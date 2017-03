El Consejo Insular de Aguas saca a exposición la estación de Tabaiba

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ya ha publicado el anuncio del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf) por el que pone en exposición pública durante 20 días el proyecto denominado Reubicación de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de Tabaiba. Esta actuación tiene un presupuesto de licitación de 331.019,92 euros y un plazo de ejecución de seis meses.



Esta actuación forma parte del proyecto de acondicionamiento del litoral de Tabaiba, que también incluye la reforma de la piscina, dentro del plan insular Tenerife y el Mar. Si no se presentan alegaciones, el proyecto se dará por definitivamente aprobado y podrá comenzar el proceso de adjudicación.



La nueva EBAR de Tabaiba irá ubicada bajo el aparcamiento anexo a la piscina, fuera del ámbito del dominio marítimo terrestre, y es un proyecto de vital importancia para esta zona del litoral. En este sentido, el alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, explica que "si bien es muy importante la reforma de la piscina, que es algo por lo que me suelen preguntar porque todo el mundo quiere disfrutar de este espacio; yo diría que la reubicación de la estación de aguas residuales, pese a ser una infraestructura que no se ve, es primordial para conseguir de esta zona un verdadero referente del esparcimiento junto al mar dentro del municipio de El Rosario".



Cabe recordar, que el desbloqueo del proyecto de reforma del litoral de Tabaiba comenzó el agosto de 2015 con la apertura de un expediente de investigación, por parte del Ayuntamiento de El Rosario, con el que dilucidar la titularidad de una parte del suelo afectado por el proyecto.



Una vez finalizado el citado expediente de investigación, a finales del mes de abril de 2016, el primer edil y el titular de los terrenos anexos a la actual piscina de Tabaiba, Konstantin Hinner Ivantcheva; hijo del reconocido empresario James D. Velkov, conocido como "El americano", firmaron la cesión gratuita de los 165 metros cuadrados de terreno que venían bloqueando el proyecto de reforma de esta parte del litoral rosariero desde 2010.