Gobierno y Cabildo retoman el Anillo

Mañana tendrá lugar una reunión trascendental para el cierre del Anillo Insular. Después de años para intentar desbloquear esta carretera por parte del Cabildo de Tenerife, parece ser que los últimos cambios en el Gobierno de Canarias facilitarán el inicio de estos trabajos. Tanto el nuevo consejero de Obras Públicas y Transportes del Ejecutivo regional, Pablo Rodríguez, como el presidente de la Corporación insular, Carlos Alonso, están dispuestos a colaborar para poder construir esta vía valorada en más de 300 millones de euros. Aunque el primero ha rechazado transferir la competencia, en lo que sí están de acuerdo ambos es en el apoyo económico para su ejecución.

El responsable autonómico ha anunciado que se buscarán las fórmulas para que la Institución tinerfeña pueda poner dinero para una competencia que en realidad no es suya y propone el modelo de convenio como herramienta, aunque pone como condición que el Gobierno mantenga la dirección y la supervisión de la actuación.

El Cabildo, por su parte, informa de que, después de que se rompiera el pacto entre Coalición Canaria y Partido Socialista en el Ejecutivo regional, lo que implicó el cese de la anterior consejera de Obras Públicas, Ornella Chacón, ambas administraciones han vuelto a trabajar en la propuesta planteada por la Corporación insular el pasado verano. La Institución pretende ejecutar los trabajos "con participación de la Consejería en la mesa de contratación y en la dirección de obra" y que se incluyan en el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), que se nutre con los fondos del extinto ITE (Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas).

La reunión de mañana será el primer encuentro oficial que los representantes políticos -los dos del mismo partido (Coalición Canaria)- celebrarán para tratar principalmente el cierre del Anillo y el Cabildo pondrá sobre la mesa su propuesta para desbloquear esta actuación, que ayudará a reducir las colas de la autopista del Norte (TF-5). La Corporación subraya que el problema de la congestión que sufren las principales vías en Tenerife y sus efectos sociales, por el volumen de ciudadanos afectados diariamente por los atascos, así como sus efectos sobre la productividad y competitividad del conjunto de actividades económicas, "constituye una prioridad para el presidente". Prueba de ello, según destaca, son los hechos transcurridos desde 2015, después de que Carlos Alonso ganara las elecciones.

2015

Primero, el mandatario nacionalista propuso a todas las fuerzas políticas que concurrían a los comicios insulares que suscribieran un pacto preelectoral con el fin de que el cierre del Anillo fuera declarado de interés general. El acuerdo, rubricado en este punto por sus socios de Gobierno (Partido Socialista) y por el Partido Popular, incluye la firma de un convenio con el Estado por el que la Corporación insular prefinanciaría esta carretera para unir El Tanque con Santiago del Teide con el fin de intentar iniciar las obras en 2016.

La Institución, en julio de 2015, solicita y logra una partida específica en los presupuestos generales del Gobierno central de 15 millones de euros para poder llevar a cabo los trabajos de la red viaria, una cuantía que la Corporación quería dedicar al cierre y que finalmente la Consejería, en manos por aquel entonces de la socialista Ornella Chacón, utilizó para acabar las actuaciones del Anillo que estaban a medias.

En su esfuerzo por desbloquear los trabajos, también ofreció al Estado firmar una adenda al convenio de carreteras a través de la que se comprometía a prefinanciar la intervención, de tal manera que el proyecto se culminaría en tres o cuatro años y el Ejecutivo nacional abonaría el coste en 10 años.

En una reunión celebrada en agosto de 2015 en la Presidencia del Gobierno de Canarias, con la presencia de la Institución y de todos los ayuntamientos de la Isla, se acordó apoyar el mecanismo de financiación planteado por Carlos Alonso. Una vez aprobada la partida inicial de 15 millones por parte del Ministerio de Fomento para 2016, quedaba concretar el marco de colaboración entre el Estado, la Comunidad Autónoma y el Cabildo de Tenerife para la finalización de las obras, sobre todo en el tramo El Tanque-Santiago del Teide.

El acuerdo planteado por la Corporación facilitaría al Ministerio asumir el coste total de la vía en un plazo de 10 años, mientras que la Institución insular prefinanciaría los costes derivados del desfase entre el plazo de ejecución de la intervención y el de su financiación por parte de la Administración central, además de la tramitación y gestión de la ejecución del proyecto, incluidas las expropiaciones, la licitación, su seguimiento y su control. El Gobierno canario, por su parte, asumiría los gastos de conservación, explotación y mantenimiento una vez finalizada y puesta en servicio la infraestructura en los términos previstos en la regulación relativa a la financiación de competencias transferidas

En octubre de ese mismo año, el mandatario insular y su vicepresidente, el socialista Aurelio Abreu, mantienen un encuentro con la Consejería, en manos de Ornella Chacón, en la que, según afirma el Cabildo, el área regional acepta la propuesta de la Corporación insular para que los 15 millones vayan al cierre del Anillo, siempre que no implicase ningún tipo de perjuicio para el resto de las Islas (que hubiera equilibrio inversor) y que se contara con el visto bueno de Hacienda del Gobierno.

Prosigue que este acuerdo planteaba que la Institución ayudaría a costear la finalización o actuación del ramal de Fonsalía, Ofra-El Chorrillo, la Vía Litoral y rambla de Guía. A cambio, Obras Públicas destinaría los 15 millones para el 2016 del convenio de Carreteras (firmado entre el Estado y el Gobierno autónomo) para iniciar el tramo nuevo del Anillo que unirá el Tanque con Santiago del Teide. A partir de ese momento y partiendo de esa premisa, desde el Cabildo se insistió en que se aportaran los datos de las inversiones en carreteras en todo el Archipiélago. Finalmente, "se constató que ese equilibrio no era tal, en detrimento de las inversiones previstas en Tenerife.

2016

En la cronología que hace la Administración insular, prosiguen los hechos en junio del pasado año, después de que la propuesta al Estado no fructificara. Es en ese mes cuando el Cabildo observa, a partir de los datos del propio Ejecutivo regional, que hay un desequilibrio en la inversión de carreteras en los últimos años a favor de Gran Canaria. "Lo que es más grave, el desequilibrio se consolida en las previsiones presupuestarias de la Consejería, de forma que la inversión se duplica en Gran Canaria con respecto a Tenerife, donde incluso es menor que en La Palma". El presidente autonómico, Fernando Clavijo, señala "que no es aceptable seguir por esa senda, que ha llevado a un desequilibrio de 24,5 millones", por lo que el presidente del Cabildo confió en que la situación se definiera en la reunión de la siguiente semana."

La solución que se da es que la Consejería licite el enlace de Las Chafiras (TF-1) para, de esta forma, reequilibrar con el pasado, mientras que con respecto al futuro "hay muchas obras, como las de la TF-5 que permitirán volver al equilibrio". Se acuerda que la Corporación insular afronte las actuaciones a corto plazo en la red viaria de interés regional en Tenerife. Para hacer frente a la congestión de la autopista del Norte, pondría en marcha un paquete de actuaciones (por más de 20 millones) en los enlaces entre Las Chumberas y San Benito, llevar el tercer carril desde el aeropuerto hasta Guamasa y mejorar ciertos tramos para vehículos lentos entre Buen Paso y Los Realejos. En la TF-1, se mejorarían los enlaces de Guaza, Los Cristianos y Las Américas, hasta tanto de afronta el desdoblamiento de la TF-1.

Por su parte, "la Consejería licitaría el enlace de Las Chafiras y la redacción del proyecto técnico para el carril bus-VAO (Vehículo de Alta Ocupación en la TF-5". La Institución tinerfeña recuerda que este catálogo de medidas fue avalado por el pleno del propio Cabildo y reflejado en una proposición no de ley del Parlamento de Canarias.

Menos de un mes después, en julio, el área regional anuncia que entre Gran Canaria y la Isla existe equilibrio inversor en carreteras. "Al día siguiente rectifica y da por bueno el desequilibrio a favor de Gran Canaria, tal y como había defendido el presidente del Gobierno. El desequilibrio es de 24,4 millones de euros y se demuestra además una senda futura que preveía un gasto inferior en el caso de Tenerife de más de 60 millones", afirma la Corporación.

En medio de esta controversia, Carlos Alonso y Ornella Chacón se reúnen en el Cabildo con los ayuntamientos afectados por la ampliación de la TF-5 y destacan la "coordinación" entre todas las administraciones implicadas por buscar una solución, que en su momento se previó que estaría perfilada en la segunda quincena de septiembre tras las cumbres técnicas que se mantuvieran en cada municipio a lo largo del verano. El presidente insular comentó "que hasta septiembre no se sabrá el coste total de la hoja de ruta" y puntualizó, con respecto al bypass, "que el plan es paralizar la ejecución, pero no eliminarlo del planeamiento", mientras que también se modificará el trazado de la curva de El Sauzal aunque sin que el municipio pierda su acceso a la autopista.

A lo largo de ese mes de julio, se mantuvieron encuentros bilaterales entre la Corporación y la Consejería con cada uno de los consistorios afectados por la ampliación de la TF-5. "Todos ellos mostraron su apoyo, aunque el único que mostró alguna reticencia fue la Matanza", apunta.

En ese mismo mes, la Institución tinerfeña envía un documento al área autonómica para que le autorice a redactar los proyectos técnicos necesarios que permitan licitar y ejecutar las actuaciones menores acordadas para ser desarrolladas por la Corporación en la TF-5 y en la TF-1. Por otro lado, también propone financiar a fondo perdido el cierre del Anillo, "licitando las mismas el propio Cabildo con participación de la Consejería en la dirección de las obras y en la mesa de contratación". La Administración insular indica que esa propuesta permitiría incluir la carretera en el Fdcan, pero la Consejería rechaza su propuesta. El planteamiento era que la Institución ejecutara y financiara los trabajos en el marco del programa insular de desarrollo cofinanciado por el Fondo de Desarrollo de Canarias, lo que no eximiría a la Comunidad Autónoma de sus obligaciones en relación con las aportaciones que deba realizar para el mantenimiento y conservación de esta carretera de interés regional, una vez que esté concluida y en el marco del decreto de transferencias.

Mientras tanto, Carlos Alonso envía sendas cartas a la consejera en la que le apremia a poner solución a los problemas de tráfico en la zona de Las Chafiras, una vía por la que a diario transitan unos 70.000 vehículos, y en relación a las actuaciones previstas en la TF-5 (bus-VAO). Insistía en ellas en la necesidad de que le mantuviera informado sobre la situación actual en que se encuentra la tramitación del expediente de contratación de la separata del enlace de Las Chafiras-Oroteanda, con un coste de 32 millones y que permitirá iniciar las obras en el primer trimestre del próximo año. Esto aliviará parcialmente el grave problema de congestión que sufre, ya que no podrá resolverse hasta que se ejecute íntegramente el tercer carril de la TF-1 entre San Isidro y Playa de las Américas, que está pendiente de la negociación del nuevo convenio de carreteras con el Estado.

En las cartas, el presidente recordaba que en la reunión mantenida entre el Cabildo y el Gobierno de Canarias se habían fijado las actuaciones prioritarias para solventar los graves problemas de congestión que sufren las principales vías de la Isla. "Se establecieron de mutuo acuerdo medidas a corto, medio y largo plazo, así como quién las habría de ejecutar y, aunque solo hubo un punto en el que no se llegó a acuerdo (la administración que habría de licitar y ejecutar el tramo del cierre del Anillo entre El Tanque y Santiago del Teide), sí hubo acuerdo en el resto de medidas, entre ellas, la referida a resolver a corto plazo los problemas de congestión de la TF-1".

Ante la solicitud de autorización para proceder a redactar los proyectos técnicos que permitirán acometer las actuaciones a realizar en la TF-5 y en la autopista del Sur por parte de la Corporación, el área regional respondió con un informe jurídico en el que se advierte de la imposibilidad de que la Institución encargue los trabajos puntuales de la autopista del Norte. "Un informe que hasta la Consejería de Presidencia estima no ajustado a Derecho, que incluso no es coherente con la parte técnica que en él se incluye, puesto que por una parte se solicita que se presenten las soluciones técnicas para que se pronuncie la propia Consejería y, por otro, se dice que el Cabildo no puede encargar la redacción de proyectos técnicos cuando se refieren a carreteras de interés regional como son la TF-5 y la TF-1", asegura

En el pasado mes de septiembre, la Corporación y los ayuntamientos de la Isla acordaron por unanimidad solicitar a Obras Públicas que, ante su negativa a que sea la Institución la que financie y ejecute este tramo del Anillo, incluyera el cierre en el listado de proyectos a cofinanciar con el Fdcan. Aunque así lo hizo, este proyecto fue rechazado.

La Institución critica que, "ante las continuas negativas de la Consejería y a propuesta de esta, se estudió la posibilidad de insularizar ese tramo de la vía de forma que fuera competencia plena del Cabildo", pero "la actual ley de carreteras impide esa fórmula".

Ante el "bloqueo", la Corporación señala que el servicio jurídico del Gobierno decidió en diciembre, "dada la posición de la Consejería que no quería generar precedentes de que un cabildo financiara y ejecutara una obra de interés regional", que se actuara por delegación dado que la insularización era inviable. "Esa decisión se toma en una reunión conjunta con la Consejería, Cabildo y presidente que sin embargo es puesta en cuestión de nuevo por la propia Consejería".

Enero 2017

Roto el pacto en ese mes, "se ha vuelto a trabajar con el nuevo equipo" del área regional "sobre la base de la propuesta planteada por el Cabildo el pasado verano", que consiste en que la Institución ejecute la actuación con la participación del departamento autonómico en la mesa de contratación y en la dirección de obra y su inclusión en el Fdcan.