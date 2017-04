Los cazadores se manifiestan hoy en defensa de sus derechos

Los cazadores isleños se manifestarán hoy a partir de las 16:00 horas por las calles de la capital tinerfeña para responder al olvido de las administraciones y a las calumnias que dicen recibir por parte de los animalistas. El presidente de la Federación de Asociaciones para la Gestión Cinegética de Tenerife, Antonio Porras, ha comunicado que la protesta partirá desde la plaza de la Candelaria, pasará por la de Weyler y finalizará frente al Ayuntamiento de Santa Cruz, institución con la que Porras se ha mostrado muy crítico.



"No es que el Consistorio nos haya abandonado, es que nunca nos ha tenido en cuenta. Tenemos unos desencuentros muy importantes con el Ayuntamiento de Santa Cruz", arrancó Porras. "No solo no colabora, sino que nos impide desarrollar actividades de adiestramiento en la zona baja de Hoya Fría y aprobaron en el pleno una ordenanza en la que no se nos tomó en cuenta", alegó el representante de los amantes de esta actividad.



Y es que la ordenanza de protección y tenencia de animales aprobada por unanimidad recientemente en el pleno chicharrero ha terminado por indignar a los cazadores. "Nos han puesto piedras en el camino. En el documento se introdujeron cuestiones como el transporte y las dimensiones de los habitáculos de los animales que no forman parte de su competencia", argumentó Porras, quien apuntó que además en el texto se incluyeron coletillas como "especialmente en los perros de caza".



Dada la situación, desde la Federación esperan que la asistencia a la manifestación sea elevada y se prevé que en ella se congreguen alrededor de 2.000 personas. Eso sí, a pesar de desarollarse en un entorno tan caldeado, según ha querido matizar el presidente, hay preparadas 20 pancartas "sin insultos, calumnias ni amenazas contra nadie". "Hemos sido excesivamente cuidadosos porque entendemos que la beligerancia no es el camino", apuntó Porras.



Las pancartas



Durante el recorrido, los manifestantes portarán una serie de pancartas con lemas como: "La caza es una actividad de ayer, hoy y del futuro heredada de nuestros ancestros", "Los cazadores no somos maltratadores ni asesinos" o "En las leyes y ordenanzas se olvidaron de nosotros, ¡Aquí estamos!", para hacer evidentes sus reivindicaciones.