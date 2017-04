El peligro de ir en bici por la carretera

La relación entre los ciclistas y los conductores de vehículos en las carreteras es complicada. Más cuando cada más personas, tanto aficionadas como profesionales, se suben sobre las dos ruedas para hacer deporte, muchos en las vías principales o auxiliares. Esto ha provocado un incremento de la siniestralidad. Ahí está la muerte, el pasado 22 de abril, del destacado ciclista italiano Michele Scarponi (equipo Astana), que chocó de frente contra una furgoneta en un cruce de carretera en Italia cuando se entrenaba. O ahí está el fallecimiento de un ciclista aficionado belga el pasado 6 de abril en Tenerife cuando descendía del Parque Nacional del Teide y se salió de la vía a la altura del municipio de Vilaflor.



El año pasado, la Dirección General de Tráfico (DGT) contabilizó en las carreteras de su competencia 57 accidentes con bicis involucradas en Tenerife. Existe la idea generalizada de que la mayoría de estos siniestros se producen por culpa de los conductores de vehículos, que no respetan la distancia de seguridad de 1,5 metros. Pero la estadística oficial de la DGT no va por ese camino. De estos 57 accidentes de 2016, 23 fueron causados por los propios deportistas, sin que estuviera involucrado un vehículo, principalmente por una distracción y una salida de la vía.



En los otros 34 accidentes con bicis de por medio sí hubo un vehículo involucrado, que en la mayoría de los casos fue el causante del siniestro. En estos casos, lo más habitual es que sea un choque frontal -los que causan mayores daños personales-o que el conductor del vehículo o el ciclista se saltara una señal. En algunos casos los ciclistas también pecan de saltarse la prioridad del vehículo o de no respetar la distancia de seguridad, aunque estos últimos casos son "los menos frecuentes", apuntó Eduardo Polo, responsable de la Dirección General de Tráfico en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.



En lo que llevamos de año, hasta el pasado 17 de abril, se han registrado 16 accidentes con bicicletas involucradas, exactamente los mismos que se registraron en el mismo periodo durante el año anterior. En ellos falleció una persona, el ciclista belga ya mencionado. No obstante, Polo señaló "este año los casos son más graves". Cinco de ellos fueron por culpa de los deportistas. El balance global desde 2016 es de tres fallecidos y 20 heridos graves.



Eduardo Polo enumeró algunas de las carreteras más peligrosas para los ciclistas. En la zona Sur, casi la totalidad de las vías que pasan o acaban en los municipios de Adeje o Arona. Asimismo, las vías que discurren por Las Chafiras, El Médano y la bajada de Vilaflor. En la parte Norte, destacó El Portillo, Tacoronte y Los Naranjeros.



El presidente de la Federación tinerfeña de ciclismo, Juan Marrero, explica que "el ciclismo está experimentando un ascenso significativo de practicantes". "Cada vez hay más federados y, sin duda, muchos más practicantes de este deporte". Marrero tiene claro cuál es el problema de esta actividad en las vías de Canarias: "Las carreteras no están adecuadas para la avalancha tan grande ciclistas que se está produciendo." Aunque reconoce que el Cabildo ha hecho "un esfuerzo importante" en asfaltar muchas carreteras y mejorar su seguridad, "los arcenes no son adecuados ni están preparados para el crecimiento de usuarios que está experimentando dicha actividad". "Nuestras carreteras son muy complicadas: hay tramos por los que no se puede rodar en bici porque hay demasiado tráfico".



Dailos Báez, estudiante de la ULL, disfruta de este deporte desde los 13 años. Siempre ha montado en bicicleta por afición aunque también compitió durante 6 años en los que estuvo federado. Sin distinción, Dailos practica ciclismo de carretera y de montaña, esta última disciplina "más aventurera", asegura.



"Creo que las instituciones públicas no invierten lo necesario en el mantenimiento de las vías", declaró el ciclista. La ruta que más frecuenta es la carretera general del sur, la TF-28, que se extiende desde Candelaria a Arico. "La única pega está en el asfalto. Con el tráfico apenas tengo quejas. Nunca he tenido ningún problema y eso que he hecho muchas horas en la carretera", confiesa.



Para Dailos, la zona más peligrosa para circular con bici es la frontera metropolitana entre Santa Cruz y La Laguna. Aclara, eso sí, que "es obvio pues hay demasiado tráfico en las horas puntas". En cuanto a los accidentes opina: "Ni el bueno es tan bueno ni el malo es tan malo", Dailos reconoce que hay muchos ciclistas que "no respetan las normas de circulación".



Andrés Rodríguez, presidente del Club Fortín de Adeje de ciclismo, lleva más de 25 años pedaleando. Su enfoque de la problemática de esta actividad en la Isla y su difícil convivencia con los coches coincide con la de Juan Marrero: "Las carreteras que tenemos están obsoletas". Rodríguez confía en que el Cabildo se adapte al aumento de los corredores, tanto aficionados como profesionales, que recorren día a día las carreteras de la provincia y precisan de una mayor seguridad.



El tinerfeño recordó con envidia a países como Holanda o Dinamarca, en los que la convivencia entre conductores de vehículos y ciclistas está mucho más consolidada, y por lo tanto hay mayor seguridad para la práctica de esta disciplina deportiva, tanto en carretera como en las ciudades.



El pasado 19, Día Mundial de la Bicicleta, el colectivo ciudadano Tenerife por la Bici solicitó la reducción de la velocidad de los vehículos en la autovía que va hacia el barrio de San Andrés o la construcción de un nuevo carril que permita la circulación segura de los ciclistas. "La carretera es de todos", explicó el responsable provincial de la DGT, y "por ello es importante que todos los colectivos, públicos y privados, trabajen para hacer de esta actividad un deporte de disfrute y seguridad para todos".



Los equipos de ciclismo y las federaciones siempre se han mostrado interesados en que, en la enseñanza, se incluya la seguridad vial como una asignatura. "Hay que empezar a fomentar la educación vial desde niños", sugirió Juan Marrero desde la Federación Tinerfeña de Ciclismo.



La carreteras reciben cada vez más vehículos. Y también cada vez más canarios eligen la bicicleta como medio de transporte. La modalidad de cicloturismo está en auge y el alquiler de bicicletas ha aumentado de forma considerable. De hecho, Tenerife está incrementando sus esfuerzos promocionales para atraer a más deportes a sus instalaciones turísticas y que puedan hacer deporte en un entorno propicio y espectacular. Entre estos deportistas hay cada vez más ciclistas. Por tanto, la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad serán cada vez mayores. Pero es un reto que deben afrontar las dos partes. Porque los ciclistas, según las estadísticas, tiene la responsabilidad en el 40% de los accidentes registrados en la Isla el año pasado en las carreteras bajo tutela de la Dirección General de Tráfico.