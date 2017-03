Cruce de amenazas e insultos entre cazadores y animalistas de Tenerife

La tensión entre los cazadores y animalistas se ha incrementado de manera exponencial en los últimos días. Ambos colectivos están profiriéndose insultos y amenazas mutuas a través de las redes sociales y los dispositivos móviles.

Mientras que un animalista envío un mensaje de voz a los cazadores llamándolos "asesinos en serie", "borrachos" y "basura", un amante de la actividad cinegética llamó "nazis" a los activistas de las protectoras y les llegan a amenazar con atentar contra su integridad física en otro mensaje de voz.

El pasado jueves la situación llegó al límite durante la celebración del pleno del Ayuntamiento de Güímar en el que ambos colectivos habían presentado sendas mociones en defensa de su actividad. Mientras que al menos medio millar de cazadores y galleros se congregaron frente al edificio consistorial, los animalistas optaron por no acudir para evitar un enfrentamiento directo.

"Hijo de puta si te cojo en el campo te saco hasta la tinta del cogote". Esta es solo una de las amenazas que fueron enviadas en un mensaje de voz al coordinador de la Red Canaria Solidaria Contra la Crueldad Animal, Abel Roman. "Si te tranco en mis uñas, cabrón, lleno de piojos" y "los cazadores le pegan a los maricones como tú" fueron otros de los improperios que incluía el mensaje emitido por uno de los cazadores.

En este cruce de amenazas los cazadores también han recibido insultos por parte del colectivo de los animalistas. En un mensaje de voz que se envió este viernes a varios cazadores un activista de las protectoras les acusaba de ser "asesinos en serie" y les animaba a emborracharse con vino "y darle una hostia a la vieja en casa porque es así como sois".

El activista también recalca en el mensaje que los animalistas no acudieron al pleno que se celebró en Güímar porque "no me agrada para nada vuestra compañía de basura de ignorantes e inconcientes". Además, les aseguraba que "se va a acabar vuestro chollo de matar y contaminar".

El presidente de la Federación de Asociaciones para la Gestión Cinegética de Tenerife, Antonio Porras, considera este tipo de mensajes como una provocación y asegura que el colectivo está estudiando qué tipo de acciones tomar.

Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad están preocupados por la deriva que está tomando este conflicto y temen que se produzca algún tipo de incidente violento entre integrantes de uno y otro grupo.

La situación de tensión entre cazadores y animalistas comenzó a recrudecerse después de que el pasado mes de enero se destapara la situación de una docena de podencos que malvivían en pésimas condiciones en un barranco de Los Realejos. Fue entonces cuando se activó una campaña por parte de los animalistas para destapar lo que ellos consideran una actitud de maltrato animal por parte de los cazadores hacia sus perros.

Los amantes de la actividad cinegética de la Isla acusaron recientemente a los animalistas de acoso y denuncian que estos grupos incluso llegan a realizar prácticas ilegales como el presunto allanamiento propiedades privadas y causar daños en las instalaciones.