Con las maguas de la nieve

Con el boogie dentro del maletero, los guantes y la bufanda en el asiento del coche y el chocolate caliente sin salir del termo. Los tinerfeños más noveleros que se acercaron ayer hasta el Parque Nacional del Teide se quedaron con las ganas de disfrutar de la nieve. El sol terminaba con el poco blanco que quedaba por Las Cañadas y los isleños se bajaban de sus vehículos con cara de decepción. Nada que ver con las imágenes que el temporal de lluvia y granizo había dejado el fin de semana en el pico más alto de España. "Está claro que esta vez no llegamos a tiempo, para la próxima subimos el mismo día de la nevada aunque sea de noche", afirmaba entre risas el isleño Álex Martín con la vista puesta hacia unas marrones faldas del Teide.



Martín y su amigo, Efraín Marichal, lo tenían todo preparado: un boogie recién comprado para la ocasión, unos contundentes bocadillos para el almuerzo y unos buenos tenis para echarse a caminar. "El año pasado hicimos más de una hora de caminata y llegamos a una zona espectacular para lanzarte ladera abajo", recuerda Marichal. Los norteños habían visto por las redes sociales que Las Cañadas presentaba una gran estampa invernal lo que les hacía augurar un buen día de nieve. Una vez arriba, la realidad era bastante distinta. "Hemos recorrido todo el parque en el coche pero no se puede aprovechar nada", agrega Martín.



Los jóvenes reconocen que lo que más le gusta de una nevada "es la experiencia de estar con los amigos". "Sueltas mucha adrenalina y pasas un día diferente", agregan casi al unísono. Por eso, nada les iba a fastidiar su aventura de lunes. "Venimos desde Tegueste así que algo haremos por aquí", concluye Marichal antes de enfundarse la chaqueta. "Un poco de frío sí que hace", comenta el joven.



Exactamente lo mismo le ocurrió al portuense Daniel Hernández y a su familia. "Mis amigos me enviaron ayer vídeos de la nieve, pensábamos que esto iba a estar a tope así que cogimos lo necesario y subimos", asegura mientras echa un vistazo a los alrededores. "Pero, ¿no hay nada de nada?", pregunta a otros curiosos de la zona consiguiendo una repuesta negativa.



El plan de Hernández era pasar una jornada haciendo muñecos de niños con los más pequeños. "Hemos venido con los niños para que jugaran y vieran la nieve pero tendremos que dejarlo para otra ocasión", sostiene. Dentro del coche, el resto de miembros de la familia mira al joven con resignación. "Aprovecharemos para hacer otra cosa", apunta Hernández.



Desde Izaña hasta El Portillo o El Parador. En todos los miradores y zonas de estacionamiento del parque pasaba lo mismo. Y es que la nevada, que no fue muy copiosa, se concentró en la cara Norte del volcán, donde solo se puede transitar a pie. En el resto, apenas quedaban montañas de granizo en aquellos tramos donde el sol no daba de lleno. "Donde hay más nieve es en Montaña Blanca. Esta mañana quedaba bastante pero con este calor tampoco creo que dure mucho", prevé uno de los trabajadores de la zona.



Algo más lejos, en la terraza de El Parador, Goretti Barroso y Cristina Martín disfrutan de un tentempié de media mañana. "Trajimos chocolate caliente que es lo que pega con la nieve pero no hay nada", apunta Barroso. Las norteñas también "se dejaron llevar" por las instantáneas blancas que pudieron ver el domingo. "Un amigo nos comentó que, incluso, le había nevado mientras estaba aquí", añade la joven. "Y nosotras lo más que hemos hecho es pisar un trocito", agrega su amiga entre risas.



Sin embargo, la pena de los tinerfeños contrastaba con la de los turistas que disfrutaban del volcán tinerfeño bajo un sol de justicia. "Esto es un privilegio", destaca María García. A la madrileña, de vacaciones en la Isla, le sorprende el clima tinerfeño. "Lo mismo vas a la playa que a la montaña teñida de blanca. Es un paraíso", concluye.



Temporal



La borrasca que este fin de semana afectó al Archipiélago dejó intensas nevadas en el Teide. Ya el viernes cayeron los primeros copos pero fue el sábado y el domingo cuando amplias zonas del Parque Nacional quedaron cubierto de blanco.