El límite de velocidad en la peligrosa curva de El Sauzal reduce los accidentes un 66%

Objetivo cumplido. La disminución del límite de velocidad en la curva de El Sauzal ha logrado reducir un 66% los accidentes en el principal punto negro de la Isla. Un año después de que entrara en vigor la rebaja de velocidad en esta tramo de los 100 kilómetros por hora a los 80, los datos reflejan que la medida ha surtido efecto. En concreto, según las cifras que recoge la Dirección General de Tráfico (DGT) de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, entre el 1 de abril de 2016 y la misma fecha de este año se produjeron 17 siniestros, 30 menos que un año antes de que se pusiera en marcha la restricción, cuando el número de incidentes fue de 47.



De los 17 accidentes registrados entre el kilómetro 20,5 y el kilómetro 22,2 de la autopista del Norte, -el tramo conocido como la curva de El Sauzal-, solo cuatro provocaron heridos leves, mientras que los 13 restantes fueron siniestros sin grandes incidencias ni daños. Además, de este total, 12 se produjeron en sentido a Icod de Los Vinos, es decir, en bajada, y cinco hacia la capital chicharrera, en subida.



Por su parte, los 47 siniestros acontecidos un año antes dejaron un balance de un herido grave y 25 leves. En cuanto a la dirección de los accidentes producidos en la TF-5 durante 2015 y hasta el 1 de abril de 2016, más de la mitad, en concreto 32, se registraron hacia el norte de la Isla, y solo 15 tuvieron lugar en sentido Santa Cruz de Tenerife. Los datos ponen así de manifiesto que el tramo de la curva de El Sauzal en dirección Norte es más peligrosos que el contrario, ya que el 68% de los choques en esta trazada se han localizado en este sentido.



Punto negro



Para el jefe provincial de la Dirección General de Tráfico, Eduardo Polo, se trata de datos "muy positivos". "Son buenos registros. Siguen produciéndose accidentes pero ya no tanto como en años anteriores", agrega Polo. En este sentido, el jefe provincial puntualiza que, a pesar de los resultados, "hay que mantener la cautela". "Con 17 accidentes anuales se sigue considerando un punto negro de las carreteras de la Isla", sostiene Eduardo Polo.



Otras medidas



Por ello, el organismo dependiente del Ministerio del Interior analiza la instalación a lo largo del trayecto de un radar de tramo, lo que implicaría poder vigilar toda la extensión del punto kilométrico 21. Se trata de una medida que ya se anunció en el momento en que entró en vigor la disminución del límite de velocidad, hace ahora justamente un año, pero que aún no se ha establecido. El jefe provincial de la DGT detalla que "seguimos analizando -conjuntamente con el Cabildo tinerfeño- su puesta en marcha".



Este radar no mide la velocidad de paso directamente sino lo que establece es el tiempo de paso, y de manera indirecta, mide así la velocidad media de ese vehículo en un determinado tramo. "Por ejemplo, a 80 kilómetros por ahora, un vehículo debería tardar 45 segundos en pasar esa distancia, de lo contrario, estaría excediéndose en la velocidad", aclara Polo.



Además, este tipo de control tendría otro efecto ya que con una velocidad más moderada, no solo se producirán menos accidentes, sino que además aumentaría la fluidez y, por tanto, las colas que se producen en las horas puntas en la autopista "mejorarán".



Actuación



Estas son las acciones a corto plazo, pero hay que sumar las que tanto desde la Corporación insular como desde el Gobierno de Canarias y la Dirección General de Tráfico se prevén realizar a medio y largo plazo. En este sentido, las instituciones estudian intervenciones más drásticas para el futuro y que, en estos momentos, se centran en el enlace de El Sauzal y en la supresión del trazado en un último momento.



En concreto, el Cabildo planea una actuación de mayor envergadura consistente en la rectificación de la curva mediante túneles o viaductos. La intención es que, mediante el proyecto del carril bus- VAO (Vehículos de Alta Ocupación) que la Corporación insular quiere elaborar para reducir las colas de la autopista del Norte, el Gobierno canario, encargado de la redacción del documento, introduzca la supresión de esa curva con la construcción de un túnel o viaducto.



Choques



Desde el año 2007, fecha en la que la curva de El Sauzal se comenzó a considerar un punto de concentración de accidentes, se han llevado a cabo diversas mejoras en este tramo de la autopista TF-5 que, sin embargo, hasta ahora no habían logrado minimizar los accidentes al menos en un número significativo.



Se trata del punto que presenta una mayor accidentabilidad de la Isla y aunque el número de fallecidos no es alarmante, sí se produce una gran cantidad de choques y salidas de calzada con cierta regularidad, sobre todo, cuando hay lluvia. Tal y como opinan los especialistas, su peligrosidad radica en una combinación de elementos: su mal diseño, los problemas de pavimentación, un carril de incorporación demasiado corto, los excesos de velocidad de los propios conductores y el mal tiempo.



Otros



Aparte de la curva de El Sauzal existen otro trazados con un alto índice de incidentes. Uno de los más importantes es el que se encuentra en la autopista del Sur (TF-1) y que va desde Las Chafiras hasta Las Américas. En este punto, al igual que ocurre en el tramo de la TF-5, uno de los principales motivos que lleva a registrar tanta siniestralidad es la congestión que sufre el tráfico vía.