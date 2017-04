Alonso: "Mimiland Park es un proyecto fallido"

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, abre la puerta al desarrollo turístico en la zona de los barrancos de Güímar pero solo en aquellas zonas donde ya está "agotada" la capacidad de extracción



En una entrevista concedida a la 'Cadena Ser' y recogida por Europa Press, ha comentado que el municipio tiene que diversificar la economía con otros sectores, como el turismo, pero eso no pasa por grandes iniciativas como Mimiland Park, que en su opinión, "es un proyecto fallido".



Alonso ha comentado que la proposición de ley sobre la ordenación de los barrancos, cuyo debate de toma en consideración llega esta semana al Parlamento, intenta resolver el "atentado ecológico" ha sufrido la zona tras varias décadas de extracción de áridos.



En su opinión, el Cabildo no que ha querido "mirar para otro lado", y sostiene que la ley va a permitir que la sentencia judicial contra los areneros "se cumpla en su integridad" y se produzca la restauración a través del plan territorial de Cabildo en coordinación con el Ayuntamiento y el Gobierno de Canarias, "y el principal caudal de fondos vendrá de la sentencia".



Alonso ha dicho que hace varios años "el pueblo de Güímar se posicionó muy claramente en contra" de la extracción de áridos y el Cabildo paró su plan de extracción, que estaba redactando, "porque el pueblo dijo no, pero no es suficiente, hay que terminar de hacer el trabajo, que no se vuelva a extraer y se restaure".



En ese sentido, ha dicho que ha alcanzado un principio de acuerdo con la alcaldesa, Luisa Castro, para que los espacios donde no es posible la extracción se desarrollen actividades distintas, como las turísticas, pero también la agraria, que debe ser la "principal", ya que esa zona puede ser una "despensa" de la isla, con un "potencial enorme" del aguacate o la ganadería.



Sobre la tramitación parlamentaria, ha comentado que no sería "coherente" que PSOE y Podemos se desmarcaran cuando aprobaron la ley en el Cabildo, y cree que "lo menos que puede hacer" la Cámara es aceptar la iniciativa "y buscar la manera de que se pueda realizar con consenso y seguridad jurídica".