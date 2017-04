Las televisiones de Dinamarca y Bélgica muestran el atractivo turístico de la Isla

Tenerife protagoniza estas semanas las emisiones televisivas de varios países europeos. Programas de cadenas de Chequia, Bélgica o Dinamarca darán a conocer los principales atractivos turísticos de la Isla en unas emisiones que suman en conjunto más de tres millones de espectadores.



El consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Alberto Bernabé, señala que "la imagen de la Isla en dichos países se verá reforzada con esos programas, lo que a su vez contribuirá a que potenciales viajeros se decanten por Tenerife para sus próximas vacaciones". Bernabé destaca que "los espectadores podrán conocer los principales recursos que hacen de la Isla un lugar tan atractivo para los viajeros".



La televisión danesa Channel DK4 estuvo en la Isla del 6 al 16 de marzo para grabar tres programas de 45 minutos de duración cada uno. También un equipo de la televisión pública checa estuvo en la Isla el pasado mes de febrero, donde grabó el documental de viajes On The Road para el canal CT2, especializado en la parte desconocida y de naturaleza de los diferentes destinos turísticos que visita. En cuanto a Bélgica, el programa de la televisión Bartel Goes Wild se ha decantado igualmente por Tenerife para grabar una de sus entregas.