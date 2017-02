Los propietarios, indignados con que se les culpe del derrumbe del edificio

Indignación, impotencia y tristeza. Es lo que sienten los 23 integrantes de la Comunidad de Propietarios del edificio que se vino abajo el 14 de abril del año pasado en Los Cristianos, que costó la vida a siete personas y que causó enormes daños, principalmente la pérdida de viviendas.

Están indignados porque entienden que se está tratando de achacarles parte de la responsabilidad de la tragedia cuando consideran que no tienen ninguna, especialmente por parte de uno de los peritos que realizó uno de los dos informes encargados por el Ayuntamiento de Arona y que, casualmente, había hecho otro análisis del mismo edificio en el año 2004.

Esto manifestaron fuentes directamente relacionadas con la Comunidad, que ayer envió un comunicado para aclarar algunos puntos. El más relevante tiene que ver con el único informe del inmueble del número 12 de la calle Amalia Alayón previo a los dos realizados hasta ahora tras la tragedia ya mencionados. Este estudio, del año 2004, obra en la causa al ser entregado por la propia Comunidad de Propietarios poco después de abrirse la causa en el Juzgado de Instrucción número 3 de Arona.

Según los dueños de los apartamentos, el documento de 2004, que solicitaron ellos mismos al aparecer unas grietas en diferentes partes del edificio como consecuencia de unas obras en el Local A realizadas por Banesto en 2003, deja claro que no había ningún peligro de derrumbe y, por tanto, no había necesidad de tomar ninguna medida de reforzamiento, seguridad o control.

Sin embargo, el mismo perito que realizó ese estudio asegura ahora, en uno de los que encargó el Ayuntamiento tras el derrumbe, que "una causa determinante" fue la "falta de conservación" del número 12 por parte de la Comunidad, "y más en concreto del propietario de origen del Local A, el cual intervino en la estructura dejando el edificio en una situación de equilibrio inestable y oculto a la vista".

A los dueños les ha sorprendido que el mismo técnico no advirtiera claramente de estos problemas ni ninguna otra consecuencia en 2004, mientras ahora sí habla de defectos estructurales importantes. "Es incierto que la Comunidad de Propietarios haya desatendido sus deberes de mantenimiento del edificio. Más bien al contrario, en el año 2004 encargó al perito Carlos Andrés Ruiz Pérez, de la empresa Análisis Constructivos Atlante SLU (Atlante), y redactor también del informe de dicha entidad de fecha 27 de octubre de 2016 encargado por el Ayuntamiento de Arona, que informara sobre las causas de las fisuras aparecidas en algunas viviendas y zonas comunes del edificio tras la ejecución de obras por la entidad Banesto en el Local A, con el fin de conocer el origen de las mismas, y si suponían algún riesgo para el edificio". Esto señala el comunicado de los propietarios.

Aclaración

La aclaración de la Comunidad precisa: "En dicho informe, el perito firmante concluyó que las patologías descritas tenían su origen en la eliminación total de los cerramientos de fachada en planta baja por la entidad Banesto, que, junto con el diseño asimétrico de la estructura, provocaron flexiones que originaron las lesiones [grietas], haciendo alusión a que una mejor planificación de las obras de reforma por parte de Banesto, así como el estudio de las asimetrías estructurales por dicha entidad, podría haber evitado las fisuras". Pero la parte más importante del comunicado asegura lo siguiente: "El perito informó de que las lesiones no suponían un riesgo, que no indicaban daños estructurales y que si no cambiaban las condiciones de carga, no tenían por qué evolucionar las grietas, procediendo al cierre del informe sin realizar advertencia alguna a los propietarios sobre posibles riesgos, ni hacer recomendaciones de vigilancia o control de intervenciones futuras, ni mucho menos de la necesidad de ejercer controles periódicos de la estabilidad del edificio".

"Las fisuras fueron corregidas por Banesto y nunca más aparecieron daños de este tipo en el edificio hasta horas previas a que éste se derrumbase. Por lo tanto, la Comunidad de Propietarios cumplió con todas sus obligaciones de vigilancia y mantenimiento", subraya el escrito de los 23 dueños de los apartamentos damnificados por la tragedia.

Hay un apartado del informe reciente del perito que llama mucho la atención a los propietarios y les ha indignado. Carlos Andrés Ruiz asegura: "Ya en el año 2004 se puso de manifiesto esta situación [las obras en el Local A], con un informe [que realizó él mismo] que pese a la escasez de medios para su elaboración y las limitaciones que se impusieron de acceso al inmueble, determinaba exactamente la relación que existía entre la estructura y tabiquería, y advertía de las actuaciones en el Local A, además del debido seguimiento y evolución de las fisuras y grietas en el edificio".

Los propietarios aseguran que la única restricción a los trabajos desarrollados por el perito en 2004 partió del propio banco Banesto, que le impidió entrar en el Local A que había remodelado, pero no en el resto del inmueble. Además, la Comunidad entiende que para la realización de este examen "no era imprescindible" acceder al local citado pues los problemas, como detalló el mismo técnico, estaban en "la fachada". "Tiene que quedar claro que fuimos nosotros los que llamamos a este técnico para resolver posibles problemas en el edificio a raíz de la aparición de las grietas y nos pusimos a su disposición para todo lo que necesitara. Él en ningún momento pidió nada específico para profundizar en sus investigaciones, como tampoco advirtió que pudiera haber consecuencias. Es decir, algunas de las cosas que reflejó en 2004 se contradicen con lo que asegura ahora en el estudio que le encargó el Ayuntamiento", aseguran las fuentes de la Comunidad consultadas por la opinión de tenerife.

Contradicción

También llama la atención a la Comunidad que el informe de este perito señale al mantenimiento entre las causas del derrumbe mortal cuando el otro informe, de Intemac, encargado por el Ayuntamiento aronero "descarta que un mantenimiento inadecuado pudiera desencadenar el hundimiento".

Al perito de Atlante se le preguntó en los Juzgados de Arona, una vez abierta la causa judicial, por estas y otras contradicciones, así como también sobre por qué, si tuvo limitaciones de acceso al inmueble, no las reflejó en ningún momento en el informe de 2004. Aludió razones técnicas que no han convencido a los dueños de los apartamentos. Sí aclaró el perito que él mismo llamó al Ayuntamiento, poco después del derrumbe, para informar a sus responsables de que había hecho un estudio hacía años de ese mismo inmueble.

La Comunidad solicita "prudencia"

Los 23 propietarios de los apartamentos del edificio que se derrumbó en pleno centro de Los Cristianos el 14 de abril del año pasado, llevándose por delante la vida de siete personas, pidieron "prudencia", en el comunicado enviado ayer a los medios de comunicación, con el procedimiento judicial que se encuentra en plena fase de desarrollo. "Por la especial gravedad de los hechos, que han supuesto la pérdida de vidas humanas [siete] e importantes perjuicios a los afectados, solicitamos a los medios especial prudencia al tratar cuantas cuestiones estén relacionadas con el derrumbe del edificio y el procedimiento judicial abierto, dada la especial trascendencia de dichas informaciones en la opinión pública, comunicando el desconcierto sufrido por los propietarios del edificio ante la publicación de hechos aún no constatados, cuyo esclarecimiento compete al órgano judicial".

En el documento, la Comunidad de Propietarios del desaparecido número 12 de la calle Amalia Alayón aclara que "en la actualidad, el procedimiento judicial se encuentra aún en fase de investigación y las causas que dieron lugar al derrumbe del edificio deberán determinarse por el Juzgado, teniendo en cuenta no sólo los informes periciales encargados por el Ayuntamiento de Arona, sino también el resto de pruebas practicadas".

El Consistorio facilitó los dos informes que encargó. Dicen que la culpa del derrumbe se debió a las obras de Banesto en el Local A de 2003, a la mala calidad del hormigón, a fallos en los cálculos del diseño del edificio y a las deficiencias en el mantenimiento por parte de la Comunidad. "No nos consta resolución judicial en la que se haya acordado la declaración de persona alguna en calidad de investigado [antes imputado]", detalla el escrito.