Un carnaval en todos los idiomas

Un Carnaval internacional bajo el sol radiante del sur de Tenerife. Esto es lo que pudieron disfrutar quienes se animaron ayer a acudir al Carnaval de Día de Los Cristianos, una celebración que cada año congrega a más personas de la Isla y también a multitud de visitantes, una característica que lo convierte en una fiesta que se entiende en cualquier idioma.



Alrededor de 10.000 personas se congregaron durante todo el día en los alrededores del escenario principal. Entre los participantes había sobre todo adolescentes, pero también familias que no quisieron perderse este acto del Carnaval Internacional de Los Cristianos. "Esta fiesta crece año a año, a mi me gusta así tranquila, porque puedes disfrutar más con los niños", aseguró ayer Nazaret Bethencourt, una aronera que se trasladó junto a Dácil Correa y sus tres sobrinos con la intención de no parar de bailar durante todo el día. "Venimos durante el día con ellos y por la noche volvemos nosotras solas, para seguir disfrutando, pero de otra manera", manifestó Correa.



Estas dos vecinas aseguran que compaginan las juergas en el Carnaval chicharrero con las noches de fiesta en las carnestoladas de Los Cristianos. "Hay tiempo para todo, los dos carnavales son diferentes, aquel es más grande pero este es más familiar", apuntó Bethencourt.



Para otros, el de Los Cristianos es un pretexto más para alargar la temporada carnavalera unas semanas más, después de que concluya la fiesta en las calles de la capital chicharrera. Este el caso de Chema Navarro, un enamorado de las carnestolendas santacruceras que no está dispuesto a colgar el disfraz hasta que se acabe el último carnaval de la Isla. "Suelo venir a Los Cristianos también porque no quiero que pare esta maravillosa fiesta", aseguró.



Desde las 12:00 del mediodía arrancó la música en el escenario de los 40 Principales, ubicado en el bulevar Chajofe. Entre los artistas que actuaron ayer o se encontraban Carlos Jean y Danny Romero, además de Ray Castellano, Knarias, Tutto Durás, entre otros. Un total de 15 grupos y artistas que pusieron a bailar a todos los que se encontraban en el recinto carnavalero.



En la pista de baile se encontraban también Claudia Aguiar, Joel y Xiomara Évora y Mirella González, un grupo de amigos de Guía de Isora que no dudó en ponerse un disfraz y acudir al Carnaval de Día para enseñárselo a Ángel Martín, un amigo de Madrid que vivió ayer su primera experiencia en el Carnaval de Tenerife. "Es la primera vez que vengo a esta fiesta y por ahora me está gustando bastante", valoró. "Hemos traído bocadillos y bebidas y la intención es quedarnos aquí hasta que el cuerpo aguante", afirmó Évora.



Mojitos, cócteles...



Pero para los que no trajeron su propio avituallamiento desde casa, en los alrededores del recinto había quioscos con todo lo necesario para reponer fuerzas antes de seguir bailando al son de las carnestolendas. Mojitos, cócteles, perritos calientes o paponazos estaban entre lo que podía degustarse sin alejarse mucho del escenario.



Un poco más allá, en la plaza de la Pescadora, frente a la bahía de Los Cristianos, un escenario más familiar acogía actuaciones de grupos coreográficos infantiles, así como talleres y un concurso de disfraces.



Un dispositivo de más de 200 efectivos veló por la seguridad de este acto carnavalero. Ante la mayor previsión de visitantes, el Consistorio aronero reforzó tanto el operativo de seguridad como las instalaciones sanitarias para atender cualquier emergencia. Una de las novedades ha sido la instalación de un hospital de campaña de casi 100 metros cuadrados, habilitado en el patio interior del Centro Cultural de Los Cristianos.



Entre las actividades que desarrollaron los efectivos de este dispositivo se encuentró la prevención del consumo de drogas y alcohol. Para ello, en el stand informativo que la Unidad Municipal de Atención a las Drogodependencias (UMAD) comparte con Cruz Roja Juventud, los adolescentes pudieron experimentar por si mismos las consecuencias y disminución de reflejos bajo los efectos del alcohol, cannabis y otras drogas, con las Gafas simuladoras de consumo de drogas. Esta acción forma parte de la campaña municipal de prevención del consumo de alcohol en menores En Carnaval, desenrédate del alcohol y enrédate en el vacilón, que consta de cartelería, flyers, chapas y un spot, que ha sido distribuido por los centros educativos del municipio.



Balance



La concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Arona, Pura Martín, manifestó que este año el nivel de participación durante el Carnaval "ha subido de forma considerable". La edil hace un balance positivo de las galas y actos de esta fiesta. "Todo ha salido muy bien, estamos muy contentos con el resultado, ya que hemos incrementado el nivel este año", señaló, ya que las carnestolendas han duplicado la asistencia de personas en prácticamente todas las actividades.



La principal novedad de esta edición es la celebración por primera vez de la Gala de Mayores. "Este evento recibió una acogida magnífica, así que esperamos repetirla el año que viene", aseguró. Además, Martín apuntó que "los turistas están muy contentos con el Carnaval", una fiesta que cada año va ganando importancia como atractivo turístico.



El Carnaval Internacional de Los Cristianos vivirá hoy a partir de las 11:00 horas la exhibición de coches antiguos y el concurso de disfraces de mascotas. A partir de las 16:00 horas, tendrá lugar el Coso Apoteósico que partirá de los apartamentos Paloma Beach y llegará hasta el Centro Cultural de Los Cristianos.



El Carnaval se despedirá de esta zona turística mañana con el entierro de la sardina a las 21:00 horas. Un gran baile con DJ locales pondrá punto y final a una fiesta que se disfruta sin importar el país de donde se venga.