienden con afán lo que consideran la pureza de la tradición son los más claros al posicionarse en contra de la propuesta de Pacma. Carmen González y Ángel Coello son miembros de la tradicional Danza de las Flores de Tegueste, que este año cumple ni más ni menos que 100 años. Mientras esperaban la salida de San Marcos, ambos afirmaron que "no hay maltrato". "No es una corrida de toros", apuntaron, para posteriormente sí criticar el arrastre.



Diego de Armas es de Tegueste y ha celebrado esta fiesta toda su vida. De hecho, su madre "fue la primera que pegó una semilla en una carreta". Mientras esperaba a que comenzase la romería junto a M arinero y Boliche, de unos 1.000 kilos cada uno y encargados de tirar de la carreta Pedro Álvarez, se declaró aficionado de estos animales, de este tipo de celebraciones y del arrastre de ganado. En su opinión, las vacas, toros y bueyes "están más que preparados" para realizar esas actividades porque además "nunca los llevas al límite". Al ser preguntado por el peso de la estructura, aseveró que la cuestión no son los kilos, sino "cómo se distribuyen".



Poco después, sobre la una y media del mediodía, las 24 carretas participantes partieron de detrás de la iglesia tiradas por estos animales bajo el bochorno para recorrer las calles La Audiencia, El Carmen, Nueva, Prebendado Pacheco, Plaza San Marcos, El Pinar y La Placeta.



Miles de huevos duros, bocadillos, papas arrugadas y gofio, entre muchos otros productos típicos, fueron repartidos durante el paseo entre la multitud. Entre ella estaban Pedro Noel Pérez, de 40 años, y María Candelaria Hernández, de 23. Si bien ambos defendieron que el ganado deben formar parte de esta tradición, por otro lado también son partidarios de poner límites para garantizar que no sufra. Por ejemplo, "si hace mucho calor que un veterinario certifique que es demasiado" como para hacer ese esfuerzo, apuntó el palmero.



Más de 300 personas -entre agentes de la Policía Local de la Villa y de La Laguna, Guardia Civil, Protección Civil, Bomberos Voluntarios y Cruz Roja- velaron durante la jornada del buen desarrollo de la fiesta, que además contó con tres camiones de seguridad colocados en las principales calles siguiendo la directriz antiterrorista dictada por el Gobierno central.



Mientras el cortejo romero pasaba por delante de Clemente Hernández y su hermano José, de La Orotava, ambos afirmaron que si el ganado desaparece se perdería una costumbre, aunque de igual modo ven necesario establecer ciertas limitaciones, como que los animales "no vayan sobrecargados".



Los veinteañeros Josué Villanueva, Sergio Arteaga y Carolina Pestana son de los que creen que esta romería se ha convertido "en un carnaval de día". Como defensores de la pureza de la tradición, son partidarios del uso de bueyes, vacas y toros en estas celebraciones. "La bestia está hecha para eso y su dueño dedica sus días a cuidarla", dijo el primero, de La Laguna. "Hay temas más preocupantes que ese", agregó el sanmiguelero.



Angi Khoury, con 41, también apoya su presencia. "Los animales también tienen que participar, pero sin maltrato", afirmó ella en medio de un pícnic en la acera. Su amiga, Belén Rodríguez, de 24, opina totalmente lo contrario. "Sufren. Te vas a reencarnar en una vaca y te acordarás de mí", sentenció con una sonrisa.