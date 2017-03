Crónica de una pelea de gallos: paella, sangre y muerte

En el año 2009, LA OPINIÓN DE TENERIFE publicó una crónica crítica de una riña de gallos celebrada en Santa Cruz de Tenerife. Desde ese momento, las cosas no han cambiado nada, mientras las asociaciones animalistas exigen que se prohiban de una vez. Recuperamos esa crónica ahora que el tema ha vuelto a la actualidad.

Mientras frente al televisor de un bar cercano varios vecinos siguen el toma y daca impresionante de Federer y Nadal en la final del torneo de tenis de Australia, en la sede de La Espuela, en la Vuelta de los Pájaros, Chikilicuatre, El Surfero y El Escolar se preparan para su batalla particular. La gran diferencia es que ésta última es entre gallos y a vida o muerte. Sólo hay dos detalles que evidencian que tras los muros blancos de la casa terrera de este punto de la capital tinerfeña hay un reñidero: los cacareos de las bestias que son preparadas para la batalla y unas letras pintadas de negro en la misma pared que dicen: "Casa de gallos de Santa Cruz de Tenerife. Partido La Espuela. Fundado en 1921".

Lo de dentro es un viaje al pasado: paredes gastadas llenas de posters antiguos y no tan antiguos de gallos y cuidadores, un cartel de una pelea de los años noventa incluido en el Programa del Día de Canarias, una pequeña barra nada más entrar donde se sirven bebidas y comida en platos de plástico -croquetas y paella fundamentalmente- y varios carteles publicitarios de una marca de ron y de varias tiendas deportivas.

La entrada cuesta 8 euros para "general de pie", el hombre que las vende en la puerta angosta aclara también que en la grada del fondo "se puede apostar" y uno de los aficionados lleva un niño de no más de cuatro años sobre los hombros. De repente, cuando sólo faltan unos minutos para el inicio de la nueva temporada de la Liga Insular de Tenerife, el recinto se llena. Muchos son hombres ancianos, pero se ven bastantes jóvenes y varias mujeres alrededor del reducido decágono, delimitado por barras blancas con punta pintada de verde, en el que lucharán los animales.

Los cuidadores de La Espuela y de Güímar salen entonces al recinto con los dos gallos que abrirán la confrontación. El ambiente se empieza a caldear. Los pesan en una báscula, los rocían con limón -según un aficionado, para desinfectarlos. ¿Es usted aficionado de Güímar?, pregunta al periodista. No, qué va...-, les extienden las alas de la cola, los dejan con suavidad en el suelo para que correteen un poco y los ponen uno frente al otro para abandonar el reñidero a toda prisa por las dos puertas de cada equipo. Acaba de empezar el espectáculo y los gritos de los seguidores. "Vamos, gallo". "Dale". "Bien, así, ya lo tienes". "Venga, que lo acabas ya"...

Cada gallo lleva en las patas al menos una espuela bien afilada, es decir, una especie de uña supletoria que se erige en la principal arma de combate. O son del propio animal y han sido especialmente cuidadas, o se les añade, pero siempre que sean espuelas naturales que hayan pertenecido a otro gallo. El método de ataque es monótono: el gallo brinca ayudado por las alas, se suspende unos instantes y ataca al adversario gracias a la uña asesina buscando literalmente el cuello. Es curioso porque los gallos repiten también el movimiento previo a cada salto: picotean la parte superior de la cabeza del rival para que se agache y le sea más fácil hacer el mayor daño. Los contendientes, en su ir y venir sobre el tapete verde, van arrojando plumas y gotas de sangre. "Ese dura poco. ¡Vamos!".

La primera riña apenas se prolonga dos minutos. En uno de los brincos, uno de los gallos cae malherido, con todo el cuello ensangrentado y heridas en el pecho. Entonces, entra en convulsiones y se golpea contra el suelo, mientras la cabeza cuelga visiblemente. La celebración de los asistentes indica que aquello ha acabado. El cuidador del animal derrotado sale rápidamente, lo agarra por el cuello, lo desnuca con cierta discreción y se lo lleva para fuera ya cadáver recubierto por una toalla. De ahí irá seguramente al caldero.

Los platos de paella y las cervezas corren por las gradas cuando no son más de las 12:15 horas. Viene la segunda pelea, la más terrible de todas las que protagonizarán esta primera jornada de la Liga Insular, por lo menos hasta que aguanta quien firma esta crónica. Han pasado ya seis minutos y los dos animales se arrastran prácticamente sobre el terreno de lucha. No pueden ni con su alma. Uno tiene el cuello especialmente dañado y el otro termina correteando sin orientación. Se ha quedado ciego por los terribles cortes en los ojos, que apenas se le distinguen. Eso los ha salvado de una muerte inminente. Los jueces decretan un ganador, ambos son retirados y seguramente también acabarán en el caldero por las graves heridas. Luego viene un gallo blanco, que pelea contra otro de colores rojos, claros y oscuros, los que más abundan en esta matiné de plumas y sangre. El gallo blanco vence no sin desplegar un gran esfuerzo. Acaba empapado de rojo, pero es el ganador. Su rival, destrozado, prefiere huir para salvar la vida. Vuelven los gritos de los aficionados. "Claro que sí". "Ki-ki-ri-ki". "Qué cobarde".

Los asistentes hablan entre ellos, a veces en una jerga ininteligible para quien es la primera vez -y última- que asiste a un acto de este tipo. Quien firma empieza a sentir mareos, sobre todo después de ver caer a un cuarto gallo presa de las convulsiones por un espuelazo mortal. Todo se puede filmar y fotografiar, incluso con flash, sin ningún inconveniente. El tejemaneje de las apuestas, en la grada del fondo, se hace con cierta discreción. Al parecer hay una regla que dice que nadie puede cambiarla cuando ha empezado la riña. Las náuseas se hacen inaguantables. Entonces, cuando todavía faltan cuatro peleas (son ocho en total), este cronista enciende un pitillo y da la espalda a la competición para marcharse en el momento en el que un espectador le abronca. "Muchacho, que aquí no se puede fumar. Te coge el encargado...".