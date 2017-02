El obispo de Tenerife insta a vencer la indiferencia hacia los más necesitados

"Debemos de vencer nuestra indiferencia hacia los más necesitados". Con estas palabras instó ayer el obispo de la Diócesis Nivariense, Bernardo Álvarez, a los cientos de fieles congregados en la Basílica de Candelaria a tener siempre un gesto o una palabra de alivio para quienes peor lo están pasando en estos momentos.

La festividad de la Virgen de Candelaria reunió ayer en la Villa Mariana a miles de ciudadanos venidos de varios puntos de la Isla. Dentro del templo se agolpaban los devotos para escuchar las palabras del obispo y en los alrededores de la iglesia la gente esperaba ansiosa a que La Morenita saliera en procesión.

Durante su homilía, Bernardo Álvarez quiso hacer un homenaje a las personas mayores, de quienes dijo que representan la sabiduría de toda la humanidad. Sin embargo, el sacerdote quiso diferenciar entre los "viejos" y los "ancianos", ya que según sus palabras los primeros son aquellos que "añoran su juventud como si su futuro estuviera en el pasado", adoptando la manera de vivir de otras generaciones "a veces haciendo hasta el ridículo". Los ancianos, en cambio, no tienen miedo a la muerte "y esperan la vida que Dios nos promete a todos".

Álvarez mantuvo que el tiempo de vejez "no es desdichado sino una etapa para madurar internamente" e instó a aprender de figuras que representan los preceptos de una vejez activa. "Ya quisiera yo tener el empuje que tiene el papa Francisco", aseveró.

El obispo tinerfeño manifestó que la festividad que se vivió ayer en Candelaria "es la fiesta de la luz" y alentó a los devotos a utilizar su fe para atraer a nuevos fieles. "No podemos pensar que esa candela se enciende en la iglesia y se apaga en el resto de nuestras actividades cotidianas", apuntó.

Durante su homilía, tomando como excusa la presencia de varios seminaristas, Álvarez también quiso poner en valor las vocaciones religiosas, en un momento en el que cada vez hay menos per sonas que optan por llevar este estilo de vida.

Tras la eucaristía en honor a la Virgen de Candelaria, la imagen de La Morenita salió del templo. Se sucedieron entonces los vítores a la virgen que se deslizaba lentamente hacia la plaza. "¡Viva la Virgen de Candelaria!" fue el grito más repetido mientras la imagen abandonaba el templo y durante todo su recorrido alrededor de la plaza.

Móvil en mano decenas de visitantes intentaban captar la imagen de la talla saliendo del templo, para intentar inmortalizar el momento más fervoroso de este día.

Acompañada por la banda de música Las Candelas y por el sonido de las caracolas que resonaban en todo el paseo, la imagen comenzó la procesión acompañada por la comitiva religiosa, cientos de devotos y una multitud de autoridades.

Entre las personas que se encontraban fuera del templo esperando la salida de La Morenita se encontraba María Acosta junto a sus hijos. Afirmó que tanto ella como su familia son muy devotos de la Virgen de Candelaria, pero solo vienen a visitar a la imagen "el 2 de febrero, el 15 de agosto y cuando hay que pedirle algo muy urgente".

Acosta se desplazó desde La Orotava muy temprano para no perderse la festividad en honor a la virgen y prefiere guardarse para ella lo que le pidió ayer a La Morenita.

Su hijo Lucas, de siete años, también aseguró que le había hecho una petición a la imagen, pero muy bien enseñado por su madre también se negó a desvelar lo que le solicitó a la virgen "porque si no, no me lo va a conceder".

Otro de los que se encontraban en los alrededores de la Basílica fue Marcos Sánchez, quien acude todos los años al encuentro con La Morenita. Su madre, Encarna Peña, parada junto a él no perdía detalle de todo cuanto acontecía en la plaza. Tanto ella como su hijo afirman que le piden sobre todo salud "y un trabajo porque ahora mismo estoy en el paro", apostilló el joven.

Muy pocos peregrinos se dejaron ver ayer en la Villa Mariana. Los fieles que se animaron a llegar a la Basílica a pie utilizando alguno de los caminos tradicionales se mezclaban entre el resto de visitantes.

Cualquier medio es bueno para llegar hasta La Morenita. Esto debieron de pensar Rayco Grillo y sus compañeros que llegaron a la Villa Mariana montados en sus bicicletas.

Este grupo de 12 ciclistas salió desde Los Cristianos y llegó a Candelaria sobre las 13:30 de la tarde. "En mi caso es la primera vez que vengo en bicicleta y me he decidido a hacerlo por devoción", aclaró Grillo nada más terminar el recorrido.

Este joven quiere volver a realizar el mismo recorrido en agosto y volver a recorrer los 60 kilómetros que separan Los Cristianos de la Villa Mariana, "aunque creó que pasaré bastante más calor", bromeó.

La festividad de la Virgen de Candelaria comenzó a celebrarse desde el pasado miércoles en el municipio con la conocida como procesión de Las Candelas que congregó en la Villa a más de 7.000 personas.

Ayer, en el día grande, las primeras eucaristías se celebraron a las 8:00 y las 10:00 de la mañana. Después, a las 11:30 horas partió del Ayuntamiento la procesión cívica con el traslado del pendón hasta la Basílica de Candelaria.

La alcaldesa, María Concepción Brito, agradeció la amplia participación en los actos en honor a la Virgen de Candelaria de este mes de febrero, destacando la labor que desarrollan los Padres Dominicos y el prior, Daniel López.

Entre las autoridades que participaron en los actos en honor de La Morenita se encontraron cita la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias, y varios diputados regionales, la delegada del Gobierno, Mercedes Roldós, así como el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, acompañado de otros miembros de la Corporación insular. Por parte del Gobierno de Canarias, estuvo presente la consejera de Políticas Sociales, Cristina Válido, así como viceconsejeros y directores generales. También tuvieron representación las autoridades militares y la Policía Nacional y de la Policía Autonómica Canaria.

Los actos en honor a la Virgen de Candelaria continuaron por la tarde en la Villa Mariana, cuando se llevó a cabo una nueva eucaristía en su honor y presentación a la virgen de los niños nacidos en el último año.