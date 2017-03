Agua pasada sí mueve molino

El agua es el origen de la vida. Es el líquido vital con el que, a lo largo de la historia, prosperaron o sucumbieron pueblos enteros. El desarrollo social y económico siempre ha dependido, en primera instancia, del control de los acuíferos o afloramientos de agua; los cultivos y el ganado dependían de este recurso como también lo hicieron luego las primeras industrias que utilizaron el agua como fuente de energía para mover molinos y máquinas a su paso. El municipio tinerfeño de Adeje -que significa en la antigua lengua guanche "abrevadero"- lleva tres años celebrando la escenificación de la Ruta del Agua, una iniciativa en la que el Ayuntamiento, con la colaboración del grupo de la Escuela Municipal de Folclore de Adeje, recrea escenas a lo largo de diferentes puntos del casco urbano adejero, desde la entrada misma del Barranco del Infierno hasta la plaza de la Cruz del Llano, interpretando los usos históricos y la vinculación de este importante recurso natural con el desarrollo del municipio sureño.



A la escenificación, realizada ayer con motivo de la celebración del Día Internacional del Agua, asistió algo más de un centenar de personas, entre paisanos y turistas, que se acercaron al pueblo para conocer algo más de la historia de Adeje a través de los aprovechamientos del agua. Para que los turistas extranjeros no se perdieran nada de lo que se contaba por el camino, una traductora de inglés les relataba simultáneamente las explicaciones que daba en castellano el guía.



La expedición partió desde la misma entrada del Barranco del Infierno, que antaño se le llamaba Río de Adeje, porque no en vano desde las cumbres de la Isla bajaba, como sigue haciéndolo hoy en día el agua tan vital para los cultivos que, desde los primeros años del siglo XVI, sirvieron para alimentar a la población que se iba asentando en la zona tras la conquista. No solo los cereales, como cultivo de subsistencia, brotaba de las tierras convertidas en fincas y bancales. Pronto llegaron de América las papas, los tomates, el millo y la caña de azúcar, que años más tarde se convirtió en toda una industria que hizo de Adeje un centro de poder por su importancia económica.



El ingenio y el trapiche para procesar la caña de azúcar fue en aquel tiempo el lugar prominente de la comarca; donde se tomaban importantes decisiones políticas, económicas y sociales, pues la familia Ponte que dominaba este cultivo hizo fortuna y, con ella, obtuvo poder y reconocimiento.



En una época en la que no habían carreteras ni caminos que se le parecieran, los barrancos que atravesaban la Isla desde la costa a la cumbre eran las conexiones naturales para quienes debían desplazarse desde el sur al norte y viceversa. Las mulas, los burros y algunos caballos, así como el ganado, precisaban de abrevaderos para beber y refrescarse tras una dura travesía por pedregales. Por ello, pronto se hizo necesaria la conducción del agua desde los nacientes hasta determinados puntos en los que se hacía un pequeño depósito o abrevadero.



Las atarjeas, que se hacían aprovechando la piedra volcánica de la zona -pues madera no debía haber mucha y la que hubiera se cotizaba a gran precio como combustible o elemento de construcciones más nobles- se hacían a base de golpe de hachuela dejando un canal horadado por el centro por el que se conectaba un sillar con otro desde los altos del barranco hasta el casco de Adeje. En el municipio contó con el mayor número de nacientes del sur de la Isla: dos en lo alto del barranco de Erques, tres en El Aserradero, dos en el Barranco del Infierno, uno en la cabecera del barranco del Agua, otro al pie del Roque de los Brezos y, por último, el que estaba situado junto al Roque de Imoque.



Las conducciones de agua se dirigían hasta un abrevadero situado en una zona estratégica del camino por el que no solo llegaban los viajeros y los animales, también los vecinos que iban a coger agua con vasijas de barro para consumirla en las casas o, incluso, se aprovechaba allí mismo para lavar la ropa.



La obra de conducción del agua fue auspiciada por la familia Ponte, que la necesitaba en grandes cantidades para el riego de los campos de cañas. Los participantes en la ruta mostraron cómo se hacían las conducciones, las atarjeas, los depósitos y los abrevaderas, así como las fuentes -los chorros- así como el trabajo que también desempeñó la mano de obra esclava que servía en el ingenio de esta rica familia.



En la Casa Fuerte, residencia de los Ponte, el grupo de la Escuela Municipal de Folclore interpretó diferentes actividades de labor que fueron en aquellos tiempos las habituales en la vida del ingenio: moler millo, ordeñar cabras, lavar ropa, fabricar cacharros de barro... Luego los componentes del grupo interpretaron una isa antes de ponerse en marcha de nuevo hacia una cercana finca en la que se mostró cómo se cultivaba la tierra "con la técnica de millo a chorro", como dijo con humor quien interpretaba en ese momento a un agricultor. Luego, a golpe de sacho o guataca, enseñó cómo se hacían los surcos para plantar y canalizar el agua por todo el sembrado.



En el recorrido se mostró también la evolución del municipio a lo largo de la historia y, por ello, se incluyó una escena, frente a la Iglesia de Santa Úrsula, donde dos actores interpretaron a los marqueses de Adeje con rolas de finales del siglo XVIII. Tras esa parada se llegó al convento de San Francisco donde se interpretó un pícaro romancero que apareció en la prensa de principios del siglo XX y que relataba cómo algunas muchachas se acercaban al convento en busca de auxilio espiritual y luego salían de allí, quizás más aliviadas, pero también preñadas. La visita concluyó con una parada en la Casa Sindical, el chorro y la Cruz del llano.