La Orotava tala las palmeras gigantes de la plaza del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de La Orotava ha procedido en la mañana de este sábado a retirar seis de las siete palmeras gigantes que lucían en la plaza del Consistorio. Tras diversos análisis, los técnicos determinaron que las palmeras se encuentran en muy mal estado y corren peligro de caerse. Los informes realizados indican que de las siete existentes actualmente, seis tienen muy mala salud y deben talarse por seguridad.

Las tareas, en las que han participado cerca de una veintena de operarios y miembros de la Policía Local, se han desarrollado con normalidad y han finalizado a eso de las 15:00 horas.



El edil delegado de Obras, Servicios Generales y Desarrollo Económico Local, Felipe David Benítez, había informado a los miembros de la Comisión Informativa del área –de la que forman parte los distintos grupos políticos de la corporación municipal„ de los documentos realizados por los técnicos municipales y especialistas de la empresa Interjardín, que a su vez se elevaron al área de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife y a Sanidad Vegetal del Gobierno de Canarias, y que también respaldan la actuación de quitarlas priorizando la seguridad de las personas.

Según los informes, existen daños de consideración en los troncos y en algunos casos, en corto espacio longitudinal presentan grandes oquedades. Así, algunas alcanzan y superan el 25% del diámetro que se establece como el límite a partir del cual no se puede garantizar la estabilidad biomecánica de los ejemplares afectados y pueden fracturarse.

Debido a las graves afecciones que sufren especialmente seis de las siete palmeras, que a su vez presentan ataques de insectos minadores y hongos en tejidos muertos, no se puede garantizar la estabilidad biomecánica de los ejemplares, por lo que los técnicos especialistas aconsejan la tala inmediata de los mismos, para evitar daños a las personas y a los bienes privados y públicos. Es lo que se ha hecho en la mañana de este sábado.



Dado que todas las especies recogidas en este informe están sujetas a la Orden de 29 de octubre de 2007, por la que se regulan los trasplantes, cortas o nuevas plantaciones de las mismas, se ha solicitado autorización de tala a la Dirección General de Agricultura del Gobierno de Canarias, que ha emitido informe favorable al respecto, con fecha 01 de marzo de 2017, confirmando en el mismo informe que la empresa Interjardín SL ejecute los trabajos. Así, se procederá a quitarlas el próximo sábado 4 de marzo.



Como cinco de los ejemplares son Phoenix canariensis y están catalogadas como árboles monumentales por el Área de Medio Ambiente, Sostenibilidad Territorial y Aguas del Cabildo de Tenerife, con nivel de protección insular, se ha solicitado también autorización de esta administración.



Felipe David Benítez asegura que desde el Ayuntamiento se actúa con "responsabilidad" siguiendo las advertencias técnicas y primando la seguridad, como no puede ser de otra manera, pero reconoce que es una situación que no agrada a nadie por el valor histórico que poseen estas palmeras y que son emblemáticas para el municipio.

En este sentido se pronunció la Comisión Informativa de Servicios Generales, donde todos los grupos políticos lamentan los errores humanos que por diversas circunstancias, a lo largo de la historia, han agravado la situación, ya que en las misma se han puesto clavos para el agarre de diverso material y han sido la base de sujeción del toldo que se coloca cada año para proteger la confección del magno tapiz de la Plaza del Ayuntamiento.

El concejal delegado del área incide en que "aunque las palmeras como cualquier ser vivo: nacen y mueren, es una pena que a lo largo del tiempo, casi desde su plantación, y evidentemente por desconocimiento, hayan sufrido estas acciones que han ido generando cicatrices". Se lamenta la situación, pero se actuará ahora como se debe proceder.