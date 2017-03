La Cámara de Aguas avisa que el fisco pone en riesgo el abastecimiento

La Cámara Insular de Aguas de Tenerife, con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua, abordará "una de las principales amenazas que afectan al sector y pone en peligro el abastecimiento de agua a la Isla", según adelantó ayer. Se trata de la fiscalidad que ha empezado a aplicar la Agencia Tributaria a la producción de agua, "que lleva implícito el riesgo de que los gastos que ocasiona su producción o transporte no sean deducibles, lo que hace inviable económicamente su explotación", hizo hincapié la entidad que nació en julio de 1977 con el objetivo de representar ante la sociedad las actividades de las comunidades, heredamientos y aprovechamientos de agua.



La Cámara Insular de Aguas expuso que ante "la incertidumbre que se cierne sobre las más de 30.000 personas que en Tenerife poseen participaciones de agua", la organización cameral, "sensible a esta realidad que quita el sueño a los productores de Tenerife", tiene previsto abordar el asunto con la participación de reconocidos juristas que aportarán sus opiniones a este respecto y analizarán las posibles incidencias de esta medida del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que dirige Cristóbal Montoro, durante la jornada de trabajo que se celebrará esta misma semana.



La preocupación es tal en el sector a consecuencia de la aplicación de las nuevas medidas por parte de la Agencia Tributaria que la Cámara Insular de Aguas de Tenerife advirtió ayer de que si el organismo público no corrige sus intenciones, los efectos sobre la economía insular serán múltiples y negativos. "Si la Agencia Tributaria no corrige la errática interpretación de la fiscalidad que aplica a las rentas obtenidas por la venta de agua, la iniciativa privada está abocada a desaparecer, lo que sin duda se traducirá en un ostensible aumento del precio del agua, a un más que seguro desabastecimiento y a hipotecar el crecimiento de actividades estratégicas como el turismo y la agricultura", sentenció ayer la organización.



No en vano, insistió la institución cameral, la aplicación de los nuevos criterios fiscales de Hacienda supondría que el agua en Tenerife "sería el único sector económico del mundo en el que los gastos que ocasiona su actividad no son deducibles, lo que está provocando incertidumbre y preocupación en los productores". En definitiva, el sector se dará cita este miércoles, a partir de las 17:30 horas en el salón de actos de Cajasiete, para escuchar la opinión de prestigiosos expertos en materia fiscal y jurídica.



La Cámara Insular de Aguas de Tenerife tiene como principal objetivo defender los intereses de sus asociados y actuar para garantizar su futuro, "siendo conscientes de la esencialidad y sensibilidad del agua para la vida". De este modo, la organización participa en diferentes instituciones, ejerciendo así de interlocutor de la iniciativa privada del agua ante las administraciones públicas, "colaborando y tratando de resolver aquellos aspectos más importantes en la planificación, legislación y regulación del sector".



Además, la Cámara Insular de Aguas de Tenerife ofrece servicios a sus asociados para facilitar una actividad que "garantiza el 90% del agua de la isla de Tenerife, favoreciendo a la población, a la intensa actividad agrícola de exportación y a un potente sector turístico", de ahí que en el sector entiendan que la nueva norma de la Agencia Tributaria generaría problemas en la economía insular.



Las entidades asociadas permiten liberar a la administración de las inversiones en infraestructuras necesarias para la captación y transporte de aguas, "haciéndolo a riesgo y ventura de iniciativas privadas que se caracterizan por la eficiencia de gestión y el menor coste del agua frente a otras opciones, beneficiando con ello a todos los tinerfeños", subrayan desde la entidad cameral de Tenerife.