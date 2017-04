El PSOE rompe el pacto de gobierno con Coalición Canaria en Candelaria

Después de estar varios meses en la cuerda floja, el pacto de gobierno entre el Partido Socialista y Coalición Canaria en Candelaria llegó ayer a su fin. La alcaldesa del municipio, María Concepción Brito, anunció ayer su decisión de destituir a los tres concejales nacionalistas que mantenían sus competencias en el Gobierno municipal. Brito alegó haber perdido la confianza en los ediles de CC después de que estos hayan roto en varias ocasiones la disciplina de voto en los plenos municipales.



De esta manera, Juan Carlos Armas, Carlos Sabina y Joanna Guanche se unen a sus compañeros Vaitiare Rodríguez y Romén Mantecón que ya fueron cesados el pasado mes de octubre, después de votar a favor de retrasar el desalojo de los vecinos de Bajo de La Cuesta.



Precisamente, con la destitución de estos dos ediles comenzaron los problemas en el acuerdo de Gobierno entre las dos fuerzas políticas. "He sentido que ha habido un cambio desde que trasladé a la presidenta de CC que no iba a readmitir a los concejales que cesé en octubre", admitió Brito.



Después de esta decisión, los ediles de Coalición Canaria han roto la disciplina de voto en dos plenos municipales. Primero absteniéndose en una moción que solicitaba declarar de emergencia las obras en el talud de Bajo La Cuesta y la última en el pleno celebrado el pasado miércoles, en el que los concejales de CC apoyaron una propuesta para exigir responsabilidades políticas y técnicas derivadas de la recepción de las obras del Centro Tecnológico de Candelaria (Ctcan), alegando en ambas ocasiones que el voto había sido acordado en el Comité local de la formación.



La alcaldesa aseguró que no le parece serio ni responsable que "el Comité de un partido político trate de imponer cambios en acuerdos adoptados por el equipo de Gobierno". Por lo que alegó que había perdido la confianza en todo el grupo municipal de CC y que había decidido cesar a los ediles.



La alcaldesa candelariera aseguró que aunque la voluntad de su partido era mantener el pacto hasta el final de la legislatura, los continuos incumplimientos de los nacionalistas no lo han hecho posible.



Brito manifestó que el grupo municipal del Partido Socialista venía meditando la ruptura del pacto después de los incumplimientos de Coalición Canaria y apuntó que la decisión se había hecho firme el pasado jueves. Asimismo, mantuvo que ha recibido el respaldo del resto de su formación en esta decisión.



La alcaldesa señaló que a partir de ahora el Gobierno municipal pasará a estar conformado por ella y los otros siete concejales socialistas, que asumirán las competencias que antes ostentaba Coalición Canaria.



De esta manera en el nuevo organigrama del Gobierno municipal, la regidora asumirá las áreas de Policía Local, Tráfico y Protección Civil; el concejal Jorge Baute se encargará de Desarrollo Rural y Pesquero; el edil José Francisco Pinto pasará a encargarse también de Comercio, Consumo y Turismo; Fernando Alduán asumirá Medioambiente; Olivia Pérez se responsabilizará de Sanidad; el área de Recursos Humanos recaerá en Airam Pérez; Manuel González deberá encargarse también de Fiestas, Actividades Recreativas e Identidad Canaria; y la concejal Silvia García mantendrá solo Juventud.



Además, indicó que a partir de ahora "trabajaremos para adoptar acuerdos y buscar consenso con todas las formaciones sin exclusiones", aunque matizó que todavía no habían establecido contacto con ningún partido.