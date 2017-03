Los cazadores critican el desplante del consejero insular de Medio Ambiente

Los profesionales dedicados a la caza mayor criticaron ayer en la opinión de tenerife el desplante que aseguran que sufrieron por parte del consejero insular de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, José Antonio Valbuena, quien los había citado a través de whatssap en la tarde de ayer en las dependencias del pabellón Santiago Martín. Un total de 39 cuadrillas, que aglutina a casi 780 cazadores, explicaron que esperaron en la puerta "sin que nadie nos diera las oportunas explicaciones de la suspensión de la reunión donde, al parecer, se iban a tratar la caza del muflón", dijeron.



Pese a que los cazados solicitaron hablar con algún responsable, precisaron que nadie habló con ellos salvo un funcionario que bajó hasta la calle para escuchar sus quejas. "Este empleado de la Corporación insular nos pidió perdón a titulo particular pero seguimos sin saber cuál es el motivo de que se suspendiera dicha reunión", comentaron para añadir que "más de uno vino desde Vilaflor por lo que perdió la jornada laboral".



En cuanto a los motivos de la reunión, los cazadores manifestaron que "lo que ponía el whatsapp de la convocatoria es: se podrá mirar en la resolución que establece jornadas, etapas y sectores para este año cuando se publique en el BOC antes del sorteo del 6 de abril. Aún no está publicada y por eso convocamos esta reunión. No estoy autorizada a dar información antes de la reunión, se explicará todo allí a todos los jefes de cuadrilla".