Un pequeño héroe animal

Un cachorro de apenas un mes ha sufrido la ruptura de su cráneo tras ser arrojado de un coche en marcha en el sur de la Isla. El pequeño Hércules, como ha sido bautizado el perro que apenas tiene un mes de vida, fue encontrado en la cuneta de una carretera de Santiago del Teide.

Andreina González, miembro de la asociación Brigada Animalista, es quien se ha hecho cargo de este caso después de enterarse de que un anunciante regalaba al cachorro a través de internet. "Cuando llegué para recogerlo estaba llorando desconsoladamente y me fui directamente al veterinario", explica. Después de realizarle varias pruebas se dieron cuenta que el animal tenía una fractura en el cráneo y todavía no se sabe el alcance de los daños neuronales que puede haber sufrido.

González apunta que la principal hipótesis es que el pequeño haya sido arrojado desde un coche a la carretera. "Tiene un golpe bastante grande, un cráneo no se rompe así como así", afirma.

El pequeño Hércules lleva dos días ingresado en una clínica veterinaria y al principio no podía mantenerse en pie ni abrir los ojos. "Ahora ya abre los ojos, pero esperaremos a saber los resultados del TAC para valorar qué hacer", lamenta. Sin embargo, esta activista tiene la esperanza de que la fuerza del mitológico héroe griego llegue hasta el cachorro y pueda salir de esta situación.

Esta activista ha lanzado una llamada de socorro para intentar ayudar a Hércules, que precisará muchos cuidados veterinarios. "Solo el TAC ha costado más de 300 euros, por eso necesitamos que gente solidaria done para poder seguir encargándonos de él", señala.

González también quiere hacer hincapié en la importancia de la esterilización de los animales de compañía, ya que apunta que seguramente Hércules proviene de una camada no deseada. "Lo más probable es que haya tenido más hermanos y no sabemos dónde están", puntualiza. Por eso, incide en que los dueños deben tener la responsabilidad de esterilizar a sus mascotas. "Muchos no lo hacen por problemas económicos, pero ahora mismo los veterinarios hacen campañas para realizar este tipo de operaciones de una manera más económica", señala.

Por desgracia, este no es el único caso de maltrato animal que ha salido a luz en los últimos días. Hace unas semanas se conocía el caso de Yako, otro cachorro de cinco meses que se había quedado paralítico como consecuencia de una paliza que le había propinado su dueño.

Recientemente, también salía a la luz el lamentable estado en el que se encontraban al menos una docena de perros de caza en el municipio de Los Realejos. Estos canes habían desaparecido del lugar cuando llegaron los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad alertados por los denunciantes del caso.