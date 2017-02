"Cuando llegué hace 6 años no había muchos italianos; ahora somos una ´epidemia"

No conocía nada sobre las Islas hasta que decidió dejar el frío de Dublín por el calor de las playas tinerfeñas. Sergio De Nichilo, nativo de un pequeño pueblo del sur de Italia cercano a Bari, cogió un vuelo a Canarias en busca de sol. Eso fue hace seis años, cuando sus compatriotas aún no se habían fijado en el Archipiélago. "Cuando llegué no había muchos italianos pero ahora es una epidemia, ha habido una auténtica oleada en los últimos tres años", revela. Ahora, y tras seis años en la Isla, vive en el sur y trabaja un restaurante italiano donde reconoce que no le va nada mal. "Si te dedicas al turismo aquí hay trabajo", agrega.

No obstante, De Nichilo explica que muchos paisanos han perdido dinero en Tenerife. "Vienen aquí y hacen grandes inversiones para abrir un negocio a lo italiano y eso no funciona. En la Isla hay que dirigirse al cliente británico", detalla. Según destaca, como él, muchos italianos intentan buscarse la vida en Canarias fascinado por el sol y las playas. A ello se suma, la mala situación que atraviesa su país. "Económicamente no está nada bien y los políticos son demasiado corruptos", concluye.