Podemos irá a Fiscalía si halla indicios de delito en el gasto irregular del Cabildo

El grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife advirtió ayer de que acudirá a Fiscalía si halla indicios de delito en el gasto irregular de 204 millones de euros, según se desprende del informe realizado por la Intervención General respecto al ejercicio 2015. El portavoz de la formación morada, Fernando Sabaté, subrayó que esa cuantía representa ni más ni menos que el "25% del presupuesto total" con el que contaba la Corporación para ese año y afirmó que la mayoría de los reparos de legalidad, 64 de los 76 totales, fueron levantados por el propio presidente insular, el nacionalista Carlos Alonso.

Si bien indicó que hasta el momento no tienen todos los detalles sobre los expedientes, el representante de la agrupación en la oposición anunció que solicitarán información para "ir hasta las últimas consecuencias". El motivo es que en la documentación que manejan "no hay datos precisos", pero al menos conocen las principales advertencias de legalidad, que son la omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales, lo que ocurre en gastos por más de 202 millones, la ausencia de documentación o informes preceptivos y valoraciones defectuosas que no se ajustan a los criterios establecidos en las bases.

Sabaté se detuvo en el otorgamiento de subvenciones "camufladas" y concedidas de manera directa, es decir, "sin justificar que no se dieran a través de una convocatoria pública". Destacó que incluso el presupuesto para este año recoge un aviso de Intervención sobre "el elevado incremento de las subvenciones nominativas al pasar de los 5.150.000 euros de 2016 a los 15.555.211 para este ejercicio". En este ámbito, indicó que el interventor puso 19 reparos en subvenciones que supusieron un gasto de 6.124.140 euros, aparte de los 11 en convenios que suman 1.560.554 euros, 17 para 4.176.033 euros en contrataciones de obras y 13 a encomiendas de gestión por 1,3 millones. A todos estos se suman cuatro advertencias de legalidad en la contratación de servicios valorados en 218.000 euros y otras tres en contratación de suministros por 586.265.

A estas cuantías en las que el órgano fiscalizador de la Corporación insular ha detectado irregularidades hay que añadir los 188 millones de euros relacionados con una única operación financiera, pero, asimismo, Sabaté especificó que nueve reparos seguían vigentes con fecha 31 de diciembre de 2016.

El grupo espera que en el pleno de mañana al menos el Gobierno insular (CC-PSC) aclare esa operación y recordó que, aunque los gestores públicos "tienden a quitar hierro diciendo que tienen potestad para levantar reparos, no por ello deja de ser grave y no significa que desaparezca la irregularidad o la presunta ilegalidad".

La otra denuncia pública que le tocó exponer a su compañero de partido Roberto Gil fue el uso de 23 tarjetas de crédito por parte de Turismo de Tenerife que implicaron un gasto de 1,3 millones de euros entre 2012 y 2016, 700.000 de ellos a cargo del exconsejero delegado Miguel Ángel Santos. Criticó al respecto que el Gobierno no haya facilitado más información pero espera que el responsable del área, el nacionalista Alberto Bernabé, explique en el pleno "en qué se invirtió esta millonada de dinero público".

Por su parte, el consejero Julio Concepción añadió que a la sesión también llevarán dos mociones, una para eliminar las vallas publicitarias y otra para la inclusión de Tindaya en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco.

Podemos valoró el trabajo de la Intervención pese a su insuficiente dotación de medios y se autoproclamó "único" grupo en la oposición ya que al Partido Popular, "en tema de fiscalización, ni está ni se le espera". "Quizá esté pendiente de entrar en el Gobierno", manifestó Sabaté.