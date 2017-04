Los guardianes del monte tinerfeño

Custodian y protegen la riqueza natural de la Isla, velan por evitar daños en la flora y la fauna, el agua o la atmósfera, y trabajan para prever la lucha contra el fuego que amenaza las laderas tinerfeñas cada verano. Son los 41 guardianes del monte de Tenerife, agentes de Medio Ambiente que se enfundan día tras día su uniforme con un único objetivo en mente: la defensa del medio natural y rural de la Isla. Sus funciones, a menudo desconocidas, van desde desmantelar un camping irregular, hasta hacer el seguimiento riguroso de especies amenazadas, pasando por convertirse en aliados y, a menudo héroes, en casos de emergencias. la opinión de tenerife ha pasado una mañana con uno de los equipos de agentes para conocer de cerca su trabajo.



El turno empieza en la oficina. Estamos en una de las ocho demarcaciones que hay en la Isla, en concreto, en la Zona Forestal Este -que engloba desde Santa Úrsula hasta Güímar-. Aquí, el mando lo lleva Fredeswinda Hernández, una de los dos mujeres agentes que hay en la Isla. Antes de subir al coche, la jefe de agente explica que existen dos grandes grupos de trabajadores. "Los de color granate y los de amarillo", apunta entre risas. Los morados son los agentes Visa (Vigilancia y Seguimiento Ambiental) y los a marillos, los Prevex (Prevención y Extinción de Incendios). "Lo primero que hago es repartir el trabajo. Por suerte, la nuestra no es una ocupación rutinaria. Al igual nos toca hacer el seguimiento de una actividad ciclista que controlar la quema de un rastrojo o dar una charla sobre la recolección de setas", detalla mientras enseña alguna de las peticiones que le entran a su correo. "Y estas son solo de hoy", añade.



La primera parada es en la zona de Lomo Custodio, en el término municipal de Candelaria, donde antiguamente existía un puesto de vigilancia. Hernández y su compañero Alberto Marrero, señalan que, en su función de vigilantes, antes debían prestar mucha atención al uso adecuado de los aprovechamiento forestales (como la recogida de la pinocha o el corte de eucaliptos) pero ahora, la mayor supervisión se lo lleva el apropiado uso público del entorno. "Tenemos muchísimas concentraciones de pruebas deportivas, rodajes, y todo tipo de actividades en la naturaleza", señalan los agente, quienes aprovechan para pedir el correspondiente permiso a unos pinocheros que se encuentran por la zona. "Siempre hay que estar atentos", sostienen.



A Hernández le gusta poner ejemplos. "Damos permisos, informamos de las características de la zona y luego velamos porque cumplan con lo establecido, es decir, que no se excedan en personas o días, o que no hagan uso de hogueras o dejen basura", puntualiza. Y es que los agentes de Medio Ambiente tienen que tener cuatro ojos. "Así evitamos saturación, posibles riesgos para ellos mismos y para otras personas y además, prevemos incendios y evitamos la contaminación", agrega Marrero.



Pero sin duda, si hay una actividad que les trae de cabeza es el ciclismo. "Se ha multiplicado en los últimos años", apuntan casi al unísono. Los trabajadores señalan que, aunque en la Isla existe una red (BICA) acondicionada para el uso de bicis y caballos, los deportistas "buscan más adrenalina". "Se meten por otros senderos más peligrosos y esto nos provoca cárcavas, con los problemas que ello conlleva, entre ellos, volver a tener que acondicionar la pista", explican aprovechando que el coche pasa por uno de estas rutas afectadas. "Aquí hay un ejemplo", señala Marrero.



Fuego



El segundo alto en el camino es en la torre del Gaitero, allí un grupo de operarios realiza una práctica contra incendios. El camión se desmonta en un segundo. Aquí, una manguera, allá unas linternas y unos martillos . El equipo se coloca los cascos y los guantes y se ponen manos a la obra. Antonio González, quien supervisa la actividad, explica que una de sus funciones es realizar prácticas que, fundamentalmente, se dividen en dos tipos: el tendido de mangueras y la apertura de líneas de defensa. "Tenemos que estar preparados para cualquier imprevisto. Tanto nosotros como las máquinas", manifiesta al tiempo que vigila a sus compañeros.



Por eso, los Prevex y las cuadrillas entrenan tres veces a la semana. "Hay que estar aptos para correr por sitios abruptos, coger pesadas mangueras, o responder de forma veloz", sostiene González. Pero si durante todo el año el trabajo de los Prevex es importante, en la época estival, se convierte en fundamental. "Tomamos decisiones en poco tiempo y con la cabeza muy fría. Nos corresponde movilizar a los medios y establecer la estrategia de actuación frente a un conato", agrega.



Entre las situaciones difíciles de todas las que González ha vivido como guardián del monte, el agente recuerda con especial nitidez el incendio que ardió en La Esperanza hace ya dos veranos. "Estaba en una zona muy arriesgada. Sabías que en cualquier momento alguno de los pinos que se estaba antorchando se iba a ir", señala. Para evitar tener que revivir este tipo de momentos, los agentes de Medio Ambiente están atentos a las siete torres de vigilancia que existen en la Isla. "En el verano un grupo de operarios pasa una semana en cada punto las 24 horas del día", puntualiza.



No obstante, una de las tareas que más ha crecido en los últimos años es la de ser conductores de la concienciación. "No hay mes que no vayamos a un colegio a ofrecer alguna charla sobre educación ambiental", aclara González. Y es que, aunque muchos ciudadanos aún temen a los agentes de Medio Ambiente, una de sus labores más importantes es la de informar. Por que en el campo, se convierten en orientadores de los visitantes, tanto extranjeros como locales, no solo para lograr un comportamiento correcto y sostenible, sino también para interactuar y dar información de interés sobre los valores naturales, patrimoniales y culturales.



Algunos están en el campo por vocación, otros por casualidad y hay quien entró en el equipo sin saber muy bien qué era aquello de ser un agente de Medio Ambiente. Pero hoy, todos, se han quedado prendidos de su labor. "Nunca sabes lo que vas a hacer cuando llegas al trabajo. Eso sí, siempre será en pro de nuestra riqueza natural", concluye Hernández.