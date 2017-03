El Cabildo ´vende´ la Isla como centro neurálgico para empresas extranjeras

Tenerife cuenta con las mejores infraestructuras de conexión de Europa y con las mejores ventajas fiscales, entre otros atractivos, para el establecimiento de medianas o grandes empresas multinacionales. Es el caso de las entidades que se dedican a los servicios de BPO ( business process outsourcing, call center y contact center). Por ello, el próximo jueves Why Tenerife? reunirá en Madrid a los principales directivos de este sector en España en una jornada con una doble finalidad: conocer las ventajas de Tenerife como lugar para establecer su negocio, y compartir entre todos las claves del presente y del futuro de estos servicios altamente tecnológicos.



El consejero insular de Turismo, Alberto Bernabé, explica que Tenerife "está capacitado para recibir a las grandes empresas tecnológicas al contar con la mejor situación fiscal de Europa, con una seguridad jurídica y física inigualable y con excelentes infraestructuras en conectividad. Todo ello sin olvidar algo esencial en el mundo de la empresa: podemos ofrecer la mejor calidad de vida de Europa a sus empleados".



"Ya hace años que sabemos que, especialmente en estas empresas ligadas al talento, la productividad está relacionada con la felicidad de los empleados", remarca el consejero del Cabildo, quien añade que "en Tenerife se dan las condiciones para que esa productividad crezca".



El encuentro de este jueves con los CEO de las principales empresas de outsoursing del país tendrá lugar en la Casa Club de Madrid. Durante el mismo, el profesor Sergio Rodsevich, director del Postgrado de Contact Center Management de la Universidad de Belgrano (Buenos Aires, Argentina), impartirá una conferencia titulada La innovación en el BPO y el Contact Center: el momento actual y el futuro cercano en las operaciones, el talento y la satisfacción del cliente externo e interno.



A continuación, Why Tenerife? presentará las ventajas e incentivos específicos para apoyar la implantación de operaciones BPO y contact center en Tenerife. El consejero delegado de Turismo de Tenerife, Vicente Dorta, señala que "las empresas que buscan otras alternativas a los grandes núcleos metropolitanos hallan en Tenerife un lugar idóneo para establecerse. Hay que recordar que la Isla está dentro de la ZEC, lo que le otorga una serie de beneficios económicos y fiscales muy interesantes para este tipo de empresas".



Dorta apunta también que el Cabildo de Tenerife lleva a cabo además un programa de "formación ad hoc, es decir se compromete a formar talento local específico para las empresas que se instalan en la Isla, tal y como ocurre con éxito con la multinacional Atos" . Tenerife cuenta igualmente con una de las mejores facultades españolas, en la Universidad de La Laguna, la de Ingeniería Informática, y ofrece distintos ciclos formativos de alto nivel en estas materias.



Esta acción tiene lugar gracias a la colaboración que Why Tenerife?, ha mantenido con la empresa de outsorcing Canacontacto, establecida en el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT) bajo la estrategia Tenerife 2030, diseñada por el Cabildo insular en aras de diversificar la economía de la Isla.



Why Tenerife? es la marca de promoción económica donde operan diferentes instituciones de la Isla: el Cabildo (y varias empresas pertenecientes al mismo como Turismo de Tenerife, el Parque Científico y Tecnológico o el ITER), la Cámara de Comercio, la Zona Especial Canaria (ZEC), la Autoridad Portuaria de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y la Zona Franca.