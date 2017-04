El icodense Lucas Balboa deja Tenerife Moda y ficha por Gran Canaria Moda Cálida

El diseñador Lucas Balboa , uno de los máximos exponentes de la moda tinerfeña, comienza estos días una nueva etapa en Gran Canaria Moda Cálida, después de tres años adscrito al colectivo Tenerife Moda, dependiente del Cabildo. El creador de Icod de los Vinos asegura que "no tengo ningún problema con Tenerife Moda, solo tengo agradecimiento y gratitud para ellos". "Pero mi empresa tiene que crecer y quiero trabajar con instituciones que apuestan por mi marca. Creo que en Tenerife existen muchos diseñadores y en Gran Canaria voy a encontrar más apoyo", matizó.



El diseñador tinerfeño explica que lleva algún tiempo viviendo en Gran Canaria y, después de solicitar una serie de ayudas en Tenerife Moda, "me las querían conceder, pero no de la forma que yo necesitaba, por lo que me reuní con la consejera de Industria, Comercio y Artesanía, Minerva Alonso, y me animó a entrar en Gran Canaria Moda Cálida". Así, añade que "tengo que salir fuera para que se me escuche un poco más" y matiza que "da igual en qué colectivo de moda estén integradas las diferentes marcas, lo importante es que todos somos canarios y que nuestras propuestas se deberían poder fuera de las Islas".



"Estoy tremendamente agradecido por la labor desarrollada por el viceconsejero económico del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina", dijo, para añadir que su tienda, ubicada en Santa Cruz, seguirá abierta y funcionando con total normalidad. No obstante, la presencia del diseñador tinerfeño será ahora mayor en Gran Canaria, donde las prendas de su marca para hombre ya se pueden encontrar en varios comercios.



Traspasa fronteras



A modo de estreno dentro del colectivo Gran Canaria Moda Cálida, Lucas Balboa presentará, el día 21 de este mes en el Palacio de Cibeles, su primera colección de ceremonia masculina en Costura España. "Se trata de una pasarela eminentemente femenina por lo que estoy muy contento de que me hayan dado la oportunidad de estar presente en este evento en el que, además presentaré mi primera colección de ceremonia", explica el diseñador de Icod de los Vinos.



Además, y como no podía ser de otra forma, Lucas Balboa estará presente en la Semana de la Moda Baño de Gran Canaria de Gran Canaria Moda Cálida, que se celebrará entre el 15 y el 18 de junio, y en la que presentará una colección cápsula con moda para la Primavera/Verano 2017.