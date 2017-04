La oposición prevé tumbar hoy la proposición para proteger los barrancos

La mayoría de la oposición en el Parlamento de Canarias ha hablado claro: votará en contra de la proposición de ley impulsada por el Cabildo de Tenerife para prohibir las extracciones en los barrancos de Güímar y restaurar la zona. El Partido Socialista (PSC), Nueva Canarias (NC), Podemos y el Partido Popular (PP), este último al menos hasta ayer, mantenían la misma postura que han hecho pública hasta el momento, y es que consideran que el problema de esta zona, afectada por la explotación ilegal de áridos, no se soluciona con esta iniciativa. Los seis grupos de la Cámara deben decidir hoy si toman en consideración o no la propuesta de la Corporación insular, que será defendida en el pleno por su presidente, el nacionalista Carlos Alonso. El mandatario, viendo que los diputados necesarios no están dispuestos a apoyarla, ha jugado una última carta con la esperanza, según algunos, de convencer al menos al PP.



Incluso su propio partido en el Parlamento, Coalición Canaria, manifestó sus dudas sobre esta proposición, sobre todo por las posibles indemnizaciones que podría conllevar. Ayer, sin embargo, fuentes oficiales anunciaron que la fuerza votará a favor de su toma en consideración para "un mejor estudio de las posibles soluciones que resuelvan la situación".



Pese a respaldarla, al estar en el Gobierno en minoría necesitaría más apoyos, pero le bastaría con los tres diputados de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) y los 12 del PP. Esta última formación siempre se ha mostrado contraria a esta iniciativa por esas consecuencias económicas y porque considera que no permitiría el impulso económico del municipio. Desde el inicio, en 2014, la propuesta recoge categorizar el suelo como rústico de protección ambiental, pero al mismo tiempo incluye una disposición transitoria que abre la puerta a proyectos de "interés general".



"Hasta la entrada en vigor del plan de restauración, con carácter excepcional, el Gobierno de Canarias, de conformidad con lo dispuesto en la ordenación territorial, urbanística, de los recursos naturales y sectorial de la Comunidad Autónoma, podrá autorizar los actos de transformación o usos de suelo cuando tengan por objeto actuaciones de generación de actividades que redunden en beneficio del interés general, siempre que sean compatibles con los valores ambientales y paisajísticos a proteger y se garantice la seguridad de los cauces e infraestructuras hidráulicas, asumiendo el promotor los costes que de ello se derivada".



Esa es la disposición que precisamente quiere modificar el Cabildo para posibilitar, expresamente, la actividad turística en aquellos lugares donde no queden recursos mineros, la principal demanda que había hecho la alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro, que defiende proyectos como un parque acuático en una de las canteras ilegales de más de 242.000 metros cuadrados.



Partido Popular



Pese a este cambio, el grupo popular en el Parlamento seguía con su postura firme hasta ayer por la tarde. Hasta ese momento, según fuentes consultadas, no había existido ni siquiera contactos con los nacionalistas con el objetivo de hacerles cambiar de opinión. La diputada regional Cristina Tavío informó además de que mantenían la misma opinión ya que tampoco habían recibido esa nueva propuesta por parte del Cabildo. De todas formas, apuntó que esta fuerza mantendrá una reunión antes de que comience el pleno para tratar este asunto.



Partido Socialista



Mientras que la Agrupación Socialista Gomera no quiso hacer declaraciones ayer, el Partido Socialista, Nueva Canarias y Podemos fueron los que mostraron una posición contraria clara. Todos ellos aludieron a los informes negativos emitidos por las consejerías de Agricultura, Industria y Hacienda del Gobierno canario y el portavoz del primer grupo, Iñaki Lavandera, en base a ellos afirmó que una proposición de ley "no es la figura adecuada" para cambiar la categoría del suelo. Criticó que tampoco se haya hecho un estudio sobre las consecuencias indemnizatorias que puede acarrear la prohibición de las extracciones, aunque hay informes que hablan de "cuantías incalculables".



Para él, es "evidente" que el nuevo cambio planteado por Carlos Alonso supone "un intento a última hora de atraer la voluntad de un PP que hasta la fecha en el Parlamento se ha mostrado contrario", pero además denunció que ni el presidente insular ni la alcaldesa de Güímar son diputados "como para poder plantear una enmienda" en la Cámara.



Nueva Canarias



Román Rodríguez (NC) es contundente. La Consejería de Industria hasta dice "que es manifiestamente inconstitucional porque vulnera las competencias exclusivas del Estado sobre el tema minero", recordó ayer el portavoz. De aprobarse la proposición, advirtió de que tendría "consecuencias sobre el presupuesto público muy significativas", no solo por la "vía de la restauración, que pasaría a ser responsabilidad de la Comunidad", sino también "por la vía de la extinción de los derechos mineros de los titulares del suelo y de las minas en activo, que nadie ha calculado".



En su opinión, "desde el principio el Gobierno debió parar la norma haciendo caso a sus propios informes sobre la legalidad e impacto en el presupuesto". "Pese a esto, el Gobierno, bordeando la prevaricación, le dio el visto bueno por proceder de un cabildo amigo" [al llevar las riendas CC y PSC].



Por estos motivos, si bien su grupo votará en contra, avisó de que los que respalden esa toma en consideración asumirán "una responsabilidad inmensa".



Podemos



Concepción Monzón, por Podemos, también anunció ayer que su grupo rechazará la iniciativa porque "no es la herramienta que va a solucionar el problema y además puede crear otros problemas aún más peligrosos, como son esas indemnizaciones o que se puedan hacer esos proyectos que parece que ahora Carlos Alonso va a apoyar". "Encima del daño que hicieron, que los condenados se aprovechen de actividades turísticas en su propiedad", manifestó la diputada.