La 'Patrulla Bus' y los patines de 'Soy Luna' arrasan en las cartas a los Reyes

No habrá casa donde no estén. Los Reyes Magos han arrasado este año con el Patrulla Bus y los patines de Soy Luna. Son los juguetes estrella de la temporada, pero no lo únicos. Los pajes también se han cargado de los huevos Hatchimals (una especie de Tamagotchi de peluche) las espadas y personajes de la lejana galaxia de Star Wars y hasta mini drones, robots y dinosaurios que funcionan a través del móvil. Y es que parece que este año los camellos vienen más tecnológicos que nunca.

En la sección de Juguetería del Corte Inglés no cabe ni un alma. Aunque la mayoría de padres acuden a por el detalle de última hora, a los más rezagados les costará encontrar los juguetes más repetidos en la carta a Sus Majestades. Entre los más pequeños, vuelve a triunfar La Patrulla Canina aunque este año es uno de sus accesorios el gran protagonista. "El Patrulla Bus llegó a agotarse en noviembre aunque ya lo hemos vuelto a reponer", revela la responsable de Comunicación del centro, Cristina González. Su precio: 110 euros. No obstante, la gama de juegos de la serie de dibujos animados es inmensa y se puede volver a casa con Chase, Rocky o Marshall por poco más de 20 euros.

Entre las niñas también hay una gran triunfadora, Luna, la protagonista de la serie de televisión que arrasa en Disney Channel. Hay de todo: desde auriculares, hasta bolsos o guitarras. Aunque el número uno son unos patines. "Todo el merchandising de Soy Luna está entre lo más vendido. Es la nueva Hannah Montana", explica González. La sorpresa, sin embargo, ha recaído en unos huevos, los Hatchimals. "Es algo similar al Tamagotchi que solo nace si juegas con él", detalla el responsable del departamento, Antonio Sánchez. Si todo va bien, el Hatchimal sale, literalmente, del cascarón. "Rompe el huevo como si fuera un pájaro. Puede tardar unos minutos, una hora o un día, depende de los cuidados que se le de", añade Sánchez.

Pero si hay un mercado que ha crecido en el último año ese es el de los juguetes electrónicos. A pesar de ser algo más caros, los mini drones, los robots, los aviones teledirigidos o las tablets se han puesto de moda. "Los precios van desde los 40 euros hasta los 170", sostiene la responsable de Comunicación. Por su parte, Sánchez añade que "la tecnología ha llegado hasta las cartas. Ya no se ve a las abuelas o padres con un papel escrito a lápiz sino con las fotografías de los juguetes guardadas en el móvil".

Los de siempre

Un año más sigue triunfando la saga de Star Wars, un regalo que entusiasma tanto a grandes como a pequeños. "Triunfan entre varias generaciones sobre todo después de que saliera la última película", señala González. Y las que vuelven con fuerza son las Pinypon, con todo un armamento de accesorios. "Se vende muy bien el castillo, el centro de moda o la caravana", apuntan. Por haber, hay, hasta un Belén de estos mini muñecos.

Un clásico que nunca falla para poner debajo del árbol de Navidad son los juegos de mesa. "Los de siempre, como el Risk o el Monopoly, se revientan cada temporada y traen novedades", destaca el responsable de la sección. Sin embargo, los de más éxito son lo que están basados en un programa de televisión. "Los de MasterChef se venden como rosquiñas. También el juego de La Voz o el de Boom", puntualiza Sánchez. Completan el ranking de los más deseados, Cubo a la fuga, Aliens Vision, Chrono Bomb y Cara Splash.

Beneficios

En la juguetería del Corte Inglés las ventas han crecido estas Navidades por tercer año consecutivo. Así lo asegura el responsable de la sección, quien reconoce que, aunque aún no se han cerrado las datos, la caja "han aumentado notablemente". "Hay más consumo y la lista de los juguetes se ha incrementado", reconoce el trabajador. Aunque el centro comercial está a tope en estos últimos días antes de la llegada de los Reyes Magos, Sánchez revela que los más previsores empezaron a tachar juguetes de la lista desde finales de noviembre. "La gente ha sido muy prudente y los productos estrella los han comprado con meses de anticipo", aclara.

Si lo que se buscan son juguetes alternativos hay otras opciones. Jugueterías como Eurekakids o Lifer venden regalos creativos y diferentes. El propietario de Lifer, Rafael de Saja, detalla que comercializa hasta 5.500 juegos y juguetes para disfrutar al aire libre, estimular el lenguaje, la memoria y la capacidad de concentración de los niños y para imitar escenas familiares y profesionales. "Nosotros no tenemos juguetes violentos ni que se anuncien en la televisión", concluye.

Los mayores

Por su parte, si ya los más pequeños de la casa tienen sus encargos hechos, para los mayores, triunfan los perfumes y los complementos. Para ellas, la tendencia este año es el robot Roomba, que a un precio de alrededor de 1.000 euros ayuda a dejar la casa limpia, y el secador Dyson Supersonic a 400 euros.