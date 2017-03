Susto en el Teleférico del Teide: Tres horas y media colgados en la cima de España

Schmied Wolfrang mantenía la mirada de no haber pasado una buena noche pero estaba sano y salvo, junto a su mujer y su hijo y ya solo pensaba en los familiares de su Austria natal para contarles lo que había pasado. "Hemos vivido toda una experiencia sin planificarlo", bromeaba en la base del Teleférico del Teide después del duro rescate.



Eso sí, aseguran que no olvidarán en sus vidas las tres horas y media que se pasaron colgados en la cima de España, a unos 3.200 metros de altitud, ni las dos horas y media de caminata hasta alcanzar la torre superior, donde pasaron la noche en la caseta que tienen los trabajadores del Teleférico.



"No veníamos preparados para algo así y pasamos frío. Hacía viento de noche y eso bajaba todavía más la temperatura. Pero nos han tratado muy bien: nos trajeron mantas y ropa de abrigo, nos atendieron en todo momento y contamos hasta con comida y chocolate caliente", asegura el austriaco mientras comprueba una vez más que su mujer y su hijo están perfectamente.



Habían llegado el sábado pasado y se hospedan en un hotel de Costa Adeje. "De repente se paró la cabina, tras oír un ruido, y allí nos quedamos tres horas y media sin saber muy bien qué ocurría. Pero nos rescataron y caminamos hasta la torre superior, donde pasamos la noche de la mejor manera que pudimos", relata.



¿Volverían a Tenerife? "Sí, claro. Nos está gustando mucho y encima hemos vivido toda una aventura, que no olvidaremos, sin tenerlo previsto", señala, mientras su mujer y su hijo sienten con la cabeza.



Atrás, en el interior de la base del Teleférico, a eso de las 11:00 horas de este jueves, miembros de Cruz Roja atienden a otros que como Schmied acaban de llegar de la que será posiblemente la mayor odisea de sus vidas.



Austriacos, italianos, alemanes, ingleses, españoles€ La totalidad de las cerca de 275 personas que se vieron afectadas por el problema técnico que provocó que las dos cabinas del Teleférico del Teide se quedaran paradas a eso de las 13:30 de este miércoles eran turistas que habían subido al volcán para disfrutar del atardecer. Ninguna ha tenido que ser evacuada a un hospital. Lo más que hubo, según María Ana Carruyo, coordinadora del Servicio de Urgencias Canario, fueron mareos, vómitos, problemas de tensión, mal de altura y algún que otro pequeño golpe de los que optaron por caminar. La propia Carruyo pasó la noche en el Refugio de Alta Vista atendiendo a las personas más débiles y con algún problema leve.



En total, 111 personas pasaron la noche en el Teide de las 275 que se quedaron atrapadas este miércoles. Todas durmieron bajo techo, recibieron asistencia y disfrutaron de mantas y ropa de invierno para cortar el intenso frío que hizo durante la noche, durante la cual la sensación térmica llegó a los -8 grados centígrados. 55 pernoctaron en el Refugio de Alta Vista, 40 en una caseta para los trabajadores del Teleférico situada al lado de la torre superior y 16 en otra caseta situada bajo una torre intermedia.



A las 10:30 de la mañana ya todos habían sido trasladados en cuatro helicópteros, uno de la Guardia Civil y tres del GES del Gobierno de Canarias. El operativo para rescatar a las 111 personas se puso en marcha a eso de las 7:30 de la mañana de este jueves, con los primeros vuelos de los helicópteros para examinar la situación.



Las rachas de viento y las turbulencias eran inevitables, lo que complicaba las maniobras de los helicópteros, pero de resto el tiempo acompañó. En sucesivos viajes, fueron bajando a los afectados en grupos de tres, empezando por los que estaban en peor estado, los niños y los mayores. Un grupo de jóvenes, mientras, decidió bajar.



Más de 150 personas de la Guardia Civil, la Policía Local de La Orotava, Protección Civil, Bomberos, la UME del Ejército, diferentes equipos de seguridad del Gobierno de Canarias, Cruz Roja y Parques Nacionales participaron en un operativo que se saldó con éxito. Sus responsables alabaron la coordinación que existió en todo momento y la rápida actuación de los diferentes cuerpos, algunos especializados en montaña.