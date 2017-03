Candelaria elige este sábado a su primera drag entre seis aspirantes

Candelaria se suma a la moda de las reinonas. El municipio sureño elige esté sábado a su primera drag entre un total de seis aspirantes a llevar la corona de la transgresión. En el evento, que comenzará a las 21:30 horas en la plaza de la Basílica de la Patrona de Canarias, participarán algunas de las transformistas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, aunque la Drag Sethlas, la virgen de la polémica, no estará. La gala espera ser todo un éxito y premiará con 500 euros a la que se alce como la gran ganadora.



El municipio sureño celebra por primera vez un espectáculo drag dentro de su Carnaval que este año está inspirado en el continente africano. Según detalla el Consistorio sureño, habrá tres ganadoras: además de la Drag del Carnaval (que se llevará los 500 euros), se dará un primer premio, dotado con 300 euros y un segundo premio, que recibirá 200 euros. Entre los requisitos que se recogen en las bases del concurso destaca que los participantes tienen que ser mayores de 18 años y que tendrán que llevar plataformas durante su espectáculo, mientras que su fantasía y coreografía será de tema y género libre.



El plazo de inscripción para participar en el evento se cerró el pasado viernes y aunque en un principio se planteó la posibilidad de celebrar una semifinal si el número de candidatas era superior a 15, finalmente solo se realizará una gala. El acto coincide con el tercer domingo de Cuaresma por lo que la polémica, aunque no se suban al escenario vírgenes, estará servida.



Arona



Si esta semana le toca el turno a la drag de Candelaria, el próximo fin de semana le llegará el momento a las reinonas de Arona. La localidad turística de Los Cristianos prepara con secretismo un show que congregará a transformistas de toda la Isla. En este espectáculo, sin embargo, no habrá una ganadora ya que solamente se presentarán diferentes espectáculos sin que se realice un concurso de elección.



La cita será el próximo viernes 24 de marzo a partir de las 21:00 horas en el escenario principal del Carnaval, localizado en el Bulevar Chajofe. Por su parte, la dirección del festival corre a cargo de David Afonso, Drag Aurum, quien detalla que en Arona solo habrá reinonas tinerfeñas por la coincidencia con la celebración de certámenes -donde si hay premios- en la provincia oriental. Se trata de uno de los actos más esperados del Carnaval Internacional de Los Cristianos, este año inspirado en la magia, la música, el lujo y la diversión de Las Vegas.



Y es que aunque el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ya ha dejado claro que en el Carnaval de la capital chicharrera no tiene cabida un evento transgresor como la gala drag de la ciudad grancanaria, lo cierto es que cada vez son más los municipios tinerfeños que en los últimos años se han ido apuntando al carro de la fantasía, el atrevimiento y el desenfado. Es el caso del municipio de Puerto de la Cruz, que este febrero acogió su primera gala Trans Queen, un nuevo espectáculo de transformismo en el que los participantes (tanto hombres como mujeres) debían emular a artistas solistas femeninos.



El evento portuense fue un éxito de asistencia de público con más de 1.200 personas que abarrotaron la Plaza de Europa para disfrutar de las caracterizaciones. Loly Stars, Iristerica de los Nervios, Yasmina, Guisell Alvarado, Orgasmica, y Santiguada fueron algunas de las artistas que se dieron cita en la novedosa gala, algunas de ellas transformistas consagradas en este mundo cada vez más carnavalero. Todo apunta que la ciudad norteña repetirá el evento en sus próximos carnavales.



Otras localidades



También en el norte de la Isla, en la localidad de Icod de Los Vinos, el Carnaval dedicado a los piratas acogió una gala transgresora dentro de la decena de eventos preparados para festejar a Don Carnal. Mientras, en el otro lado de la Isla, en Los Gigantes (municipio de Santiago del Teide), también hubo presencia de reinonas este año. En este caso, la Drag Aurum, finalista de la Gala Drag 2016 de Las Palmas de Gran Canaria, enseñó su show en la Gran Gala de la Reina del Carnaval, celebrada el pasado viernes.