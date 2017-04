Las protectoras marchan por un mayor castigo penal al maltrato animal

Medio millar de personas se concentraron el mediodía de este domingo en las calles de Santa Cruz de Tenerife exigiendo un endurecimiento de las penas por maltrato animal en el Código Penal español. Los animalistas marcharon desde la plaza Weyler y recorrieron la calle del Castillo.

"Endurecimiento penal del maltrato animal ya" fue el lema de la manifestación, en la que los participantes también portaron otros carteles, como: "Yo soy la víctima, no el criminal", ante una foto de un perro utilizado en peleas ilegales; "El amor a los animales es más fuerte que vuestra violencia"; "Revisión de la ley de protección animal ya"; o "Esto es lo que piden los cazadores que respetemos", y en la imagen, un podenco muerto por fuera de una jaula.

Al final de la concentración, en la plaza de la Candelaria, se repartió un manifiesto con todas las peticiones de los organizadores. En realidad, fue una marcha organizada por redes sociales y sin una asociación o colectivo convocante.

Estas son las exigencias de los animalistas que se manifestaron ayer en Santa Cruz de Tenerife:

1.- ENDURECIMIENTO DE LAS PENAS POR MALTRATO ANIMAL

Desde el 1 de julio de 2015 abandonar a un animal doméstico en condiciones de peligro para su vida o integridad es ya considerado delito.

Es un pequeño paso que no debe llevarnos a engaño. Las penas por maltrato animal contempladas en el Código Penal nos siguen pareciendo claramente insuficientes.

En ningún caso dichas penas aseguran la entrada en prisión (siempre son menores de 2 años), cuando se trata en muchos casos de delitos que se basan en una crueldad injustificada, crueldad que deberíamos erradicar si queremos avanzar como sociedad.

La crueldad necesita una respuesta más contundente de nuestro Código Penal, si queremos evitar que se traslade a otros ámbitos de nuestra convivencia, o simplemente, porque el sufrimiento injustificado de esos seres indefensos merece justicia. Con esta falta de proporcionalidad entre la pena por el delito cometido y el daño que se ejerce tanto a los animales como a nuestra sociedad, estas penas no son en modo alguno coercitivas, provocando que la ciudadanía piense que todo maltrato animal queda impune.

El 1 de julio de 2015 hubo una evolución legislativa por la cual, en el Código Penal se suprimió el artículo 632 que recogía un precepto, "el abandono animal", considerado como una simple falta, y añadía el artículo 337 bis, en el que el acto de abandonar un animal, en condiciones que pueda peligrar su vida, pasó de ser una falta a un delito menos grave. El legislador con esta modificación del Código Penal quiso agravar este acto, pero estas medidas siguen resultando insuficientes.

La Fiscalía General del Estado, en Circular 7/2011, amplió criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en materia de medio ambiente y urbanismo, amplió notablemente el contenido del acto ilícito de maltrato/abandono animal y muy especialmente al objeto del delito, (previamente limitado al "animal doméstico o amansado"), conceptos que deben interpretarse de manera

amplia según esta circular de la Fiscalía, que únicamente dejan fuera de su protección a los animales que vivan en estado salvaje. Esta circular añade algo innovador, dejando claro que se trata de un delito de resultado material (maltrato), que se puede cometer por acción o por omisión, sobre un animal produciéndole un sufrimiento considerable, como puede ser la falta de atención y provisión de necesidades básicas, pero aún habiéndose ampliado el abanico de conceptos de animales protegidos por este precepto y/o sus circunstancias, sin un endurecimiento de las penas por delitos de maltrato animal, jamás se acabará esta lacra que sufre la sociedad actual y los animales.

2.- LA CONSIDERACIÓN DE UN ANIMAL COMO SER SINTIENTE Y SUJETO DE DERECHO

EN EL CÓDIGO CIVIL

Para el derecho español, los animales son cosas, meros bienes susceptibles de apropiación y libre disposición por parte de sus propietarios. La sociedad actual cuestiona este anacrónico estatuto jurídico y pone sobre la mesa una nueva frontera moral, el respeto del ser humano a los animales y sus derechos como seres vivos.

La falta de consideración respecto a la vida animal es un hecho. Las tradiciones y costumbres arraigadas en la cultura y la educación de un país, en la mayoría de los casos, son difíciles de erradicar y traducir a la evolución de nuevos tiempos, nuevos pensamientos y cambios. Cada vez que hemos restringido el uso de nuestra fuerza, (sobre un país más débil, una población más pobre, o un frágil ecosistema), ha sido gracias a intensas discusiones, declaraciones y demandas, que al principio se han considerado ociosas, peligrosas o ridículas.

Pero es un rasgo seminal del hombre saber rectificar, pronunciándose sobre objetivos con fundamento, como es el objetivo de esta declaración, lejos de ambiciones y de ánimos de lucro, un proyecto limpio, un proyecto de concienciación social coherente y lógico, para impulsar una sociedad menos violenta, para fomentar un sistema de vida que vaya en concordancia con otros progresos que nos

acontecen, como por ejemplo formar parte de una comunidad, como es la Unión Europea, sin caer en estandarizaciones ni suspender nuestros rasgos culturales más notables, pero al mismo tiempo sin conformarnos con la inercia que imponen las costumbres.

En relación al gran muro que para el avance del derecho de los animales es la tradición, a las autoridades les decimos que la tradición no va en este asunto más allá de una tautología que, a fuerza de repetirse, sólo consigue irritar nuestro entendimiento. Que el hombre haya manejado hasta ahora sin contemplaciones a los animales no es una razón de peso para que siga haciéndolo (aunque sin duda es un

nuevo peso el que, con este asunto, acarrea la razón).

La clave de las legislaciones más innovadoras es que los animales ya no se consideran como "objetos en propiedad". Esta es la definición que se ha heredado desde el derecho romano. Austria, Alemania y Suiza fueron los primeros que rompieron esta tradición incluyendo en su constitución el reconocimiento de los animales como seres sensibles.

España necesita adecuar su Código Civil a la realidad social y legal actual, por ello el Código Civil español debe acoger el tratamiento que reciben los animales según el Estatuto jurídico que ya les otorga el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 2012/C 326/01, que en su artículo 13 reconoce a los animales como seres sintientes, es decir, seres vivos dotados de sensibilidad.

3.- LEY MARCO DE PROTECCIÓN ANIMAL

En nuestro país no existe una ley marco de protección animal a nivel estatal que establezca bases, principios y directrices, instrumentos jurídicos que servirían como base para el desarrollo legislativo de la misma, por parte de las comunidades autónomas, pero con unos límites establecidos sobre la protección animal.

Actualmente las normativas de protección animal son desarrolladas por las comunidades autónomas, existiendo disparidad de criterios del trato que se le puede dar a un animal dependiendo de la comunidad autónoma de la que se trate. Esta situación contribuye notablemente al descontrol de la protección y abandono animal. Por ejemplo: comunidades autónomas como Cataluña y Comunidad Valenciana establecen medidas de control de la cría ilegal de animales. Pero el problema de la cría ilegal se ve incentivado por estas medidas, dado que los criadores ilegales ven mayor demanda de animales en estas zonas, dispuestas a pagar más dinero por ellos, y a su vez se ven beneficiados por la falta de homogeneidad de la norma dependiendo del lugar que se resida.

Otros ejemplos: en Extremadura su normativa no prohíbe amputación de miembros por razones estéticas,

prohibición que establece las leyes de protección animal del resto de comunidades autónomas.

Nuevamente, una disparidad legal no protege a los animales de que no le sean amputados sus miembros

por razones estéticas en todo el país, simplemente incentiva a los veterinarios de una determinada zona

(Extremadura), que lo harían para todo el país expidiendo certificado de que las amputaciones se han

practicado en Extremadura, donde está permitido. En Murcia, la persona responsable por maltratar un

animal sería sancionada con 3.000 euros de multa, mientras que en Andalucía podría ascender a 30.000

euros.

Cada comunidad autónoma tiene criterios diferentes a la hora de luchar contra el maltrato animal, estas diferencias lo único que favorecen es que sigan dándose miles de casos de violencia y crueldad hacia los animales en España.

Estos criterios dispares de infracciones y sanciones deberían estar establecidos mediante una ley marco estatal en protección animal. Tenemos la obligación moral de exigir al gobierno de España que dejemos de ser el país con el mayor índice de abandono de animales de toda la Unión Europea.

El Gobierno de España debe impulsar la legislación para proteger a los animales, garantizar sanciones contundentes y que se dé el principio de proporcionalidad entre daño producido y sanción impuesta. La no existencia de una Ley Marco Estatal, impide que las normativas actuales en protección animal sean verdaderamente coercitivas, dotando de impunidad a los maltratadores de animales.

4.- RESPONSABILIDAD POR PARTE DE LAS ADMINISTRACIONES

La sociedad es responsable de la sobrepoblación caprichosa de animales de compañía, permitiendo el negocio de su cría y venta, y haciendo muy poco para evitar su posterior abandono, proliferación y muerte violenta. Por tanto, la sociedad mediante su Administración debe asumir la responsabilidad de su control, en lugar de descansar en el esfuerzo de voluntarios a los que, encima, se les dificulta constantemente la labor. Exigimos dicha responsabilidad en los siguientes términos:

- Asistencia sanitaria y servicios básicos para los animales en situación de abandono. Rebaja del IVA veterinario para evitar el descuido de sus animales o incluso su abandono en el caso de personas con escasos recursos.

- Esterilización, control de natalidad de los animales mediante su esterilización.

- Protección, para evitar el abandono de animales, vigilancia de la cría y venta ilegal de cachorros.