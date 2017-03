El Consistorio refuerza el control del uso del espacio público de los locales

Con el objetivo de seguir controlando el mal uso del espacio público que realizan algunos establecimientos del municipio, el Área de Servicios Generales, Obras e Industria del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz continuará sancionando durante los próximos meses los elementos no permitidos en la ordenanza municipal del 22 de noviembre de 2012.



Las multas por la colocación de elementos no autorizados en la vía pública serán de 301 a 3.000 euros, pudiendo conllevar la suspensión de la autorización y la retirada de los elementos o mobiliario no autorizado sin derecho a indemnización.



Para el concejal de Servicios Generales, Obras e Industria, Ángel Montañés, el orden y decoro en los espacios públicos comunes "ahondará en la imagen unificada y cuidada de un municipio turístico que pretende atraer turistas de calidad y poder adquisitivo alto".



Asimismo, el edil insistió en la necesidad de ordenar algunos usos excesivos y no autorizados en la vía pública, ya que se ha dejado atrás la fase de información y concienciación a los empresarios, con el envío de diversas circulares y reuniones mantenidas con representantes del sector comercial. "Ahora toca sancionar a aquellos que, pese a que se les ha avisado y explicado que deben cumplir la ordenanza, todavía no lo hacen. No nos gusta tener que sancionar a ningún empresario, ya que son los verdaderos generadores de empleo del municipio, pero han de entender que el espacio público ha de ser respetado y mimado, puesto que ello conllevará que beneficie al porvenir de todos", subrayó Montañés.



Cerramientos en terrazas del tipo toldos pórticos o mamparas; letreros tipo caballete; maceteros o plantas; expositores, mercancía fuera de establecimiento comercial y el uso del espacio público en general, serán, entre otros, los elementos que la policía local controlará en las diferentes zonas comerciales del municipio.



La Ordenanza Municipal reguladora de la Utilización de los Bienes de Dominio Público, que afecta principalmente a las empresas dedicadas al sector de la hostelería del municipio se publicó en noviembre de 2012, en el B.O.P. de Santa Cruz de Tenerife.