El Cabildo lanza la estrategia INtech para atraer a las empresas tecnológicas

El Cabildo presentó ayer la estrategia INtech Tenerife, una iniciativa enmarcada en el área Tenerife 2030 que pretende captar y formar el talento y generar empleo y actividad económica en la Isla. INtech Tenerife -nueva denominación del hasta ahora Parque Científico y Tecnológico de Tenerife- ofrece unos 600.000 metros cuadrados y servicios para emprendedores y empresas en sus diferentes enclaves y afronta los retos de una isla futura más competitiva mediante programas de capacitación y especialización y divulgación de la innovación.



El acto de presentación realizado ayer en TEA Tenerife Espacio de las Artes contó con la presencia del presidente de la Corporación insular, Carlos Alonso, y el consejero del área Tenerife 2030, Antonio García Marichal. El mandatario indicó que, "desde su origen, el Parque Científico y Tecnológico ha estado dirigido a implantar la cultura de la innovación a través del Programa TF Innova. Comenzábamos a promover de forma decisiva la innovación, la inversión de capital riesgo e iniciábamos un programa de apoyo a emprendedores y startups de Tenerife, el programa TF INvierte".



"A lo largo de los años, TF Invierte se consolidó como el programa de referencia de apoyo a emprendedores de la Isla, y su marca IN, cada vez cobraba mayor identidad y significado propio dentro del ecosistema de innovación y la tecnología. La marca IN dio pie entonces a todos los programas y espacios que actualmente realizamos desde el Parque: los viveros INnovaparq e INfactory, el TF coworkIN, la Escuela de INnovación, los teen IN tech, el curso LINc, la herramienta INjob", indicó el presidente del Cabildo.



Carlos Alonso señaló que "la marca IN define nuestra personalidad, la de nuestras empresas y nuestros partners". "Porque las personas son lo más importante. Todos formamos parte de la comunidad IN: la red de innovadores, inconformistas e individuos que conforman esta sociedad. Alineada con el reto de atraer empresas internacionales hacia Tenerife, hemos juntado tres palabras clave: IN, Technology y Tenerife. De esta forma, nace nuestra nueva marca INtech Tenerife. Con ella, estamos preparados para afrontar el nuevo reto que tenemos con Tenerife 2030, diversificando la economía a través de la atracción de empresas tecnológicas. Somos INtech Tenerife", agregó.



Por su parte, Antonio García Marichal explicó que "llevamos años con una estrategia basada en identificar talento, formarlo y especializar a la población en las nuevas profesiones del futuro". "De forma complementaria, hemos trabajado en la creación y puesta en marcha de importantes infraestructuras para que este talento pueda desarrollar sus ideas, sus proyectos empresariales en un mundo globalizado, en nuestros espacios del Parque y con todos nuestros servicios de apoyo especializados".



"Esta estrategia adquirió recientemente nombre y apellido, la estrategia Tenerife 2030, dirigida a tener una isla mejor preparada para la sociedad digital que nos depara el futuro. El Parque Científico y Tecnológico ha sido y seguirá siendo agente clave para conseguir este reto. Hemos alcanzado grandes éxitos y afrontamos con ilusión todo el camino que juntos nos queda aún por recorrer a través de INtech Tenerife", aseguró García Marichal.