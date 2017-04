Carlos Alonso, en contra de la prohibición del arrastre y el ganado en las romerías

Las fiestas populares de las Islas no tienen nada que ver con el maltrato animal. El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, tiene una opinición muy distinta a la del Partido Animalista (Pacma). El mandtario insular se muestra en contra de prohibir el arratre y en la ganado en las romerías como propone la presidente del Pacma en España, Silvia Barquero.

Después de que La Opinión de Tenerife publicara la peticiones del partido animalista para su inclusión en la nueva ley de protección animal, Alonso responde a Barquero en su cuenta de Facebook con un "no" rotundo. "¿Prohibir el arrastre, la caza o las romerías?, Pues que quieren que les diga. No estoy de acuerdo", señala el presidente en su publicación.

El mandatario argumenta que "tampoco la colombofilia o la canaricultura o la caza, actividad ésta que con responsabilidad no tiene tampoco porque suponer per se un maltrato a los animales". "Al contrario, creo que son actividades que ayudan a cuidar muchos animales, de distintas especies y razas", añade el nacionalista.

El presidente insular, no obstante, reconoce que hay que mejorar el compartamiento de algunos cazadores aunque afirma que "que haya algunos cazadores que no tienen escrúpulos no debe llevar a que tengamos que prohibir la caza como actividad"."Es bueno reforzar las medidas de control y que los cazadores impulsen también medidas de autocontrol que ayuden a eliminar esos comportamientos inhumanos por parte de algunos", agrega Alonso.