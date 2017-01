La patronal hotelera exige derribar los inmuebles tomados por los 'okupas'

La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) exige a las administraciones competentes que derriben las casas abandonadas y en condiciones insalubres del paseo de Los Cristianos, en la conocida zona de Los Tarajales, que se han convertido en los últimos tiempos "en un foco inhabitable, inseguro y donde viven personas en malas condiciones".

La patronal hotelera considera urgente que los Servicios Sociales busquen solución a quienes habitan en este lugar y que en ocasiones se dedican a increpar a los turistas que pasean por esta zona, una imagen "lamentable" para un destino que se vende como seguro y de primer nivel. Asimismo, los hoteleros tinerfeños instan a las administraciones a incrementar la seguridad de este importante punto turístico hasta que se normalice la situación.

Aunque valora la medida, la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro considera que no es suficiente vallar la zona, tal y como ha anunciado que hará el Ayuntamiento de Arona, y pide que se acelere el expediente de derribo de estas viviendas afectadas por la Ley de Costas, antiguas casas de pescadores, así como los bajos del centro comercial situado justo enfrente, donde también habitan personas en condiciones infrahumanas.

"No podemos tener estas viviendas y estos locales en esta situación lamentable, no solo para quienes por desgracia viven ahí al no tener posiblemente otro lugar más digno, sino por la pésima imagen que estamos dando de nuestro destino, el cual vendemos como cinco estrellas mientras permitimos que esto suceda", apunta el presidente de Ashotel, Jorge Marichal.

El representante de la patronal hotelera añade que "mientras los empresarios se esfuerzan en la rehabilitación de sus establecimientos turísticos para tener siempre a punto las instalaciones hoteleras de Tenerife, que reciben a más de cinco millones anuales de turistas, hay quienes no están haciendo su trabajo correctamente, en un claro ejemplo de desidia del espacio público".

Fue a finales del pasado mes cuando la Corporación local anunció que vallará el perímetro de un centro comercial de Los Tarajales, uno de los inmuebles invadidos por okupas. Según apuntó el Consistorio en su momento, se trata de la única medida que desde las administraciones públicas pueden realizar para intentar mejorar la imagen que este inmueble abandonado, que es de propiedad privada, da a los miles de turistas que pasean por la zona.