La UME prepara a su unidad canina de rescate para los peores escenarios

Un fuerte temblor de tierra se produce en Tenerife a las 02:15 horas, que origina numerosos terremotos en toda la Isla y un maremoto en el Sur, acompañado de la erupción del Teide, que provoca la salida de la lava por algunos conos volcánicos. Ante tal caso se determina una emergencia de nivel 2 y se activan todos los cuerpos del Estado, junto a las unidades de la Comunidad Autónoma para hacer frente a tal situación.



Pero, tranquilos, en esta ocasión tan solo se trata de un ejercicio programado por la Unidad de Emergencias del Ejército (UME) desde el acuartelamiento de Los Rodeos para poner a prueba los equipos caninos trasladados alguno de ellos desde Gran Canaria y El Hierro. En el simulacro intervienen la Policía Nacional -que trasladó a Uca -; Burecan, GPS Canarias, AEA -que colaboró con Bora - y Protección Civil de La Laguna -con su perro Bowie -. La UME aportó 4 perros, J unco, Juba, Coco y Nik, éste último especialista en localizar cadáveres y que tuvo una destacada actuación en el derrumbe de Los Cristianos.



Lo que sí está claro es que el brigada Miguel Mallorquín se curró el simulacro y le dio toda la veracidad posible. "Como consecuencia del terremoto se desplomó el edificio principal en Las Chafiras -el escenario escogido es una antigua fábrica de cemento abandonada- donde se encuentran todas las oficinas y el puesto de seguridad. Esta zona es transitable salvo en puntos concretos donde por seguridad no puede acceder el guía. El personal de seguridad de esa noche son Jaime González Pérez, de 50 años que según el cuadrante en ese momento le tocaba el turno de patrulla y Pedro Luis Martín, de 38 que se supone que estaba en el puesto fijo. Los dos aparentemente sanos y sin enfermedades. Además, se sabe por indagaciones que la mujer de Jaime González solía hacerle una visita cuando estaba en turno de noche para llevarle la cena. Se ha intentado localizarla en su domicilio pero sin éxito".



Los escenarios elegidos fueron el antiguo cuartel de La Mina, el del regimiento de Infantería Tenerife nº 49, en Las Raíces, el cuartel militar de El Porís, una antigua fábrica en Chimiche y una nave en Costa del Silencio. Cada ejercicio tenía un tiempo de búsqueda de 90 minutos y el mismo trataba de hallar a dos personas vivas, en este caso figurantes de la propia UME escondidos en diferentes escenarios y dos cadáveres. Para ello se escondieron dos piezas de cerdo, en oquedades. El hecho de emplear restos de este animal es por ser el más parecido al olor que desprenden los humanos. En el ejercicio participaron un total de 24 perros de las razas pastor alemán, pastor belga malinois, algún border collie, así como un labrador.



"El rescate de personas tanto vivas como cadáveres es todo un mundo en el que influyen muchos factores como el aire, la tensión que vive el perro y sobre todo la atención que tiene que prestar su guía para no dejar pasar un detalle que pueda dar al traste con la operación". El que así habla es el inspector de la Policía Nacional David Blanco, jefe de la unidad de guías caninos de este cuerpo con base en Las Palmas de Gran Canaria, quien agregó "este tipo de simulacros viene bien para conocer los recursos existentes en cada isla y al personal encargado del mismo".



Mientras este redactor permaneció en tres de los simulacros, los perros encontraron a los supervivientes en un corto periodo de tiempo. Con los supuestos cadáveres se tardó un poco más, pero en ambos casos se llevó a cabo dentro del tiempo establecido. Un fuerte ladrido del perro y no querer moverse del lugar indica que el animal ha encontrado algo.



Canarias cuenta con la suerte de tener una unidad tan cualificada como la UME que dicho sea de paso, el pasado mes de febrero, por su colaboración en multitud de accidentes y situaciones de riesgo con el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de la capital grancanaria recibió la Medalla de Oro al Mérito en el Servicio del Cuerpo de Bomberos de Las Palmas.