El alcalde exige la apertura de las nuevas instalaciones del Hospital

El alcalde de Arona, José Julián Mena, exigió ayer, tanto al Gobierno de Canarias como al Cabildo de Tenerife, "un avance real en las obras del futuro hospital del Sur", que, añadió, "ha sufrido un retraso intolerable e inexplicable para los vecinos del sur de la Isla desde que dejara la Consejería de Sanidad del Ejecutivo autónomo su anterior responsable, Jesús Morera". El regidor aronero exigió también que se pongan en funcionamiento lo antes posible las nuevas instalaciones del centro hospitalario.



Mena visitó las instalaciones existentes junto a la diputada autonómica en el Parlamento de Canarias Teresa Cruz Oval, integrante del Grupo Socialista, y una de las representantes que más se ha destacado en su labor de defensa del Hospital del Sur.



"El sur de Tenerife necesita un hospital de verdad, un hospital digno de ese nombre y estamos cansados de parálisis y de retrasos. Hay quien no se da cuenta de que las necesidades de la gente, sobre todo las necesidades de tipo sanitario, no van a esperar por los políticos ni saben quién tiene las competencias de cada cuestión", agregó el alcalde de Arona.



Mena enumeró que, a día de hoy, "no se ha abierto la sala de hospitalización, a pesar de que el anterior consejero destinó a esa actuación 4,5 millones de euros, ni se ha terminado la adecuación de la zona del laboratorio del futuro hospital ni se ha licitado el área de manipulación de quimioterápicos, indispensable para poder dar quimioterapia intravenosa".



El alcalde explicó que, pese a que en 2016 se adquirió el TAC para el hospital, este no ha sido instalado porque "Hacienda del Gobierno de Canarias no autorizó la obra hasta mediados de diciembre", a lo que se suma que, "de momento, no se han resuelto todavía las diferencias sobre la obra de paritorios y quirófanos".



"Todo este conjunto de actuaciones son las que harán del Hospital del Sur un hospital digno de ese nombre y estaban encaminadas durante la gestión del exconsejero Morera. Ahora nos encontramos con unas obras paralizadas a pesar de que son fundamentales para las vecinas y los vecinos del sur de la Isla", aseguró José Julián Mena.



La empresa Sacyr llevaba a cabo la construcción de un bloque quirúrgico, dotado de cuatro quirófanos; un bloque obstétrico, con tres paritorios y un quirófano; dos plantas de hospitalización quirúrgica y materno-infantil y otros dispositivos de apoyo a la actividad asistencial, como los nuevos servicios de Farmacia y Esterilización del Hospital del Sur. La compañía paralizó los trabajos tras alegar que había cometido un error de cálculo al presentar su oferta y que no podía finalizarla con el presupuesto acordado con el Gobierno regional.



Comenzó entonces un periodo de negociación entre la empresa y la Consejería de Sanidad que sufrió un receso cuando Coalición Canaria asumió el área tras la ruptura del pacto. Ahora el nuevo consejero, José Manuel Baltar, negocia con la compañía adjudicataria para que puedan reanudarse las obras de esta infraestructura sanitaria.



Por su parte, Teresa Cruz ha mostrado su coincidencia con las declaraciones realizadas hace unos días por el presidente del Colegio de Médicos al defender la necesidad de un tercer hospital de primer nivel en Tenerife, un hospital cuyo "embrión tiene que ser esta infraestructura sanitaria de El Mojón".



Cruz Oval consideró, además, fundamental que "ese hospital de primer nivel que debe estar en el sur de la Isla cuente con un centro de día de oncología y una línea de guaguas exclusiva para garantizar un acceso rápido y seguro a este centro por parte de todos los ciudadanos".