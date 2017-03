La quesera y empresaría Ángeles Nieves García, premio Abinque 2017

La labor de la empresaria y quesera Ángeles Nieves García será reconocida con el premio Abinque 2017. El próximo sábado 11 de marzo, en el Centro de Desarrollo Turístico Costa Adeje, será entregado el XIV premio Abinque a la Mujer Adejera, que en esta ocasión ha sido otorgado a Ángeles Nieves García Rodríguez, quesera y copropietaria de la Quesería Artesanal Montesdeoca. Con ella, ?el ayuntamiento de Adeje desea hacer un justo homenaje a todas las mujeres empre?n?dedoras y empresarias del mundo rural moderno que?,? como García, construyen el Adeje de hoy.

El alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga señaló que "una de las vertientes de la historia adejera es sin lugar a dudas, la agricultura, así como la vinculación femenina en torno a ella". "Entregar este reconocimiento a la labor que durante muchísimos años ha realizado Ángeles Nieves es sinónimo de respeto al colectivo de mujeres rurales, quienes han compaginado y entregado su vida al duro trabajo del campo, al cuidado del ganado, además de la labor del hogar y la familia", añadió el regidor.

Por su parte, para García, "recibir este premio por parte del pueblo de Adeje es un orgullo para mí". "El premio Abinque significa mucho porque es la primera vez que reconocen mi trabajo. Yo no me esperaba este reconocimiento ya que hay muchas mujeres que se lo merecen al igual que yo", detalló la homenajeada.

Este premio, que ya cumple catorce años de andadura, tiene un objetivo claro que es "rescatar y poner en valor la labor de las mujeres a lo largo de la historia. "Porque solo con ustedes, las mujeres, podemos hacer del mundo, uno mejor y estoy convencido de que el camino para alcanzar la igualdad plena empieza en el reconocimiento, agradecimiento y puesta en valor del trabajo femenino, que a lo largo de la historia no ha sido valorado ni reconocido de manera correcta", aseguró el alcalde.

El premio Abinque se enmarca dentro de las actividades que se realizan con motivo del Día Internacional de las Mujeres (8 de marzo) y supone uno de los actos más entrañables, en el que además celebramos la tradicional cena conmemorativa que está abierta a mujeres y hombres. Las entradas para este encuentro están disponibles en la concejalía de Igualdad.



Trayectoria



Originaria de La Palma, llega al municipio de Adeje hace más de veinte años (1994); junto a su familia logra establecer un negocio actualmente reconocido como uno de los mejores dentro del sector, la Quesería Artesanal Montesdeoca, ubicada en el barrio de Tijoco. García es una mujer que ha logrado hacer de una tradición doméstica como es la elaboración del queso, tarea habitualmente asignada al rol femenino, el sustento de toda la familia.

"Durante estos últimos 20 años hemos pasado por muchas fases, puedo recordar como empezamos elaborando nuestros quesos en una pequeña sala y como hemos ido mejorando nuestro trabajo día a día. Siempre he desempeñado mis labores con dedicación plena y con la gran ilusión de mejorar nuestros quesos y el gran orgullo de ver a nuestros fieles clientes satisfechos", explica García.

"Aprendí a hacer queso en La Palma; después de ordeñar nuestras cabras a mano, elaborábamos el queso en pequeños cubos dándole forma en una empleita (faja o tira de esparto trenzado). Siempre he estado relacionada con el sector ganadero desde muy temprana edad. Era un sector que me gustaba y en el que me he encontrado cómoda. El oficio lo aprendí viendo a mi familia y algunos vecinos que hacían sus propios quesos, antes eran otros tiempos, fue en ese momento donde despertó mi inquietud por los quesos", recuerda la galardonada.

Desde sus inicios, esta mujer emprendedora ha realizado un trabajo minucioso y silencioso para transformar su labor artesanal en una industria que actualmente proporciona empleo a diez personas.García es la copropietaria de una quesería que, hoy por hoy, se bate en primera línea con las mejores del mundo y detalla que "la dedicación es fundamental para desarrollar nuestras habilidades en el entorno de trabajo".

El liderazgo de esta mujer junto a su familia, ha contribuido al reconocimiento de los mejores quesos a nivel regional, nacional e internacional colocando en lo más alto a los productos tradicionales adejeros. "No se rindan nunca, los inicios son difíciles, pero hay que superarlos con esfuerzo hasta conseguir el objetivo deseado", es el consejo de García.



Distinciones y premios



Muchos son los premios que ha alcanzado esta quesería esta empresa abanderada por García. Destacan las distinciones obtenidas en la World Cheese Awards en la que, de forma consecutiva, han logrado posicionar los productos adejeros a nivel internacional. Entre los quesos premiados se encuentran el semicurado ahumado (2010, 2012); curado pimentón (2011); semicurado gofio (2012, 2013 y 2015); curado gofio (2013); curado ahumado (2014); añejo macerado al vino (2014) y queso viejo pimentón (2015).

A nivel insular, la Quesería Artesanal Montesdeoca ha sido premiada en cuatro ocasiones en la Feria del Queso de Canarias de Pinolere, en la que obtuvo, durante el pasado año 2014, el premio al Mejor queso de Tenerife Pinolere con su apuesta queso añejo gofio. Durante 2015, esta empresa adejera logra hacerse con el Mejor queso de Bronce gracias a su queso fresco ahumado y finalmente, obtiene dos distinciones Oro Pinolere con los quesos fresco y añejo.

Otra de las distinciones que ha recibido esta empresa adejera durante 2015 fue otorgada por el Cabildo de Tenerife, entidad que les entrega el Premio Tenerife Rural al ser una "iniciativa empresarial innovadora y sostenible en el medio rural".

De forma consecutiva, esta quesería artesanal recibe visitas de numerosas personas, quienes pueden realizar un recorrido por las instalaciones y comprobar in situ el origen y calidad de sus productos además de la adquisición de los mismos. Dicha quesería tiene también una venta al pormenor, que se puede encontrar en el Agromercado de Adeje los miércoles (15 a 19 horas) sábados y domingos (08 a 13:30 horas).

