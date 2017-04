"Liberemos a Venezuela de la injusticia"

"Estamos aquí para liberar a Venezuela de tanta injusticia". La tinerfeña María del Carmen Delgado, quien residió en la Octava Isla más de 35 años, aseguró ayer que este era el objetivo de la concentración que se congregaba frente al Consulado de la República Bolivariana de Venezuela en la capital chicharrera para protestar por la situación política que vive el país. "Tenemos que decirle al mundo entero que se ha violado la Constitución y que debemos hacer algo", detalló la santacrucera en medio del corrillo que se había formado a su alrededor. "Basta ya", agregó con contundencia.



La oposición venezolana denuncia que el presidente, Nicolás Maduro, ha llevado a cabo un golpe de Estado después de que el Tribunal Supremo retirara hace ya algunas semanas las competencias a la Asamblea Nacional que cuenta con mayoría opositora. Por eso, en ciudades de todo el mundo, los venezolanos salieron ayer a la calle a protestar. Y Tenerife no iba a ser menos. El coordinador de Voluntad Popular en Canarias, Máximo Díaz-Estévanez, afirmó en el acto que el pueblo "exige elecciones generales". "Con estas movilizaciones queremos decirle al Gobierno de España que Venezuela no aguanta más esta situación", apuntó el portavoz.



La de ayer era además una fecha clave. "El 19 de abril es especial. Ese mismo día de 1810 marcó el inicio de la independencia del país. Por eso, hoy los venezolanos en el mundo nos manifestamos para rescatar la libertar del país", explicó Díaz-Estévanez. "Tenemos derecho a elegir nuestro destino y lo haremos en paz y no con la violencia como bandera", sostuvo el coordinador político, quien añadió que "lo que pedimos es que los magistrados que dieron un golpe a la Asamblea Nacional sean destituidos y se nombren nuevos magistrados".



La veintena de venezolanos que se reunieron en la avenida Francisco La Roche pidieron más unión. "Queremos que nuestros compatriotas que viven en el exterior se muevan. Ustedes están cómodos mientras que en Venezuela muere gente diariamente", lamentó Delgado. La santacrucera aseguró que en su "segundo país" se vive con miedo. "Antes viajaba todos los meses a ver a mi familia porque tengo a mi madre enferma, pero hace dos años que no voy por miedo", reconoció. A su lado, Marisela Valiente, venezolana afincada en la Isla desde hace 20 años, destacó que "desde aquí se vive con impotencia y rabia todo lo que está ocurriendo". "Es hora de ser valientes", recalcó.



Por su parte, el venezolano Nelson Burguera exigió a sus paisanos en la Isla más participación política. "Necesitamos su apoyo en las elecciones", detalló. Para Burguera, que cumple ahora 10 años en Tenerife, el actual gobierno de la Octava Isla "es ilegítimo". "Están reprimiendo al pueblo con acciones criminales y nosotros nos vamos a quedar callados", agregó. "Vamos a sublevarnos pero esta vez por la libertad", aclaró Burguera.



El venezolano también reconoció que en su país su familia vive todo lo que está ocurriendo "con gran tristeza". "Hay desabastecimiento de alimentos y medicamentos", relató. No obstante, Burguera destacó que en la Octava Isla también están preparados para el cambio. "Oran para que esta situación termine y haya pronto un futuro mejor", aseguró a la puertas del Consulado de la República de Venezuela.



Más actos



La concentración se volvió a repetir por la tarde pero esta vez en la plaza de España de la capital tinerfeña. Y habrá más. Según explicó el coordinador de Voluntad Popular en Canarias, el próximo acto será este mismo sábado. Díaz-Estévanez detalló que se tratará de una asamblea ciudadana dirigida a venezolanos residentes en la Isla así como a todos aquellos canarios interesados. "Queremos dar las herramientas necesarias sobre los canales que difunden información veraz y precisa", aclaró el portavoz. Según el coordinador de Voluntad Popular, "ahora mismo existe un exceso de noticias de las que gran parte son falsas". "Debemos saber distinguir lo que realmente es certero entre toda esta comunicación", argumentó.