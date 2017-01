El Cabildo invertirá 39 millones en el Sur con la mejora de las vías como prioridad

El Cabildo de Tenerife invertirá a lo largo de este año 39,4 millones de euros en los municipios del sur de la Isla. El presidente de la Corporación insular, Carlos Alonso, encabezó ayer la presentación del plan de actuaciones en estos territorios acompañado por los consejeros Jesús Morales, Antonio García Marichal y Alberto Bernabé y, durante su exposición, destacó que la cuantía de la Institución para este capítulo supone un incremento del 19,21% si se compara con los 33 millones que se dedicaron a este ámbito en el pasado ejercicio. Según especificó, las acciones que acaparan la mayor parte de esa financiación son las que tienen que ver con la mejora de sus carreteras, aunque también resaltó la "fuerza" que adquieren las deportivas y culturales.

De la docena de municipios, este año el que se lleva más fondos es San Miguel de Abona, con 3.946.728,38 euros, seguido de Arona, con 3.508.524,74, y Guía de Isora, con 2.720.263,48 euros. En el otro extremo, es decir, en el que el dinero será menor, se sitúan Fasnia, con 965.901,63; Güímar, con 1.149.895,64; y Vilaflor, con 1.396.385,92 euros.

Carlos Alonso remarcó que dentro de esa financiación global no están contempladas las inversiones en materia de aguas. En este grupo están la nueva depuradora del Valle de Güímar, para la que según especificó el Cabildo ya cuenta con el suelo necesario para poder acometer la ampliación de la instalación, una mejora para su posterior puesta en marcha que ya está en fase de licitación, y las redes de transporte para la desaladora de Granadilla de Abona, una obra que ya ha sido adquirida por la Corporación insular, y para la de Fonsalía, que espera recibir en un mes. Respecto al saneamiento, el presidente de la Institución señaló que las acciones en esta materia dependerán "mucho del acuerdo con el Estado".

El mandatario detalló que las intervenciones que benefician a varios municipios del Sur a la vez se duplica respecto al pasado ejercicio, al pasar de los 8,9 millones de euros a los 15,6. En este apartado, la Administración tinerfeña contempla entre otras actividades el nuevo contrato de conservación de las vías de esta parte de la Isla por tres millones de euros y la rehabilitación del firme de la TF-24, acceso a Arafo, por 2,4 millones.

Si se quiere analizar de forma global la inversión por territorio y año, Carlos Alonso afirmó al respecto que esa comparación es "difícil" de hacer porque dijo que existen proyectos que han sufrido trabas y que no se han podido desarrollar en el plazo previsto, por lo que ahora han vuelto a ser incorporados en este nuevo presupuesto. Pese a estos casos, subrayó que el nivel de ejecución de este capítulo en 2016 "es alto, de más del 90%".

Entre esos trabajos que han sufrido demoras hasta el punto de tenerlos que dejar para el presente periodo, Carlos Alonso mencionó la rotonda de Los Menores, en Adeje, que no se pudo realizar "por problemas de expropiaciones" y que para 2017 cuenta con más de 400.000 euros.

También aludió a Arona, donde hay acciones que se retrasaron pero que ya están adjudicadas. En este territorio, prosiguió, está "prácticamente todo hecho en carreteras", aunque hay asuntos sin culminar, como el encauzamiento del enlace de Guaza. El presidente insular añadió respecto a esta última que ya se está acometiendo la primera fase con el fin de acabar con las inundaciones que se producen en este punto y que se está proyectando la solución definitiva, para lo que es necesario tener coordinación con la obra competencia del Gobierno canario para la zona de Oroteanda. Sobre esta iniciativa del Ejecutivo, aseguró que el dinero presupuestado por la Comunidad Autónoma dará para iniciar las expropiaciones con la intención de que la licitación de esta intervención, que tiene como fin mitigar las colas que se producen en la autopista del Sur, "salga en el primer trimestre" y que se ejecute "en dos años a partir de la adjudicación".

En Arona, el Cabildo contempla además para el periodo que acaba de comenzar la mejora del enlace de Los Cristianos, en la que se incluye su iluminación, y la rehabilitación de espacios turísticos, aunque estas intervenciones, según informó el consejero del área, Alberto Bernabé, tienen un "problema". La cuestión es que este tipo de acciones "no se pueden ejecutar mientras no exista Plan de Modernización y Mejora (PMM)" ya que el Plan General de Ordenación no las permite "entre la costa y 100 metros para dentro". Por tanto, hasta que no haya un instrumento urbanístico, estos proyectos, que suman en torno al millón de euros si se tienen en cuenta los recursos que pone el Cabildo y los que pone el Ayuntamiento, no se pueden realizar. Ante esta situación, el responsable insular del área informó de que el Consistorio estudia qué hacer: si propone otras alternativas que sean viables o si espera a ver si entra en vigor ese PMM.

Para San Miguel de Abona, Alberto Bernabé también fue el encargado de exponer algunas de las obras contempladas para 2017, como la licitación de la bajada a La Caleta y el paseo de San Blas, esta última con 1,2 millones de euros aunque la Institución presupuestó para este ejercicio 700.000 euros.

En Santiago del Teide, está previsto el arreglo del acceso a la playa de Los Guíos, mientras que para Granadilla citó el balizamiento de la zona de baño de El Médano con el fin de tratar de gestionar los usos de este espacio y conseguir una convivencia de calidad entre los deportes acuáticos y los bañistas.

A estos proyectos, pero dentro de otras áreas, el presidente de la Corporación añadió la remodelación de la plaza de Arico y la de la Basílica de Candelaria. En este último caso, Carlos Alonso anunció que finalmente se ha descartado la ejecución de un parking y que la licitación de esta actuación, con un millón de euros para este año, podría estar resuelta después del verano.

El consejero de Innovación, Antonio García Marichal, destacó dentro de este plan la ejecución una planta fotovoltaica en Arico, con la que se pretende dar suministro a 1.500 hogares, y el inicio del despliegue de la red del anillo de fibra óptica desde la autopista a los cascos urbanos.

Por su parte, el responsable insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Jesús Morales, agregó algunas acciones a desarrollar en Guía de Isora y Adeje, como el césped artificial para el campo de fútbol de Chío, en el primer caso, y la mejora del enlace con Armeñime, en el segundo.