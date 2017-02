El vicepresidente de la Cámara de Madrid pasa unas vacaciones de lujo en la Isla

El vicepresidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Eduardo Pastor, pasó entre el 19 y el 22 de enero unas vacaciones de lujo en la Isla. Su estancia en Tenerife no tendría nada de particular si no fuera porque fue invitado por Laboratorios Normon, una poderosa farmacéutica que podría tener intereses en que recomiende sus productos.

Según ha podido saber la opinión de tenerife, Eduardo Pastor se alojó durante cinco días en el hotel de lujo y golf Ritz-Carlton Abama, ubicado en Guía de Isora, aceptando así un "regalo" de la farmacéutica como fue costumbre durante mucho tiempo con personal sanitario para animarles a recetar o vender sus medicamentos.

Se trata de una práctica que se ha tratado de ocultar durante los años más duros de la crisis, pero que todavía se mantiene aunque en un volumen menor, haciéndolo de una manera más discreta por las posibles represalias.

Eduardo Pastor compaginará sus funciones como Tesorero de la Cámara de Madrid con las de presidente de la Comisión de Sanidad y Farmacia de dicha entidad. El vicepresidente, muy ligado a la industria farmacéutica, no ha desmentido que fuera invitado por Laboratorios Normon.

Cofares lo confirma

Fuentes de la cooperativa farmacéutica Cofares, donde Pastor es tesorero, sí confirmaron ayer a elplural.com que la estancia se produjo y fue sufragada por Normon, aunque aclararon que el desplazamiento a Canarias "fue pagado" por el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Madrid.

Además, fuentes de la cooperativa enmarcaron el viaje dentro de un torneo de golf organizado por Normon al que acudieron otras 40 personas relacionadas con el sector farmacéutico y subrayaron que la estancia pagada por los laboratorios, así como la competición, "sólo duró dos días".

El hotel Abama Golf & Spa Resort es uno de los alojamientos que mejor preserva la intimidad de sus clientes. Aunque la opinión de tenerife ha intentado confirmar la estancia de Pastor en este establecimiento desde el hotel se han negado a dar cualquier información al respecto.