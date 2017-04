Linares formaliza su candidatura a la secretaría insular de Coalición

Francisco Linares será, previsiblemente, el número uno del partido nacionalista en la Isla. El actual vicesecretario insular de Coordinación y Políticas Sectoriales de Coalición Canaria formalizó ayer su candidatura a la secretaría insular de la organización para que la asegura contar con el "total aval" de sus compañeros y afiliados de formación. Aunque Linares, quien seguirá compaginando su cargo como alcalde de La Orotava, no reveló las caras de su plancha, si que avanzó que el 40% de su equipo será nuevo.

El mandatario norteño es, por el momento, –las listas se cierran el 12 de mayo, un día antes de la celebración del congreso insular– el único aspirante a relevar al presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo, al frente de la secretaría insular. Linares asume este nueva responsabilidad "con la tranquilidad y el sosiego de más de 30 años de experiencia" y con "aires renovados". En este sentido, el de CC deja la puerta abierta a posibles cambios en los municipios "donde sus ciclos están acabando".

Pero las primeras modificaciones vendrán en su lista para la secretaría. Linares, quien detalló que los nombres concretos de las personas que la integrarán se conocerán en las próximas semanas, avanzó que "el equipo base ya está listo". "La plancha estará formada por una parte de profesionales que ya están y un 40% de personas nuevas", señaló, para agregar que, "se trata de gente de la escuela de formación de CC que ahora pasarán a ocupar cargos orgánicos".



Procedimiento

Según explicó ayer en rueda de prensa el aún vicesecretario insular, el procedimiento para formalizar su nuevo cargo pasa, en primer lugar, por la elección de los compromisarios. "Hasta el 24 de este mes, cada comité local puede designar a sus delegados", puntualizó Linares. Una vez en el congreso –que se celebrará los días 13 y 14 de mayo en el Magma Arte & Congresos de Arona– el candidato debe obtener el voto a favor de al menos el 20% de los compromisarios, o en su caso, del 10% de los afiliados a CC de la Isla.

Linares aseguró tener el apoyo del presidente del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, el mandatario insular, Carlos Alonso, así como de los 13 alcaldes nacionalistas de la Isla y los 31 comités locales que hay en pie. "Me pongo a disposición de la secretaría insular para seguir trabajando en un proyecto común", señaló. Entre sus retos, Linares destacó que en su nuevo cargo "afianzará el cambio de generación política". "Los últimos años han sido muy difíciles por el descrédito que ha sufrido la vida pública. Tenemos que apostar por gente nueva y por su formación", apuntó.

El mandatario norteño también habló de la importancia de las "transiciones y los cambios". "Los cambios a tiempo y correctos siempre son sinónimo de éxito", afirmó. En esta línea, y preguntado acerca de posibles sustituciones en las localidades donde la política nacionalista no marcha del todo bien, Linares señaló que "habrá que sentarse a hablar con los comités locales". "No me gusta manejar las cosas desde los despachos sino en cada uno de los sitios", agregó.



Alcaldía

Aunque todo apunta a que el nacionalista volverá a revalidar su cargo como alcalde de La Orotava, Linares se limitó ayer a apuntar que los candidatos municipales se conocerán en el primer semestre de 2018. No obstante, el mandatario orotavense quiso dejar claro que su nuevo puesto en la organización "no afecta a mis planes en la política local".