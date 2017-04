El arte del gesto ´desembarca´ su imaginación

Mimos junto al mar. Eso fue lo que hubo ayer en Garachico, pero no solo las típicas muestras de cariño que familias y parejas se dan en una estampa tan idílica como es el casco de este municipio, sino también aquellos rostros pálidos que manejan el arte de contar historias solo con sus cuerpos. Dos de ellos recorrieron las principales calles y las piscinas naturales de la localidad norteña sacando carcajadas a los turistas y residentes que disfrutaban del sol primaveral para animarlos a acudir al primer Festival Internacional de Mimos de Canarias, el arte del gesto que desembarcó su imaginación desde el pasado viernes en este lugar.



Oliver Segura iba por el pueblo dirigiendo el tráfico junto a su compañera Martina Spadoni, que de vez en cuando lo ayudaba a quitarse el sombrero que se le quedaba pegado de la cabeza, y luciendo músculos con sus labios rojos y su camiseta de rayas. Algunos de los que pasaban a su lado preferían seguir de largo, pero hubo quienes se atrevieron a mostrar sus bíceps junto a él. Uno de ellos fue Alfonso Rodríguez, que está de vacaciones en la Isla junto a su familia procedente de distintos puntos de la Península -Barcelona, Madrid y Toledo-. "¡Esa fuertona!", le gritó Custodia Chozas entre risas. Desconocía que Garachico acogiera esta actividad desde el viernes y para ella fue toda una sorpresa encontrarse con estos dos mimos. "Nos ha dado mucha alegría, son muy bonitos y distraen", dijo ella mientras Alfonso seguía enseñando músculos con Oliver.



Tanto él como su compañera son alumnos de la Escuela de Actores de Canarias y decidieron participar ayer en este festival para ayudar a que la población conozca verdaderamente esta disciplina.



Sobre las 12 del mediodía, empezaron a realizar pantomimas durante horas bajo los rayos del sol y fueron muchos los que les respondieron con sonrisas y saludos, incluso desde sus vehículos al pasar por la carretera general después de que permanecieran parados porque ellos se pusieron a dirigir el tráfico. "El 80% de la gente responde bien, pero hay quien se siente intimidada", dijo Oliver.



A sus 19 años, entró en la Escuela de Actores hace apenas uno a través del baile. Para este joven de Los Cristianos (en Arona), ser mimo es un hobby con el que se divierte "mucho" aunque es "difícil". "Requiere mucha técnica y dedicación, porque complementas el cuerpo y la mente", explicó en un descanso. Su compañera, Martina Spadoni tiene 18 años y es de Argentina. Contó que "desde pequeña" le interesa el mundo artístico y que probó a estar delante de la cámara pero, si bien entró en la escuela para ser actriz, reconoció que no tiene claro a qué modalidad quiere dedicarse. Conoció el mimo, le llamó "la atención" y, ahora que está "recién" aprendiéndolo, para ella "lo más difícil "es interactuar con el público, que se meta en tu misma burbuja", aunque también le "costó" imaginarse "algo que no existe". Sin embargo, "una vez abres la puerta, es más fácil", agregó.



José Piris es uno de los que ha logrado manejar este arte. Es una de las figuras más reconocidas del teatro del gesto y del mimo escénico en el país y uno de los participantes en este festival, el único de Canarias "y el único de España" que se centra exclusivamente en esta modalidad. Antes de la actuación de su compañía Mimox, el discípulo más célebre del mimo Marcel Marceau lamentó que esta disciplina es "menos conocida porque es una técnica muy complicada". Y no se refiere al cliché que existe del mimo, aquel que simplemente hace que se queda encerrado, sino a lo que verdaderamente supone. "Cuentas historias" y su aprendizaje implica "unos 10 o 12 años" de dedicación, especificó.



Aunque es cierto que por el momento no tiene tanto tirón como los payasos, por ejemplo, destacó que en estos momentos hay muchas compañías emergentes en España. Hoy en día "la imagen es muy importante y eso invita a este arte milenaria", añadió.



Lo especial de esta disciplina es que, sin necesidad de hablar, se puede decir mucho con simples movimientos. "Lo que cuenta el cuerpo no lo cuentan las palabras". Solo con gestos, por ejemplo, su compañía contó a los asistentes al festival en la noche de ayer una historia sobre "la manipulación de las masas". "Trabajamos con símbolos" y, a través de ellos, "hablamos de la esclavitud y del títere y el titiritero", especificó.



Hoy, además, Mimox ofrecerá una actuación en la residencia de ancianos de Garachico, mientras que Momentos, un monólogo gestual de Esther Muñoz -licenciada en Artes Escénicas y diplomada en Mimo Corporal Dramático-, será el encargado de clausurar este primer encuentro. El exconvento de San Francisco es el escenario elegido para el cierre, a las ocho y media de la tarde.



Carlos Castañeda es el director y productor de este festival junto a Ezequiel Barrios y lo que les llevó a organizar un encuentro como este fue el hecho de querer hacer "algo diferente". Según detalló el primero, el mimo es un tipo de arte "muy difuminado" que no tiene "el mismo impacto" que consiguen los payasos dentro de la sociedad y, aunque cada vez "aparecen más", lo que han pretendido con este festival es "acercar" a la población a "una disciplina no tan conocida para el público en general".



Mientras Oliver y Martina intentaban interactuar con las personas que descansaban en la Plaza de la Libertad, Carlos Castañeda reconoció que aún no han decidido si realizarán una nueva edición de este proyecto el próximo año, pero lo que tiene claro es que quieren "apostar por el mimo". Su director y productor animó a la gente a acercarse a Garachico para disfrutar de las actividades que se celebran con este motivo "en un pueblo que es muy bonito y con una oferta cultural que no es habitual" y que además es gratuita.



Al menos María Herminia Hernández tiene claro que acudirá. Los dos mimos que recorrieron ayer las principales calles del municipio norteño pillaron por sorpresa a esta vecina justo cuando abrió la puerta de su casa. Después de recibirlos con una gran sonrisa, la garachiquense celebró que en esta localidad se celebren actividades como esta. "Es bastante activa culturalmente y, como me gustan los mimos, sí que iré al festival, pero mañana, que hoy no puedo porque tengo un cumpleaños", puntualizó. Y es que solo queda hoy para poder disfrutarlo.



Una vez termine el día, el arte del gesto levará anclas en Garachico para llevar la imaginación a otro lugar, desde el que poder difundir los cuentos del cuerpo.