"La guagua 369 directa a Teno, ¿a qué hora sale?"

Está prácticamente en modo de pruebas. Ahora toca ensayo y error para poder realizar una evaluación exhaustiva y comprobar si realmente funciona. Todo apunta que así será. Desde ayer, en su primer día, la afluencia de viajeros que se decantaron por la guagua para llegar hasta Punta de Teno se contaron por decenas.

El Cabildo de Tenerife puso en marcha la regulación de acceso a la zona. Se llevará a cabo todos los sábados, domingos y festivos entre las 10:00 y las 17:00 horas. En ese horario solo se permitirá la entrada por la carretera que discurre en parte por el Parque Rural de Teno, a guaguas, vehículos que estén debidamente autorizados por el Ayuntamiento de Buenavista del Norte, empresas de turismo activo, vehículos que lleven el distintivo de persona con movilidad reducida, taxis y bicicletas.

Titsa ha creado una nueva ruta solo para este fin. Se trata de la línea 369, que unirá Buenavista del Norte con Punta de Teno con un coste de un euro por trayecto. La guagua saldrá cada hora en punto desde la estación de guaguas de Buenavista, para después dirigirse a la plaza de Los Remedios y partir rumbo a Teno. A cada hora también, pero esta vez a las y media, regresará desde Teno, siempre dentro del horario de 10:00 a 17:00 horas.

El director de Fomento del Cabildo de Tenerife, Miguel Becerra, informó ayer de que para llevar a cabo esta regulación se colocará una barrera con personal de seguridad en el inicio de la carretera, y el sistema de regulación se irá ajustando en función de cómo vaya funcionando. "Este fin de semana el control lo ha realizado personal del Cabildo, pero a partir de la próxima semana se contratará a personal externo para que lo haga", confirmó. Esta decisión fue acordada el pasado 20 de diciembre por el Consejo de Gobierno, después de un periodo de consulta y participación en el que el Cabildo quiso conocer la opinión de la ciudadanía del municipio y recoger todas aquellas propuestas a tener en cuenta para regular el acceso.

"La opinión que hemos podido palpar en la primera toma de contacto es que la gente está muy contenta", aseguró Becerra. "Son algunos vecinos de la Isla pero sobre todo turistas los que han utilizado este primer día la guagua y la mayoría conocía a través de la página web de Titsa toda la información que necesitaban saber sobre cómo y dónde coger la guagua para llegar a Teno", reconoció. Los que llegaban a la zona solicitando información recurrían siempre a la misma frase: "La guagua directa a Teno, la 369, ¿a qué hora sale".

Lo más importante en estos momentos para el Cabildo de Tenerife es que toda la ciudadanía sepa que se combina los fines de semana el transporte coordinado. Es decir, antes de las 10:00 y después de las 17:00 cualquier personas, como ocurre durante las 24 horas del día entre semana, puede entrar a Punta de Teno con su propio vehículo sin ningún tipo de impedimento. La afluencia de bañistas y visitantes aumenta de forma considerable los fines de semana y festivos, de ahí que sea durante esas jornadas cuando se tomen las medidas de restricción. Además, una vez dentro, solo está prohibida la entrada. En caso de desear salir, a la hora que sea, siempre se puede hacer.

Regulación

"En realidad se trata de que cuando haya un mayor número de visitas, en vez de aparcar en Teno se aparque en Buenavista", valoró Miguel Becerra. "Es una comodidad, en cualquier caso, y tan solo se tardan unos 20 minutos en llegar en la guagua y otros 20 para volver", añadió el responsable insular de Fomento.

Como valor adicional, desde el Cabildo han pensado, y de esta forma se ha materializado desde ayer, que un guía explique durante todo el recorrido las particularidades de esta zona de la costa de la Isla. "Se hace en varios idiomas, con lo que pretendemos que turistas y vecinos puedan disfrutar mejor del trayecto", concretó.

La carretera, por su parte, se encuentra en perfectas condiciones para circular después de todas los trabajos que se han desarrollado para arreglar el derrumbe del pasado mes de julio. Las zonas donde existe riesgo de derrumbe de la montaña está mallada para garantizar la seguridad y todo lo que se cayó de la carretera se ha reconstruido "a la perfección". "Ir en guagua, además de ser seguro, también permite disfrutar de unas vistas desde esa carretera que hasta ahora eran difíciles de ver; al ir más altos en la guagua se disfruta mucho más que entrando o saliendo en coche", subrayó Becerra.

"Ahora tocará que todo este sistema se someta a una evaluación, que se hará durante semanas, para saber si este es realmente el sistema que se debe poner en marcha", analizó el responsable del Cabildo.

Franjas adecuadas

"Tendremos en cuenta si tanto los días como las franjas horarias son las adecuadas; además se va a hacer una evaluación de quienes son los que entran y quienes no, para intentar mejorar y corregir en todo momento lo que no esté funcionando", matizó. Ya esta medida se puso en marcha en el Teide cuando nevó en el Parque Nacional en marzo. Se cerró al tráfico de vehículos privado la vía y solo se permitía acceder a la zona en guaguas que eran gratuitas. "Cada situación es diferente y esto nos servirá para analizar sise puede poner o no en marcha en otros lugares de la Isla; de momento, es pronto para saber si funciona o no", reconoció para añadir que en cualquier caso, el disfrute de una zona como Punta de Teno sin coches y ruidos será siempre mucho mejor que "con 400 coches alrededor".

Punta de Teno, según ha señalado el mismo Cabildo de Tenerife, es un lugar de "gran valor" por lo que las medidas que se han adoptado suponen un sistema sostenible de acceso que permite disfrutar de la naturaleza. Entre los vecinos del pueblo las opiniones se decantan por mostrarse favorables a las restricciones de entrada durante al menos los fines de semana.

Carmen Pérez, residente en la zona, dejó claro que la idea le "parece bien". "Es una pena ver como estaba eso lleno de coches todos los domingos, que la gente se peleaba hasta por un aparcamiento, pasando nervios", reconoció. De esta forma se da la oportunidad a quienes prefieren el transporte público y no pasar nervios pensando en dónde dejar su vehículo. Como ella, en la misma plaza de Los Remedios, Carlos Acosta preguntaba, entre sus amigos de banco, si para los residentes de la Isla e incluso del pueblo, no podría ser gratis. "Al final es algo nuestro", expuso.