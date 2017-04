Espectacular ´vuelo´ en la inmensidad de Las Ventanas de Güímar

"Las sensaciones son espectaculares. Al principio da mucho respeto pero una vez que te ves flotando en el aire, la sensación es mágica". Esto fue lo que sintió Ana Piera, valenciana afincada en Tenerife, tras deslizarse por una cuerda en medio de la inmensidad de Las Ventanas de Güímar, en pleno barranco del municipio sureño.

Piera, profesora de yoga, se deslizó por la cuerda a unos 80 metros del suelo el pasado viernes. Fue invitada por un grupo de grancanarios que vino expresamente a Tenerife para practicar el funanbulismo en uno de los parajes más espectaculares de Tenerife.

Fue complicado montar las cuerdas. Se fueron enhebrando entre ventana y ventana con la ayuda de una caña de pescar, comenta Ana Piera, para mayor seguridad.

A la práctica del equilibrismo en plena naturaleza se le conoce como highline. "No lo había hecho antes. Había practicado en cuerdas atadas a dos árboles pero nunca en un paisaje natural, y menos en uno tan increíble como Las Ventanas de Güímar, a tanta altura", narró esta valenciana natural de Alzira.

Eso sí, Piera aclaró que la expedición se preocupó mucho en respetar todas las medidas de seguridad. "Utilizamos un doble enganche con la cuerda principal y, además, había una segunda cuerda por si fallaba la primera. El grupo con el que iba está acostumbrado a estos retos y son muy cuidadosos, además de tener mucha experiencia", aseguró.

Las imágenes de su vuelo son verdaderamente espectaculares y han generado muchos 'me gusta' en las redes sociales. De extremo a extremo, había 70 metros de cuerda. "No pude levantarme y apenas podía sentarme: era extremadamente complicado. Me deslicé, hice algunas maniobras, me balanceé y solté las manos para notar esa libertad de verte colgando a tanta altura", detalló Piera.

Además de dar clases, Ana Piera ha escrito un libro, Educar desde la conciencia, en el que aborda su labor educativa con el yoga, especialmente destinado a los niños. ¿Volverá a repetir en la cuerda? "No estaría nada mal", concluye.