El Cabildo invierte más de 14 millones en la depuración de aguas de la Isla Baja

La Isla baja contará con un nuevo sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales en 2020. El Cabildo de Tenerife invertirá más de 14 millones de euros en la mejora del tratamiento de aguas en la comarca a través de diferentes actuaciones que incluyen, entre otras, la puesta en marcha de la depuradora comarcal en tres años. El objetivo es garantizar el saneamiento de la zona y reutilizar más del 80% de los vertidos como recurso para el sector agrario de Buenavista del Norte, Los Silos y Garachico.

Así lo avanzaron ayer en rueda de prensa el presidente de la Corporación insular, Carlos Alonso; el consejero de Aguas, Manuel Martínez; el consejero de Cooperación Municipal, Aurelio Abreu, el alcalde de Garachico, José Heriberto González; el regidor de Los Silos, Santiago Martín; y la primera mandataria de Buenavista, Eva García, quienes destacaron que este proyecto "es uno de los más importantes en la historia de la comarca".

En concreto, el Consejo Insular de Aguas de Tenerife propone mejorar el sistema de saneamiento y depuración en esta comarca de forma unitaria y en dos fases. La primera de ellas, que se prevé finalizar en 2018, consiste en la mejora del tratamiento de aguas de Garachico, transformando su actual depuradora en una estación de tratamiento de aguas residuales con su correspondiente estación de bombeo.

Además, se construirá una conducción entre Garachico y Los Silos, de 4,1 kilómetros, y se remodelará la estación de tratamiento de aguas residuales de Los Silos para garantizar sus sistemas de seguridad y desodorización. El consejero de Aguas detalló que estas actuaciones cuentan con una inversión de 1,1 millones de euros, "se han iniciado este año y estarán listas a finales de 2018".

La segunda fase, que concluirá en 2020 y que ahora mismo se encuentra en licitación, consiste en la redacción y ejecución de la depuradora comarcal, ubicada en Buenavista, con sus respectivos sistemas de bombeos en este municipio y en Los Silos. En esta última localidad, también se acometerá la remodelación del emisario submarino así como de las redes para riego, que se utilizarán para el uso agrícola del agua que resulte depurada. En este sentido, Martínez apuntó que todas las obras ya cuentan con financiación, "por lo que su ejecución completa está garantizada".



Objetivos

Además de adaptarse a la normativa europea en materia de aguas, el objetivo de este proyecto es que en 2020 se reduzcan los metros cúbicos de agua vertida al mar convirtiendo así lo que se tira en un recurso para uso del sector agrícola. Para la alcaldesa de Buenavista, esto supone "un valor añadido". "Además de solucionar los problemas de saneamiento, vamos a proteger el medio ambiente así como aprovechar los recursos para la agricultura", puntualizó.

Por su parte, el regidor de Los Silos afirmó que la reutilización del agua "pondrá en valor a la comarca". "Se trata de un proyecto estrella que se puede convertir en un referente de cómo se deben hacer las cosas en materia de saneamiento", señaló Martín.

En esta misma línea, el primer mandatario de Garachico definió esta actuación "como la más importante en la historia de la comarca". "El agua ahora no será un desecho si no un recurso", agregó. No obstante, González reconoció que el tratamiento de los residuos en su municipio "ha sido una tarea pendiente". "Hemos tenido muchos problemas con los vertidos directos al mar por lo que esta actuación es lo mejor que nos ha pasado en mucho tiempo", añadió el alcalde.

El nuevo sistema, además, economizará costes, beneficiará a todos los municipios de la comarca, independientemente de la localización de las infraestructuras, y permitirá salvaguardar el principal atractivo turístico de la zona que es su paraje natural.



Inversión

A los 14,1 millones que el Consejo de Aguas destinará a estas actuaciones, se suma la inversión del Plan de Cooperación Municipal (2018-2021) a esta materia. En concreto, el plan asignará 5,2 millones de euros para realizar obras de saneamiento y depuración complementarias a las anteriores en la Isla Baja, de los que 1,3 millones son para Buenavista del Norte; 1,3 para Garachico; 1,3 para Los Silos; y 1,3 para El Tanque.

Los trabajos que se ejecutarán estarán dirigidos a reducir el déficit que existe en sus infraestructuras urbanas de alcantarillado de estas localidades, obras que son necesarias para la efectiva prestación de los servicios obligatorios de competencia municipal. Ello redundará en que las redes municipales de saneamiento alcancen unos niveles óptimos de eficacia y calidad, lo que supondrá, a su vez, una mayor protección al medio ambiente de la contaminación por vertido de aguas fecales o industriales así como la preservación de las aguas continentales y costeras.

En este sentido, Alonso señaló que el de Isla Baja es uno de los tres sistemas de saneamiento que se van a redefinir con inversión del Cabildo. Los otros dos son el de Güímar y el de San Juan de la Rambla.