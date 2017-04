Lo mejor del queso, comerlo en familia

Para recorrer ayer el parque etnográfico Pinolere, en el municipio de La Orotava, solo hacía falta cargar con un palillo con el que poder echarse a la boca un bocado. Los mejores productos gastronómicos del Archipiélago se dieron cita en la VII Feria del Queso de Canarias Pinolere 2017, un encuentro en el la venta se mezcló con las catas y degustaciones que no dejaron indiferente nadie. Disfrutar del domingo en familia fue un plan por el que muchos se decantaron -al menos los que no fueron a la playa-, aprovechando el buen tiempo que hizo en la mayor parte de la Isla.



Quesadillas, miel, mermelada, pan, vino, cerveza, dulces... Aunque el queso era el auténtico protagonista, cualquier excusa era buena para lograr que el paladar disfrutara. El sábado se vendió, pero ayer fue el auténtico día grande. Desde primera hora de la mañana el parque se llenó de familias deseosas de probar todos los manjares. Rosi Hernández, supervisora de ventas de la Quesería de Benijos, cortaba su producto sin parar. "A la gente le gusta, al menos eso nos dicen al probarlo", confirmó. Para este establecimiento este encuentro regional sirve, como para el resto, de "escaparate". "Aquí la gente prueba el producto, algo que en el supermercado no puede hacer; nos conocen y así cuando lo ven en la tienda ya saben que se lo pueden llevar porque es de su agrado", confirmó.



Directos desde La Gomera, el Cabildo ofreció una representación de todo el producto local. Miel de palma, gofio, mojo, almogrote... La experiencia "merece la pena, sobre todo para el que lo prueba", bromeó Laura Afonso, una de las asistentes al encuentro.



Edelmira Alonso trajo ayer hasta Pinolere una representación de los quesos de Garafía, en La Palma, algo similar a lo que hace desde hace ya años Quesos Bolaños, que llevan más de 80 años madurando queso en Salto del Negro, en Gran Canaria. Todas las Islas estuvieron representadas. "Hay que estar. Es una cita obligada", confirmó Rayco Déniz, de Quesos Bolaños. "Al final nos damos a conocer y quienes lo deseen pueden ir al supermercado a encontrarnos", expuso Alonso.



Mientras el queso acaparaba la mayor parte de los piropos, hubo quien aprovechó para detenerse en expositores como el Los sabores de Nena. "Tenemos todo tipo de conservas, todas artesanales", esgrimió Nena González. Con la crisis, ante la falta de trabajo, decidieron probar suerte comercializando un producto que durante años hicieron como afición. Con la mejor de la situación económica, e incluso después de conseguir un trabajo de nuevo, no ha abandonado la fabricación de su producto. "La gente prueba y ya tenemos muchos clientes habituales que hay que cuidar", aclaró para demostrar que es necesario formar parte de esta encuentro de queserías a nivel regional.



Sin hambre al salir



Elena Gil nunca había estado, hasta ayer, en el espacio que ocupa Pinolere en el municipio de La Orotava. Además de estar "encantada" con el sitio se fue de la feria "almorzada". "Veníamos a dar un paseo antes de irnos de guachinche pero ya hemos cambiado de idea y nos vamos a ir a tomar solo el postre cuando salgamos de aquí. No pensábamos que se comía tanto", aseguró.



Lo mismo le ocurrió a Alexis Hernández, un "apasionado" del queso que nunca falta a esta cita. "Lo disfruto mucho y he conseguido que a mi mujer le pase lo mismo y le encante tanto como a mi comer queso, del tipo que sea", confirmó.



Algunos de los presentes aprovecharon el día para aprender a cocinar o, al menos, para fijarse cómo lo hace uno de los grandes. Braulio Simancas, chef del restaurante Las Aguas en el Bahía del Duque, dio una clase magistral sobre cómo incorporar el queso a los platos que prepara en su cocina. También hubo una cata de vinos comentada a cargo de expertos de Canarias que captó durante una media hora la atención de quienes se encontraban en el parque. Asimismo, los quesos que participaron en el concurso insular fueron protagonistas de la cata también comentada a cargo de un técnico especialista del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) que centró toda su atención en los productos que participaron en el concurso.



A la granja



Pero en la VII Feria del Queso de Canarias Pinolere 2017 no todo fue comer y beber. Los más pequeños disfrutaron incluso más que los grandes conociendo -algunos por primera vez- a los animales más habituales en las granjas del Archipiélago. Vacas, burros, cabras, ovejas, cerdos y gallinas e incluso palomas se mostraron ante todos los presentes con sus mejores galas. La clase práctica en la que algunos pequeños privilegiados pudieron aprender a ordeñar a una cabra fue uno de los platos fuertes de la jornada de ayer domingo. Que la leche salga de las ubres de un animal y no directamente del brick que está en la nevera es sorprendente (e incluso increíble) para muchos. Esquilar una oveja y conocer cómo se trata la lana con la que se hace después la ropa fue otra actividad que atrajo a un gran número de participantes.



Pero sí algo llamo la atención de las familias fueron los perros que se exhibieron con gran maestría acompañados en todo momento de sus propietarios. El dogo canario centró todas las miradas, con su porte imponente. También se realizó una muestra de otras razas canarias.