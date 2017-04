Clavijo pide a la Audiencia que explique cómo ejecutar la sentencia

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, pide a la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que "explique" cómo se ejecuta la sentencia en la que los magistrados obligan a los cuatro areneros condenados por explotar de forma ilegal los barrancos de Güímar a restaurar el espacio dañado. En declaraciones a Cope Canarias, el mandatario regional dijo que ningún técnico de ninguna administración "es capaz" de determinar el "alcance, magnitud y cuantificación" de lo que recoge ese dictamen judicial. "Nadie sabe cómo se puede restaurar y cuál es el alcance", aseveró.



La Sección Segunda estableció un tiempo de dos años para que tres de los cuatro procesados -el expresidente de la patronal de la construcción Antonio Plasencia y los empresarios Pedro Sicilia y José Enrique Morales- tomaran los medidas oportunas encaminadas a restablecer el equilibrio ecológico perturbado con la actividad minera, mientras que las administraciones competentes (Ayuntamiento, Cabildo y Ejecutivo autónomo) deben dar su visto bueno a un plan en el que se recoja cómo llevar a cabo la rehabilitación del entorno.



Solo faltan nueve meses para que termine ese plazo y desde las instituciones no se ha dado ningún paso al respecto. En el caso de la Corporación insular, esta optó por impulsar una proposición de ley ante el Parlamento de Canarias que fue rechazada por la mayoría de los grupos por su inseguridad jurídica. Clavijo tachó de "incoherencia" que el Partido Socialista y Podemos en la Cámara votaran en contra de la iniciativa mientras que estas mismas fuerzas la apoyan en la Institución tinerfeña y defendió que esta "podía facilitar lo que todos queremos, que es recuperar el espacio y que no se siga extrayendo".



Después de que la Audiencia dictara la sentencia hace ya casi un año y medio, el presidente afirmó tras ese tiempo que la reordenación de los barrancos "no es fácil" porque hay "dificultades" para interpretar ese dictamen judicial, según indicó a Cope Canarias, si bien dejó claro que el Gobierno de Canarias "no va a pagar dinero público".



El mandatario apoyó, en relación a las indemnizaciones que podrían derivar de esa proposición de ley, que se pueda compensar a los propietarios del suelo, casi un 80% en manos de tres de los condenados -Antonio Plasencia, Francisco Javier del Rosario y José Enrique Morales- con "aprovechamientos urbanísticos" al cambiarse el uso de las parcelas.



De esta forma, Clavijo admitió las posibles consecuencias que podría acarrear esta iniciativa legislativa defendida en el Parlamento por su compañero de partido y presidente del Cabildo, el nacionalista Carlos Alonso.