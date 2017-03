"Todos bajo el mismo sol". Así lo gritaban los organizadores y así sucedió. La plaza de Fañabé, en el municipio de Adeje, acogió ayer la fiesta Holi, una tradicional celebración de la India con la que se da la bienvenida a la primavera y con la que se invita a niños y mayores, y a ciudadanos de todas las nacionalidades, a disfrutar de un baño de colores, de espuma y agua, y de "hermandad".



Eso sí, y según lo explicó el presidente del Centro Cultural Hindú de Adeje, Carlos Mipuri, hay un requisito imprescindible para poder participar en este encuentro, y es que está totalmente "prohibido enfadarse o estar de mal humor", por muchos polvos de colores que te ensucien la ropa y el cuerpo o por mucha agua que te caiga encima.



Esta festividad "religiosa y popular" de la India reunió en Fañabé a más de 1.000 personas que, desde la una del mediodía y hasta las seis de la tarde, bailaron al son de la más variada música -predominando la música hindú electrónica- bajo una lluvia colores que se mezclaba con un intenso brillo del sol.



Para poder convertirse en un miembro más de la celebración, todo aquel que llegaba a la plaza de Fañabé tan solo debía adquirir unas bolsitas de polvos de colores -elaborados con harina de maíz-, a dos euros cada una, que se vendía en los puestos instalados para la ocasión. Los había amarillos, rojos, verdes, violetas, azules y verdes. A continuación, y al ritmo de la música, estos se esparcían por toda la plaza, intentando pintar lo máximo posible a la persona que se tenía al lado. Para soportar el calor y para que la pintura se fuera extendiendo por el cuerpo y por la ropa, se recurría a chorros de agua y a baños de espuma. Y todo esto, entre risas y abrazos.



Puestos de comida



Además, para los que tuvieran hambre, varios puestos de comida hindú ofrecían diferentes manjares a precios populares, con la intención de destinar todo lo recaudado a fines sociales por parte de la comunidad india del Sur de la Isla. Los productos más solicitados fueron la sambosa, una empanada rellena de papas, pollo y condimento hindú; y la dosa, una torta hecha de harina de arroz y lenteja y rellena de papas.



"Estamos muy felices porque cada vez se suma más gente a nuestra fiesta. Solo hay que tener ganas de pasarlo bien y de disfrutar de la compañía de las personas que nos rodean", indicó Pluji Lalwani, una de las encargadas de elaborar la comida para la celebración del Holi.



El presidente del Centro Cultural Hindú de Adeje contó que esta fiesta tradicional de la India ya se lleva a cabo en numerosas partes del mundo, como Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. "En Canarias, hasta el año pasado solo se celebraba en el Sur de Tenerife. En 2016, Las Palmas de Gran Canaria también se sumó a esta celebración. Nosotros llevamos organizando el festival Holi en Fañabé desde hace unos 15 años, pero la verdad es que cada vez se convierte en más popular y asiste mucha más gente, de lo cual nos alegramos enormemente, porque esa es la idea", añadió Carlos Mipuri.



Este contó que a la comunidad hindú del Sur también le encantaría que la fiesta Holi se celebrase en la capital tinerfeña, "pero eso depende de la población hindú que vive allí, que tendría que organizarlo". "Desde aquí estamos dispuestos a ayudarlos y sabemos que el Ayuntamiento de Santa Cruz, al igual que ocurre en nuestro caso con el de Adeje, pondría todas las facilidades posibles para encontrar un lugar idóneo", comentó. Mipuri aprovechó para recordar que en Tenerife viven unas 7.000 personas de la India, de las que 3.000 residen en el Sur.



Una fiesta que se afianza



Este también anima a los ciudadanos que aún no saben lo que es el Holi a que acudan a Adeje a conocerlo, "si no ya este año, pues el próximo". "Eso sí, insisto en que está prohibido enfadarse y, además, hay que traer ropa que luego se vaya a tirar a la basura, porque los colores cuestan muchísimo quitarlos", apuntó el presidente del Centro Cultural Hindú de Adeje.



Naira Marrero, una vecina del Sur de la Isla y que acudió ayer por primera vez a la fiesta Holi de Fañabé, señaló que se trata de una celebración "diferente y divertida". "La verdad es que sobre todo los niños y los jóvenes se lo pasan genial con tanto baño de color", añadió esta ciudadana.



Por su parte, Raquel González, una vecina del núcleo de Fañabé, comentó que la idea en la que se inspira esta fiesta India es "preciosa, me gusta mucho, porque se habla de paz, de amor, de perdón, de solidaridad y de convivencia, pero la verdad es que la música que están poniendo no es muy india que digamos", apuntó.



Al final, el objetivo perseguido por la comunidad hindú del Sur se cumplió. La plaza de Fañabé se visitó de color y de un "muy bien ambiente". Todos bailaron , disfrutaron y también se ensuciaron "bajo el mismo sol".