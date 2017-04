Podemos pide convocar la Conferencia Insular sobre Violencia de Género

Frente al repunte del número de asesinatos de mujeres producido en el conjunto del Estado y también en las Islas durante los últimos meses, el grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife ha propuesto al Gobierno insular que inicie los trámites necesarios para realizar una convocatoria ordinaria, pero de manera urgente, de la Conferencia Insular sobre Violencia de Género.

La consejera insular Paqui Rivero señala que este órgano que está integrado por asociaciones feministas, profesionales de las distintas administraciones (Estado, Gobierno Autónomo, Justicia, Sanidad, etc.) relacionadas con mujer, la Unidad Orgánica de Violencia de Género del propio Cabildo y una representación de los grupos políticos presentes en la corporación insular, debe valorar "cuanto antes" qué está pasando, por qué la violencia machista sigue costando tantas vidas y qué medidas, no sólo de carácter asistencial, sino sobre todo preventivas, se están poniendo en marcha para luchar de manera efectiva contra esta lacra.

Recuerda que este órgano multidisciplinar debe ser convocado con carácter ordinario dos veces al año para hacer balance de los datos de violencia de género y del resultado de las políticas e iniciativas que se están desarrollando, así como para acordar y planificar la puesta en marcha de nuevas acciones de concienciación y de atención a las víctimas. "La cantidad de asesinatos registrados desde la última reunión de este órgano, que solo se ha reunido una vez en el presente mandato que comenzó en julio de 2015 –comenta Rivero–, justifican sobradamente que el encuentro no se demore en el tiempo, sino que sea celebrado lo antes posible".

En particular, el grupo Podemos propone como orden del día de dicha Conferencia la información sobre la adjudicación del concurso para la atención de la red insular de recursos comarcales de asistencia a las mujeres víctimas de violencia de género (condiciones de trabajo del personal de la ONG adjudicataria, situación de las listas de espera, etc.), así como las medidas extraordinarias adoptadas por el Cabildo ante el repunte de la violencia de género (prevención, etc.) y las líneas de coordinación con el Área de Igualdad del Cabildo.

Indica que, además, dados los importantes acuerdos adoptados por el pleno del Cabildo el pasado mes de marzo con motivo del Día de la Mujer, "es recomendable dar cuenta de ellos en este órgano" y, además, "implicar a esta conferencia insular sobre violencia de género en la planificación de la estrategia que habrá que articular para materializar su puesta en marcha". Y subraya que "es necesario darle a esta conferencia la importancia y representatividad que merece en la lucha contra el maltrato que siguen recibiendo demasiadas mujeres en esta Isla".

Entre esos acuerdos plenarios que buscan avanzar en materia de igualdad y de lucha contra la violencia de género, destaca aportaciones del grupo insular de Podemos como la de la defensa de incorporar en la legislación vigente las distintas formas de violencia que sufren las mujeres, no solo la proveniente de sus parejas o exparejas, y la activación del acompañamiento judicial personalizado a las mujeres víctimas y a sus hijos e hijas "para hacerles accesible la información sobre el itinerario y procedimiento más seguro en su recorrido judicial desde el momento en el que se pone denuncia, se declara o pone de manifiesto una situación de violencia de género". Esta reivindicación, añade, va acompañada de la exigencia de garantía habitacional para las mujeres que lo precisen sin necesidad de interposición de denuncia.

Entre otros acuerdos insulares que hay que analizar en el seno de esta conferencia, cita también el de seguir incrementando tanto las partidas de Igualdad como las destinadas a la violencia de género y, muy particularmente, a incrementar los recursos humanos destinados al Área de Igualdad", además del resto de acuerdos que de una manera u otra mejorarían la situación de la mujer y contribuirían a su autonomía y, por tanto, a evitar situaciones de violencia de género.