Los técnicos constatan deficiencias en un pilar del edificio de Valle San Lorenzo

El edificio Plaza de Valle San Lorenzo que tuvo que ser desalojado a última hora de este lunes por riesgo de derrumbe presenta deficiencias en uno de sus pilares. Así lo constatan tanto los técnicos municipales como los profesionales privados que valoraron ayer la estructura del inmueble, ubicado en los números 10 y 12 de la calle San Lorenzo, después de que se procediera a su precintado para garantizar la seguridad. Según detalla el concejal de Urbanismo de Arona, Luis José García, "hay un pilar que presenta una pequeña deformación en la hay que trabajar para minimizar el riesgo de que se produzca cualquier otro problema mayor".



Ante esta situación, el Ayuntamiento ha decidido mantener el desalojo de los 25 vecinos afectados que ayer pudieron recoger algunos objetos personales y propiedades de primera necesidad del interior de sus casas acompañados por la Policía Local. En total, hay 14 viviendas perjudicadas de las que 12 estaban habitadas en el momento de estos hechos, así como dos locales de negocios donde se ubica una cafetería que también ha tenido que cerrar. La mayoría de los residentes están alojados en viviendas de allegados mientras que nueve (dos familias) han sido reubicados por el Consistorio en instalaciones privadas. Aunque el responsable de Urbanismo sostiene que "no se aventura" a poner fecha al regreso de los vecinos, según confirman los propios afectados, este no se producirá "en al menos 15 o 20 días".



La comunidad de propietarios se ha puesto en contacto con una empresa especializada para que se encargue de valorar el problema y de llevar a cabo los primeros trabajos de refuerzo de la estructura. Así lo avanza el edil aronero, quien explica que ahora el Consistorio "esperará a los informes de los particulares para sacar las conclusiones y, si hace falta, realizar una evaluación por medio de un informe".



El edificio, de 28 años de antigüedad y uno de los primeros que se construyó en el entorno de la plaza de Valle San Lorenzo, ya tuvo otros problemas hace algunos años. García aclara que "hubo un contratiempo con el riego de las jardineras que se solventó en su momento". "Las primeras informaciones que podemos extraer de la inspección ocular que hemos realizado es que, en principio, ese pilar no está dañado como consecuencia de humedades", destaca el concejal. En este sentido, el responsable de Urbanismo insiste en que "si se había manifestado algún que otro problema en el inmueble, estos ya se habían corregido". "Actualmente, el edificio estaba siendo ocupado sin ningún tipo de inconveniente e incluso se realizaban actividades en sus locales de la planta inferior", agrega.



Actuación



La propiedad se dirigió el lunes al Ayuntamiento aronero por la apreciación de un daño en uno de los pilares estructurales del edificio. En ese momento, el Consistorio decidió enviar rápidamente un técnico para reconocer esa situación y una vez constatada, para garantizar la seguridad de los residentes, procedió al desalojo cautelar del inmueble. El gobierno local aclara que, en estos casos de propiedad privada, el Ayuntamiento solo puede entrar a valorar si existe una deficiencia que pueda ocasionar daños o perjuicios a la seguridad de las personas. Y, una vez constatado ese peligro, proceder al precinto del inmueble, ordenar el desalojo y ponerse en contacto con la comunidad de vecinos para que, con los medios técnicos que estimen, procedan a su subsanación.